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До и После: Стильный дом для большой семьи

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homify Дома в эклектичном стиле
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Желание пребывать в спокойной среде не обходит стороной ни одного обывателя, только так можно объяснить всплеск популярности строительства идеально интегрированных в природную среду загородных домов. Сегодня нам предстоит экскурсия по проекту дизайн-бюро D-SAV. Специалисты компании спроектировали и воплотили в жизнь строительство красивой усадьбы, которая наделена элементами американской архитектуры. Дом, построенный с элементами стиля прерий с оттенками традиционализма — отличный вариант для большой семьи, стремящейся к обстоятельности и ощущению стабильности.

Качественные материаы

homify Дома в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Сам же проект дома основан на кирпичной архитектуре, использовании натуральных материалов в теплых природных оттенках. Строительство осуществлялось на заранее определенном месте. С учетом всех подвальных помещений общая площадь составила 970 м. кв. 

Взаимодействие с ландшафтом

homify Дома в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Проект отличается от уже привычных нам построек и выглядит, будто растянутым по поверхности. Уже полюбившееся панорамное остекление также стало частью архитектурного пейзажа. 

Вдохновение

homify Дома в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Гармония архитектуры и ландшафта — тенденция, которая уже давно и заслуженно стала эпицентром современных модных строительных течений. Поместье было элегантно интегрировано в природную среду, оставив за собой право удивлять, восхищать и вдохновлять. 

Строгий характер?

homify Балконы и веранды в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Двуцветное оформление фасада подчеркивает педантичную геометрию постройки. Этот дом является прекрасным примером гармоничного единства прямых и четких линий. Благодаря использованию теплых цветов и натуральных материалов, экстерьер выглядит очень уютным. 

Стиль и уют в уединении

homify Балконы и веранды в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Формы самой постройки монументальны и наделены определенной строгостью. Композиция экстерьера логически выверена и пропорциональна. Фасад здания не лишен изысканности, выглядит экстравагантно и в то же время достаточно сдержано. 

Дом, милый дом…

homify Балконы и веранды в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Поместье обладает возможностью персонализации, выглядит естественно и тепло. В проекте предусмотрены все коммуникации, инновационные технологии по отоплению и кондиционированию.

Счастье в уединении с семьей

homify Дома в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Вдохновляясь концепцией именитого американского архитектора периода модернизма, специалисты студии создали дом, сочетающий в себе универсальную простоту, элегантность и функциональность. В результате мы видим, что главный фасад здания скрывается за практически глухим забором.

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