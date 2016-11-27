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До и После: Из полуразрушенного домика в деревне в коттедж!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Sanierung Umbau - Bauernhaus Stöckli in Reitnau, Aargau, raumquadrat GmbH raumquadrat GmbH Дома в стиле кантри
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Этот бюргерский домик построен в 1830 году. Почти двести лет отделяют его новую историю от уже забытого прошлого. Роскошный особняк состоятельного горожанина снова стал пределом мечтаний многих в округе. А трудную задачу по его качественной реконструкции решило архитектурное бюро Raumquadrat GmbH из Цюриха.

До: неизбежность

Sanierung Umbau - Bauernhaus Stöckli in Reitnau, Aargau, raumquadrat GmbH raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH

raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH

200 лет остались безучастны ко всему рукотворному. Оштукатуренные стены внутри покрыты плесенью, старые деревянные окна и двери встречают скрипом и уже не все закрываются, разобранный потолок просто пугает, а пол и вовсе кажется земляным. Неужели кто-то захочет здесь жить?

После: люксовый швейцарский кантри

Sanierung Umbau - Bauernhaus Stöckli in Reitnau, Aargau, raumquadrat GmbH raumquadrat GmbH Кухня в стиле модерн
raumquadrat GmbH

raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH

Ну, а сюда вы готовы переехать? Так как второй (и даже третий, мансардный) уже был, не было никакой другой возможности увеличить высоту потолков, кроме как разобрать потолок, а новый смонтировать выше балок. Старые потолочные балки основательно почищены спецрастворами и покрыты качественным лаком. В интерьере они смотрятся весьма органично, потому что дизайнеры и не пытались сделать в этом доме интерьер в стиле, например, техно-футуристики. Старые элементы диктовали свои условия по оформлению пространства. И невероятно модный графитовый глянец на фасадах гарнитура идеально вписался в швейцарский кантри.

До: крепкие стены

Sanierung Umbau - Bauernhaus Stöckli in Reitnau, Aargau, raumquadrat GmbH raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH

raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH

Да, в Швейцарии начала 19 века тоже умели строить! Этот дом прошел через два века почти без капитального ремонта. В это трудно поверить, но это действительно так. Крепкие стены не дали кануть в небытие столь роскошному особняку. И он не один такой в округе. В городе Райтнау очень много подобных домов, которые восстанавливаются с внимательным отношением к историческому прошлому. Не смотря на то, что его население чуть больше тысячи человек, близость к Цюриху (40 километров) делает его весьма желанным местом для жизни.

После: историческая жемчужина

Sanierung Umbau - Bauernhaus Stöckli in Reitnau, Aargau, raumquadrat GmbH raumquadrat GmbH Дома в стиле кантри
raumquadrat GmbH

raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH

Нас давно уже не удивляет стремление европейцев воссоздавать былое величие исторических зданий. Этому, конечно же, способствуют и правительственные мероприятия, требующие бережного отношения при реконструкции, но чаще всего на покупку таких зданий соглашаются истинные ценители прошлого своего края, которые действительно влюблены в каждый кирпичик, который помнит все то, что здесь происходило за последние пару столетий.

До: кухня по средствам

Sanierung Umbau - Bauernhaus Stöckli in Reitnau, Aargau, raumquadrat GmbH raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH

raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH

Старые владельцы не обладали достаточным капиталом, чтобы произвести полную реконструкцию дома. Потому эта кухня выглядит столь нелепо – рядом со стеклокерамикой мы видим немало ретро-элементов.

После: минималистичный монохром

Sanierung Umbau - Bauernhaus Stöckli in Reitnau, Aargau, raumquadrat GmbH raumquadrat GmbH Ванная комната в стиле модерн
raumquadrat GmbH

raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH

Теперь на месте старой кухни располагается ванная комната. Ее интерьер выглядит предельно аскетично. Выбор становится понятен, когда приходит осознание того, какой именно пейзаж разворачивается за этими окнами. Аккуратные бюргерские домики выглядят, как картинка в обрамлении белых квадратиков глянцевой плитки.

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До: чердак до реконструкции

Sanierung Umbau - Bauernhaus Stöckli in Reitnau, Aargau, raumquadrat GmbH raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH

raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH

Дом достаточно просторный, потому чердак использовался только в хозяйственно-технических целях. Всем прежним владельцам этого было достаточно.

После: комнаты на чердаке

Sanierung Umbau - Bauernhaus Stöckli in Reitnau, Aargau, raumquadrat GmbH raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH

raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH

А новые хозяева решили, что полная реконструкция должна затронуть и это пространство. А лишние квадратные метры никогда не станут обузой.

После: новое рождение

Sanierung Umbau - Bauernhaus Stöckli in Reitnau, Aargau, raumquadrat GmbH raumquadrat GmbH Дома в стиле кантри
raumquadrat GmbH

raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH
raumquadrat GmbH

Теперь этот старый дом (1830 года постройки) кажется новеньким, просто построенным с любовью к изысканной роскоши исторического прошлого. А домик рядом тоже дождется своего часа и будет соответствовать своему новому-старому соседу.

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