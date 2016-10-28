15 самых популярных домов русского homify

Специально для вас эксклюзивная подборка домов, которые получили максимально восторженные отзывы от читателей homify Россия. Давайте вместе пройдемся по тем проектам, которые мы помним и, может быть, найдем парочку тех, что мы упустили!

На основе этих 15 домов можно сказать, что наши читатели очень любят массивные, заметные крыши, стиль модерн и деревянные дома, частично деревянную отделку фасадов и интересные проекты маленьких домов. Итак, начинаем просмотр… .