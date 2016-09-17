До и После: Стильный дом для большой семьи

Желание пребывать в спокойной среде не обходит стороной ни одного обывателя, только так можно объяснить всплеск популярности строительства идеально интегрированных в природную среду загородных домов. Сегодня нам предстоит экскурсия по проекту дизайн-бюро D-SAV. Специалисты компании спроектировали и воплотили в жизнь строительство красивой усадьбы, которая наделена элементами американской архитектуры. Дом, построенный с элементами стиля прерий с оттенками традиционализма — отличный вариант для большой семьи, стремящейся к обстоятельности и ощущению стабильности.