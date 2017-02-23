До и После: Как строилась элитная монолитная вилла за 10 млн

Все мы любим панорамное остекление, высокие потолки, ощущение простора и легкости в дизайне интерьера. Каждый из этих элементов доступен для нас априори при строительстве дома по монолитной технологии.

Давайте вместе рассмотрим плюсы и минусы такого строительства, последних из которых не так уж и много: лишь чуть большая цена возведения! Среди плюсов стоит выделить высокую скорость постройки, возможность легко регулировать формат остекления, более гибкую планировку, модную плоскую кровлю и, конечно же, само ощущение монолитности здания, где давление оказывается не на стены, делая из дома «нору», а на колонны, превращая его в шикарный пентхаус.