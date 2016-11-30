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Проекты домов 100 метров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
小布施の家, 君島弘章建築設計事務所 君島弘章建築設計事務所 Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
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Ищите дешевый вариант для стройки? Домик площадью примерно 100 метров? Проект дома с планировкой или даже сметой, который можно передать местному архитектору? Давайте вместе рассмотрим варианты, которые предлагают нам архитекторы homify и определимся с тем, что именно вы ищите.

Каждый из проектов, представленных ниже, имеет площадь около 100 кв. метров. Вы можете «привыкнуть» к этому размеру в данной статье, чтобы потом отличать маленькие дома от больших даже по компьютерным визуализациям. Итак, давайте смотреть!

Польский модерн

PROJEKT DOMU LILA ECONOMIC , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Если вы хотите предельно современный дом с шикарной отделкой в стиле модерн, примерно как во множестве тех домов от польских студий, что мы показывали вам ранее, вам понадобится бюджет около 3,5 млн рублей на дом площадью в 100 кв. метров с тремя мансардными спальнями.

Мансардный этаж построить гораздо дешевле настоящего, и мы настоятельно рекомендуем вам использовать данную идею для собственного дома!

Азиатский вариант

上津部田の家1, 若山建築設計事務所 若山建築設計事務所 Дома в стиле модерн Металл Коричневый
若山建築設計事務所

若山建築設計事務所
若山建築設計事務所
若山建築設計事務所

Бюджетный азиатский вариант примерно в 100 кв. метров выглядит именно так. Стильный, современный, площадью около 80-90 кв. метров, он имеет все необходимое для жизни маленькой семьи.

Уют шале

陶庵 (toan), アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room Дома в эклектичном стиле
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

Стиль шале адаптивен до крайности. Стоит лишь добавить дому большую террасу, ставни на окнах и покрасить все в нужный цвет, и его атмосферность проявляется сразу, даже в крохотных домиках.

На маленький участок

小布施の家, 君島弘章建築設計事務所 君島弘章建築設計事務所 Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
君島弘章建築設計事務所

君島弘章建築設計事務所
君島弘章建築設計事務所
君島弘章建築設計事務所

Для маленького участка дом с площадью одного этажа около 50-60 кв. метров (6x10 метров) может быть идеальным решением. Кроме того, такой дом будет дешевле отапливать.

Избушка

Log Cabin beside Japan Alps, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Дома в стиле кантри Дерево Эффект древесины
Cottage Style / コテージスタイル

Log Cabin beside Japan Alps

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Подобный домик без учета мансардного этажа тоже будет иметь площадь в 100 кв. метров и может стать идеальной дачей для тех, кто любит славянский стиль.

Минимализм

淡路島の家, IZUE architect & associates IZUE architect & associates Дома в стиле минимализм Дерево Белый
IZUE architect &amp; associates

IZUE architect & associates
IZUE architect &amp; associates
IZUE architect & associates

Правда тем, кому важен комфорт больше идеологии, мы все-таки хотели бы предложить стили модерн и минимализм, удобные в первую очередь для хозяйки и детей, а не созданные для определенного «образа» вашей семьи.

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Ранчо

西根の家／House in NISHINE, アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 Дома в стиле модерн
アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所

アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所
アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所
アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所

Одноэтажное ранчо площадью в 100 кв. метров может понравиться тем, кто не способен подниматься по лестнице (один из членов семьи). Правда, такой дом не будет иметь хороших видов из окна (окна будут упираться в забор), он будет примерно на 40-45% дороже (вместо 2,5 – около 4 млн рублей) просто потому, что дом с мансардой имеет более дешевый в возведении верхний этаж и меньший по площади фундамент.

Маленькое бунгало

10*10_Haus, 有限会社 法澤建築デザイン事務所 有限会社 法澤建築デザイン事務所 Дома в рустикальном стиле
有限会社　法澤建築デザイン事務所

有限会社　法澤建築デザイン事務所
有限会社　法澤建築デザイン事務所
有限会社　法澤建築デザイン事務所

Тем не менее, есть интересный вариант и для одноэтажного дома. Добавьте к нему за счет импровизированных перекрытий и утепления мансардной кровли двусветную гостиную, кабинетик для детей на втором уровне. Но такой вариант все-таки стоит дороже, чем обычный европейский мансардный дом.

Домик в лесу

森の家, Unico design一級建築士事務所 Unico design一級建築士事務所 Дома в стиле модерн Дерево
Unico design一級建築士事務所

Unico design一級建築士事務所
Unico design一級建築士事務所
Unico design一級建築士事務所

Этот красивый домик имеет современный формат остекления и может похвастаться отделкой экстерьеров натуральным деревом! Чем не мечта?

Французский прованс

- French Country Style・フレンチカントリースタイル No.02 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ Дома в стиле кантри Белый
株式会社アートカフェ

株式会社アートカフェ
株式会社アートカフェ
株式会社アートカフェ

В данном стиле очень легко поставить дом площадью в 100 кв. метров с мансардой, чтобы он был дешевым в возведении, а смотрелся очаровательно! Добавьте ставни, арки, немного голубого оттенка на белом, может быть, белую ковку для балкончиков и расстекловку на окнах.

Польский формат

PROJEKT DOMU KORNEL VI (z wiatą) ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Возвращаясь к идее идеального польского европейского дома, мы опять вспоминаем про мансарду и возможность реализации такого дома в 100 метров всего лишь за 2,5 млн рублей в самом бюджетном формате.

Футуризм

印旛のスタジオ, SHSTT SHSTT Дома в стиле минимализм Металл Черный
SHSTT

SHSTT
SHSTT
SHSTT

Но 100 кв. метров можно использовать любыми способами! В том числе, поставить шикарный дом-студию с панорамным остеклением и гостиной на втором этаже всего за 3,5 млн рублей.

Залог успеха таких мероприятий – договор с настоящим архитектором и строителями, с точными сметами и цифрами, сроками, а также продуманный проект дома с рациональной планировкой.

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