До и После: Стильный дом для большой семьи

Желание пребывать в спокойной среде не обходит стороной ни одного обывателя, только так можно объяснить всплеск популярности строительства идеально интегрированных в природную среду загородных домов. Сегодня нам предстоит экскурсия по проекту дизайн-бюро D-SAV. Специалисты компании спроектировали и воплотили в жизнь строительство красивой усадьбы, которая наделена элементами американской архитектуры. Дом, построенный с элементами стиля прерий с оттенками традиционализма — отличный вариант для большой семьи, стремящейся к обстоятельности и ощущению стабильности.
Сам же проект дома основан на кирпичной архитектуре, использовании натуральных материалов в теплых природных оттенках. Строительство осуществлялось на заранее определенном месте. С учетом всех подвальных помещений общая площадь составила 970 м. кв.
Проект отличается от уже привычных нам построек и выглядит, будто растянутым по поверхности. Уже полюбившееся панорамное остекление также стало частью архитектурного пейзажа.
Гармония архитектуры и ландшафта — тенденция, которая уже давно и заслуженно стала эпицентром современных модных строительных течений. Поместье было элегантно интегрировано в природную среду, оставив за собой право удивлять, восхищать и вдохновлять.
Двуцветное оформление фасада подчеркивает педантичную геометрию постройки. Этот дом является прекрасным примером гармоничного единства прямых и четких линий. Благодаря использованию теплых цветов и натуральных материалов, экстерьер выглядит очень уютным.
Формы самой постройки монументальны и наделены определенной строгостью. Композиция экстерьера логически выверена и пропорциональна. Фасад здания не лишен изысканности, выглядит экстравагантно и в то же время достаточно сдержано.
Поместье обладает возможностью персонализации, выглядит естественно и тепло. В проекте предусмотрены все коммуникации, инновационные технологии по отоплению и кондиционированию.
Вдохновляясь концепцией именитого американского архитектора периода модернизма, специалисты студии создали дом, сочетающий в себе универсальную простоту, элегантность и функциональность. В результате мы видим, что главный фасад здания скрывается за практически глухим забором.