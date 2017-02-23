До и После: Как строилась элитная монолитная вилла за 10 млн

Все мы любим панорамное остекление, высокие потолки, ощущение простора и легкости в дизайне интерьера. Каждый из этих элементов доступен для нас априори при строительстве дома по монолитной технологии.
Давайте вместе рассмотрим плюсы и минусы такого строительства, последних из которых не так уж и много: лишь чуть большая цена возведения! Среди плюсов стоит выделить высокую скорость постройки, возможность легко регулировать формат остекления, более гибкую планировку, модную плоскую кровлю и, конечно же, само ощущение монолитности здания, где давление оказывается не на стены, делая из дома «нору», а на колонны, превращая его в шикарный пентхаус.
Если взять в расчет, что площадь этого дома примерно равна 300 кв. метров, то материалы для заливки каркаса будут стоить около 3 млн рублей, работа по заливке (не в пик сезона) – около 1 млн рублей. Также придется потратить около 2,5 млн рублей на кровлю, отопление, коммуникации, инженерию и фундамент.
Легкая бюджетная отделка займет около 1 млн из наших средств, межэтажные перекрытия (которые часто можно забыть при расчете стоимости монолитного дома) – около 600 тысяч рублей. Еще около 1,5 млн рублей уйдет на теплое, эффектное остекление, именно такое, как на фотографиях в проекте.
Общая стоимость такого дома – минимум, 9,5 млн рублей, с накладными и транспортными расходами и различными дополнениями – около 10 млн рублей.
Стоить добавить, что ландшафтный дизайн от профессионалов тоже стоит достаточно дорого. Импортные саженцы, талантливый мастер… В таком виде, как показано в этом проекте, все это обойдется примерно в 300 тысяч рублей.
Таким образом, этот, без сомнения, элитный проект виллы может быть построен за гораздо меньшую цену, чем кажется изначально. Тем не менее, такие дома в Германии строятся по цене около 60-80 млн рублей, а «на заказ» без собственного проекта от престижной фирмы в Москве, стоимость подскакивает с 10 до 30 млн рублей. Правда, эта цена бывает более, чем оправдана, ведь в проекте мы предусмотрели лишь самую простейшую отделку, отсутствие каких-либо систем «умного дома», забора и сигнализации, гаража и террасы, бассейна и мебели, профессиональных строителей с опытом работы на европейских проектах. Поэтому, прежде чем думать о строительстве дома, стоит рассмотреть портфолио архитекторов в ваше регионе по этому вопросу.
Шикарная гостиная имеет двусветный формат и вид на потрясающую бамбуковую рощу на холме и японский сад.
Владельцы дома захотели добавить в интерьер больше природных материалов, которые подчеркнули бы пейзажные виды за окном.
В стоимости в 10 млн рублей мы не учитывали возможное строительство бассейна в доме площадью 300 кв. метров, но именно в этом проекте он есть. Потому, как мы говорили ранее, построить в точности такой проект и меблировать его с помощью солидной проверенной фирмы можно за 25-30 млн рублей.
Сколько же стоит монолитный дом меньшего формата? Ответ на этот вопрос можно получить в другой нашей Книге Идей, где мы подробно обсудили плюсы монолитного строительства, составили простую смету для стандартного проекта дома и увидели все достоинства подобного выбора.
Иногда очень увлекательно увидеть первоначальный эскиз архитектора, в данном случае – ландшафтного.
В основе дизайна дома и ландшафтного проектирования заложены привлекательные контрасты нейтральных тонов и стиль азиатского минимализма.
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