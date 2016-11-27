До и После: Из полуразрушенного домика в деревне в коттедж!

Да, в Швейцарии начала 19 века тоже умели строить! Этот дом прошел через два века почти без капитального ремонта. В это трудно поверить, но это действительно так. Крепкие стены не дали кануть в небытие столь роскошному особняку. И он не один такой в округе. В городе Райтнау очень много подобных домов, которые восстанавливаются с внимательным отношением к историческому прошлому. Не смотря на то, что его население чуть больше тысячи человек, близость к Цюриху (40 километров) делает его весьма желанным местом для жизни.