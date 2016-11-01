Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Реконструкция дома в деревне: от А до Я!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
WAKACYJNY DOM NA PODLASIU - METAMORFOZA, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz
Loading admin actions …

Вам достался домик в деревне, но кажется, что работы так много, что совсем не получится сделать все и сразу. Вы правы, «все и сразу» действительно не получится. А вот постепенно и в правильной последовательности – обязательно.

​Капитальный ремонт

Gefühlvolle Sanierung eines 50er Jahre Hauses, ewaa ewaa
ewaa

ewaa
ewaa
ewaa

Первое, о чем стоит побеспокоиться – это кровля, утепление мансарды, укрепление и утепление стен, новые окна и двери, стяжка пола и новое отопление на основе газового котла или теплового насоса, подключенных к системе «теплого пола».

​Стены

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata Столовая комната в стиле кантри
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

Если ваш дом является срубом, прежде всего нужно убрать всю отделку стен, продезинфицировать весь сруб и оставить его проветриваться на какое-то время. Этим должен заниматься специалист, понимающий, что вдыхать вредно, а что – нет. Даже частично гнилые стены можно спасти, если правильно и вовремя отреагировать.

​Отделка стен

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata Кухня в стиле кантри
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

Для отделки стен мы рекомендуем воспользоваться гипсокартоном, либо штукатуркой, на которую можно нанести слой краски. Плитка пойдет только на гипсокартон.

​Полы и нижняя часть стен

Casa dos Lóios, Rocha Leite Arquitectos Associados Rocha Leite Arquitectos Associados
Rocha Leite Arquitectos Associados

Rocha Leite Arquitectos Associados
Rocha Leite Arquitectos Associados
Rocha Leite Arquitectos Associados

Полы лучше всего оформить с помощью керамической плитки, которая будет подогреваться системой «теплого пола». Так вы наконец-то освободите дом от радиаторов отопления, «съедающих» столь нужное пространство. Есть даже плитка под дерево, которую почти не отличишь от паркета.

Нижнюю часть стен можно оформить гипсом под деревянные панели, что смотрится в старом доме очень аристократично.

​Потолок

WAKACYJNY DOM NA PODLASIU - METAMORFOZA, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

Если вы оставляете имеющиеся перекрытия, нужно все зачистить, убрать слой штукатурки, нанести новый, либо вместо нового просто покрасить потолок. Новое утепление на мансарде – обязательно!

​Кухня

WAKACYJNY DOM NA PODLASIU - METAMORFOZA, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

В дизайне кухни лучше всего выбрать современный гарнитур из ЛДСП в стиле модерн или прованс. Он стоит от 15 до 25 тысяч рублей + техника.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Ванная комната

WAKACYJNY DOM NA PODLASIU - METAMORFOZA, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

Ванную комнату лучше всего оформить плиткой «под дерево» или просто современной плиткой. Но если стены слишком неровные, а их выравнивание «съест» драгоценные квадратные метры, то можно отделать все пластиковыми панелями. Здесь, как минимум, нужно поставить стиральную машину, душ, раковину и унитаз. Ванную можно сделать из старой спальни, кладовой, части веранды, кухни или пристроить комнату.

Новые окна

Project gerenoveerde boerderij, De Plankerij BVBA De Plankerij BVBA Гостиная в стиле кантри Дерево
De Plankerij BVBA

De Plankerij BVBA
De Plankerij BVBA
De Plankerij BVBA

Лучше всего выбрать одно место для установки остекления в пол, например, в гостиной в углу или в центре главной стены. Блок таких окон стоит от 20 тысяч рублей. Остальные окна нужно расширить лишь слегка и тоже заменить.

​Мансарда

Verbouwing zolder Maassluis, Woon Architecten Woon Architecten
Woon Architecten

Woon Architecten
Woon Architecten
Woon Architecten

Замена кровли и утепление мансарды, прорубание новых окон и проведение коммуникаций – главные этапы оборудования жилой мансарды. Кровлю вам заменить все равно придется, а вот лишние метры не повредили бы. Обычно на мансарде хватает места лишь на 1 или максимум 2 спальни. И здесь тоже весьма желательна ванная комната.

​Обои

DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Ванная комната в стиле кантри
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

В историческом доме очень красиво смотрятся современные, яркие и эффектные обои под ретро, а также отделка в стиле минимализм или модерн (геометричная, строгая, лаконичная). Обои здесь не совсем приветствуются, но возможны для создания антуража. Лучше – просто штукатурка и краска.

​Реконструкция печи и камина

Weteringbuurt , Architectenbureau Vroom Architectenbureau Vroom Медиа комната в классическом стиле
Architectenbureau Vroom

Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom

Лучше всего максимально разобрать печь или камин. Если вы хотите их оставить, следует звать мастера, но реконструкция займет слишком много средств, либо будет небезопасной, сделанной любителем.

​Отделка стен плиткой

Ethno, Trufle Mozaiki Trufle Mozaiki Стены и пол в стиле кантри
Trufle Mozaiki

Ethno

Trufle Mozaiki
Trufle Mozaiki
Trufle Mozaiki

В ванной и на кухне можно оформить стены плиткой (под мозаику или в средиземноморском стиле, с орнаментами). Такая идея отлично смотрится в старом доме, если создает контраст с другими элементами отделки.

​Увеличение высоты потолков

DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Кухня в стиле кантри
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Разобрав перекрытия, надставив стены и собрав перекрытия заново, можно увеличить высоту потолка на столько, на сколько вы пожелаете.

​Стили для дизайна гостиной

DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Гостиная в стиле кантри
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Лучшие стили для дизайна гостиной в домике в деревне – это прованс, шебби-шик, скандинавский стиль, модерн, итальянский и средиземноморский, американский кантри, светло-серое шале.

​Стили для дизайна кухни

Nowy Dom Mazurski nad jeziorem, CUBICPROJEKT CUBICPROJEKT Кухня в стиле кантри
CUBICPROJEKT

CUBICPROJEKT
CUBICPROJEKT
CUBICPROJEKT

Лучшие стили для дизайна кухни в домике в деревне светлые – прованс и скандинавский, но можно попробовать и стиль шале.

​Двери в старом доме

Weteringbuurt , Architectenbureau Vroom Architectenbureau Vroom Кухня в классическом стиле
Architectenbureau Vroom

Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom

Двери для старого дома лучше выбрать светлые, в идеале – белые, под стиль модерн или прованс.

​Цветовая гамма

DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Лучшая цветовая гамма для редизайна домика в деревне – светло-серая, с белыми акцентами и капелькой натурального древесного оттенка.

​Кухни 4-6 метров

Kuchnia - Wrzos, DoMilimetra DoMilimetra Кухня в стиле модерн Фиолетовый / Лиловый
DoMilimetra

DoMilimetra
DoMilimetra
DoMilimetra

Если ваша кухня в домике имеет площадь в 4-6 метров, вы можете оформить ее примерно так, как показано на фотографии выше. Площадь этой кухни – всего 5,5 кв. метров. Справа за кадром остался холодильник.

​Спальни 5-7 метров

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Спальня в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Ширина этой комнаты немногим больше 2 метров, она почти равна длине кровати. Рядом стоят два комода. Если ваша комната имеет площадь 5 метров, здесь не будет места для шкафа, а вот в 7-метровую комнату поместится и комод, и шкаф. Акцентная стена придаст ей свежести и новизны, новое окно и батарея, новый потолок – обязательны!

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

— Идеи дизайна красивой кухни.

13 идей для незабываемых вечерних встреч в саду
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо