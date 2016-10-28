15 самых популярных домов русского homify

Специально для вас эксклюзивная подборка домов, которые получили максимально восторженные отзывы от читателей homify Россия. Давайте вместе пройдемся по тем проектам, которые мы помним и, может быть, найдем парочку тех, что мы упустили!
На основе этих 15 домов можно сказать, что наши читатели очень любят массивные, заметные крыши, стиль модерн и деревянные дома, частично деревянную отделку фасадов и интересные проекты маленьких домов. Итак, начинаем просмотр… .
Этот шикарный дом с фантастическими, футуристичными интерьерами в глянце покорил тысячи наших читателей. Давайте посмотрим, чем же именно!
Этот просто потрясающий дом наверняка для вас кажется прекрасным местом для жизни. В нем есть то, чего мы так ждем от каждого проекта дома – такие привлекательные дополнения, как открытая планировка, веранда и балконы, а также очень красивыйдизайн интерьера.
Этот уникальный дом в стиле шале спроектирован Станиславом Ореховым и выглядит практически волшебно в тени сумеречного леса. Узнать о нем больше вы сможете в нашей статье о нем, авторство которой принадлежит моей коллеге Лизе Грин.
Этот дом знают многие, но помните ли вы, какие интерьеры у него внутри? Там – реконструкция старого деревенского амбара в шикарный коттедж в стиле рустик!
Дом, который навсегда покорит ваше сердце и действительно может изменить ваше представление об эстетике современного коттеджа! Посмотрите на эти черные окна, огромные балконы, мансарду на третьем этаже и камышовую крышу! Нестандартно, но ТАК красиво!
Этот польский домик от студии «Архипелаг» является одним из самых-самых популярных проектов на homify. Его массивная крыша над террасой с печкой выглядит внушительно и при этом очень эстетично, напоминая шале.
Этот маленький сборный домик имеет шикарную планировку, которая есть в статье о нем, две спальни и панорамный формат остекления. А еще он может быть установлен на любом участке в любой местности и легко выдерживает любые холода!
Этот красивый маленький домик имеет огромные возможности и милое название «Чипиона». Площадь его – всего лишь 75 кв. метров!
О том, как жить красиво в маленьком доме с одной спальней, вы можете узнать в статье об этой милой даче, которая может стать и полноценным круглогодичным местом для жизни!
Этот симпатичный мятный домик из сруба красиво выглядит и летом, и зимой! Посмотрим его поближе?
Еще один стартовый, но очень удобный и при этом бюджетный коттедж выполнен в азиатском стиле фирмой WoodSun. В статье о нем вы сможете узнать о планировке.
Этот потрясающий коттедж в скандинавском стиле буквально соткан из эстетики и ощущения релаксации! Смотрим ближе!
Эта стильная вилла, адаптирующая стиль шале под виллу с бассейном, выглядит просто удивительно эстетично!
Интересный проект маленького дома в средиземноморском стиле с панорамным остеклением ждет вас тут.
И еще один очень интересный и популярный на homify проект покажет вам, как красиво можно вписать архитектуру в стиле шале в пейзаж загородного поселка в сосновом бору. Давайте посмотрим, как он выглядит внутри, какие оттенки были выбраны для отделки и как выглядят эти шикарные комнаты с панорамным остеклением!
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