Реконструкция дома в деревне: от А до Я!

Полы лучше всего оформить с помощью керамической плитки, которая будет подогреваться системой «теплого пола». Так вы наконец-то освободите дом от радиаторов отопления, «съедающих» столь нужное пространство. Есть даже плитка под дерево, которую почти не отличишь от паркета.

Нижнюю часть стен можно оформить гипсом под деревянные панели, что смотрится в старом доме очень аристократично.