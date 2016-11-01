Реконструкция дома в деревне: от А до Я!

Вам достался домик в деревне, но кажется, что работы так много, что совсем не получится сделать все и сразу. Вы правы, «все и сразу» действительно не получится. А вот постепенно и в правильной последовательности – обязательно.
Первое, о чем стоит побеспокоиться – это кровля, утепление мансарды, укрепление и утепление стен, новые окна и двери, стяжка пола и новое отопление на основе газового котла или теплового насоса, подключенных к системе «теплого пола».
Если ваш дом является срубом, прежде всего нужно убрать всю отделку стен, продезинфицировать весь сруб и оставить его проветриваться на какое-то время. Этим должен заниматься специалист, понимающий, что вдыхать вредно, а что – нет. Даже частично гнилые стены можно спасти, если правильно и вовремя отреагировать.
Для отделки стен мы рекомендуем воспользоваться гипсокартоном, либо штукатуркой, на которую можно нанести слой краски. Плитка пойдет только на гипсокартон.
Полы лучше всего оформить с помощью керамической плитки, которая будет подогреваться системой «теплого пола». Так вы наконец-то освободите дом от радиаторов отопления, «съедающих» столь нужное пространство. Есть даже плитка под дерево, которую почти не отличишь от паркета.
Нижнюю часть стен можно оформить гипсом под деревянные панели, что смотрится в старом доме очень аристократично.
Если вы оставляете имеющиеся перекрытия, нужно все зачистить, убрать слой штукатурки, нанести новый, либо вместо нового просто покрасить потолок. Новое утепление на мансарде – обязательно!
В дизайне кухни лучше всего выбрать современный гарнитур из ЛДСП в стиле модерн или прованс. Он стоит от 15 до 25 тысяч рублей + техника.
Ванную комнату лучше всего оформить плиткой «под дерево» или просто современной плиткой. Но если стены слишком неровные, а их выравнивание «съест» драгоценные квадратные метры, то можно отделать все пластиковыми панелями. Здесь, как минимум, нужно поставить стиральную машину, душ, раковину и унитаз. Ванную можно сделать из старой спальни, кладовой, части веранды, кухни или пристроить комнату.
Лучше всего выбрать одно место для установки остекления в пол, например, в гостиной в углу или в центре главной стены. Блок таких окон стоит от 20 тысяч рублей. Остальные окна нужно расширить лишь слегка и тоже заменить.
Замена кровли и утепление мансарды, прорубание новых окон и проведение коммуникаций – главные этапы оборудования жилой мансарды. Кровлю вам заменить все равно придется, а вот лишние метры не повредили бы. Обычно на мансарде хватает места лишь на 1 или максимум 2 спальни. И здесь тоже весьма желательна ванная комната.
В историческом доме очень красиво смотрятся современные, яркие и эффектные обои под ретро, а также отделка в стиле минимализм или модерн (геометричная, строгая, лаконичная). Обои здесь не совсем приветствуются, но возможны для создания антуража. Лучше – просто штукатурка и краска.
Лучше всего максимально разобрать печь или камин. Если вы хотите их оставить, следует звать мастера, но реконструкция займет слишком много средств, либо будет небезопасной, сделанной любителем.
В ванной и на кухне можно оформить стены плиткой (под мозаику или в средиземноморском стиле, с орнаментами). Такая идея отлично смотрится в старом доме, если создает контраст с другими элементами отделки.
Разобрав перекрытия, надставив стены и собрав перекрытия заново, можно увеличить высоту потолка на столько, на сколько вы пожелаете.
Лучшие стили для дизайна гостиной в домике в деревне – это прованс, шебби-шик, скандинавский стиль, модерн, итальянский и средиземноморский, американский кантри, светло-серое шале.
Лучшие стили для дизайна кухни в домике в деревне светлые – прованс и скандинавский, но можно попробовать и стиль шале.
Двери для старого дома лучше выбрать светлые, в идеале – белые, под стиль модерн или прованс.
Лучшая цветовая гамма для редизайна домика в деревне – светло-серая, с белыми акцентами и капелькой натурального древесного оттенка.
Если ваша кухня в домике имеет площадь в 4-6 метров, вы можете оформить ее примерно так, как показано на фотографии выше. Площадь этой кухни – всего 5,5 кв. метров. Справа за кадром остался холодильник.
Ширина этой комнаты немногим больше 2 метров, она почти равна длине кровати. Рядом стоят два комода. Если ваша комната имеет площадь 5 метров, здесь не будет места для шкафа, а вот в 7-метровую комнату поместится и комод, и шкаф. Акцентная стена придаст ей свежести и новизны, новое окно и батарея, новый потолок – обязательны!
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