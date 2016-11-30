Проекты домов 100 метров

Ищите дешевый вариант для стройки? Домик площадью примерно 100 метров? Проект дома с планировкой или даже сметой, который можно передать местному архитектору? Давайте вместе рассмотрим варианты, которые предлагают нам архитекторы homify и определимся с тем, что именно вы ищите.

Каждый из проектов, представленных ниже, имеет площадь около 100 кв. метров. Вы можете «привыкнуть» к этому размеру в данной статье, чтобы потом отличать маленькие дома от больших даже по компьютерным визуализациям. Итак, давайте смотреть!