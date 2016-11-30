Проекты домов 100 метров

Ищите дешевый вариант для стройки? Домик площадью примерно 100 метров? Проект дома с планировкой или даже сметой, который можно передать местному архитектору? Давайте вместе рассмотрим варианты, которые предлагают нам архитекторы homify и определимся с тем, что именно вы ищите.
Каждый из проектов, представленных ниже, имеет площадь около 100 кв. метров. Вы можете «привыкнуть» к этому размеру в данной статье, чтобы потом отличать маленькие дома от больших даже по компьютерным визуализациям. Итак, давайте смотреть!
Если вы хотите предельно современный дом с шикарной отделкой в стиле модерн, примерно как во множестве тех домов от польских студий, что мы показывали вам ранее, вам понадобится бюджет около 3,5 млн рублей на дом площадью в 100 кв. метров с тремя мансардными спальнями.
Мансардный этаж построить гораздо дешевле настоящего, и мы настоятельно рекомендуем вам использовать данную идею для собственного дома!
Бюджетный азиатский вариант примерно в 100 кв. метров выглядит именно так. Стильный, современный, площадью около 80-90 кв. метров, он имеет все необходимое для жизни маленькой семьи.
Стиль шале адаптивен до крайности. Стоит лишь добавить дому большую террасу, ставни на окнах и покрасить все в нужный цвет, и его атмосферность проявляется сразу, даже в крохотных домиках.
Для маленького участка дом с площадью одного этажа около 50-60 кв. метров (6x10 метров) может быть идеальным решением. Кроме того, такой дом будет дешевле отапливать.
Подобный домик без учета мансардного этажа тоже будет иметь площадь в 100 кв. метров и может стать идеальной дачей для тех, кто любит славянский стиль.
Правда тем, кому важен комфорт больше идеологии, мы все-таки хотели бы предложить стили модерн и минимализм, удобные в первую очередь для хозяйки и детей, а не созданные для определенного «образа» вашей семьи.
Одноэтажное ранчо площадью в 100 кв. метров может понравиться тем, кто не способен подниматься по лестнице (один из членов семьи). Правда, такой дом не будет иметь хороших видов из окна (окна будут упираться в забор), он будет примерно на 40-45% дороже (вместо 2,5 – около 4 млн рублей) просто потому, что дом с мансардой имеет более дешевый в возведении верхний этаж и меньший по площади фундамент.
Тем не менее, есть интересный вариант и для одноэтажного дома. Добавьте к нему за счет импровизированных перекрытий и утепления мансардной кровли двусветную гостиную, кабинетик для детей на втором уровне. Но такой вариант все-таки стоит дороже, чем обычный европейский мансардный дом.
Этот красивый домик имеет современный формат остекления и может похвастаться отделкой экстерьеров натуральным деревом! Чем не мечта?
В данном стиле очень легко поставить дом площадью в 100 кв. метров с мансардой, чтобы он был дешевым в возведении, а смотрелся очаровательно! Добавьте ставни, арки, немного голубого оттенка на белом, может быть, белую ковку для балкончиков и расстекловку на окнах.
Возвращаясь к идее идеального польского европейского дома, мы опять вспоминаем про мансарду и возможность реализации такого дома в 100 метров всего лишь за 2,5 млн рублей в самом бюджетном формате.
Но 100 кв. метров можно использовать любыми способами! В том числе, поставить шикарный дом-студию с панорамным остеклением и гостиной на втором этаже всего за 3,5 млн рублей.
Залог успеха таких мероприятий – договор с настоящим архитектором и строителями, с точными сметами и цифрами, сроками, а также продуманный проект дома с рациональной планировкой.
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