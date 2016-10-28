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15 самых популярных домов русского homify

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
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Специально для вас эксклюзивная подборка домов, которые получили максимально восторженные отзывы от читателей homify Россия. Давайте вместе пройдемся по тем проектам, которые мы помним и, может быть, найдем парочку тех, что мы упустили!

На основе этих 15 домов можно сказать, что наши читатели очень любят массивные, заметные крыши, стиль модерн и деревянные дома, частично деревянную отделку фасадов и интересные проекты маленьких домов. Итак, начинаем просмотр… .

​Дом из иной Галактики

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive Дома в стиле модерн
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

Этот шикарный дом с фантастическими, футуристичными интерьерами в глянце покорил тысячи наших читателей. Давайте посмотрим, чем же именно!

​Красавец-дом

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот просто потрясающий дом наверняка для вас кажется прекрасным местом для жизни. В нем есть то, чего мы так ждем от каждого проекта дома – такие привлекательные дополнения, как открытая планировка, веранда и балконы, а также очень красивыйдизайн интерьера.

​Деревянный дом в стиле шале

Modern Eco-house in Zhukovka. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в стиле модерн
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Modern Eco-house in Zhukovka.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Этот уникальный дом в стиле шале спроектирован Станиславом Ореховым и выглядит практически волшебно в тени сумеречного леса. Узнать о нем больше вы сможете в нашей статье о нем, авторство которой принадлежит моей коллеге Лизе Грин.

​Идеальный деревенский дом

Rear Garden Beech Architects Загородные дома
Beech Architects

Rear Garden

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

Этот дом знают многие, но помните ли вы, какие интерьеры у него внутри? Там – реконструкция старого деревенского амбара в шикарный коттедж в стиле рустик!

​Голландская сказка

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Дома в стиле кантри
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Дом, который навсегда покорит ваше сердце и действительно может изменить ваше представление об эстетике современного коттеджа! Посмотрите на эти черные окна, огромные балконы, мансарду на третьем этаже и камышовую крышу! Нестандартно, но ТАК красиво!

​Коттедж для маленькой семьи

Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Этот польский домик от студии «Архипелаг» является одним из самых-самых популярных проектов на homify. Его массивная крыша над террасой с печкой выглядит внушительно и при этом очень эстетично, напоминая шале.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Сборный домик

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD Сборные дома Дерево
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

Этот маленький сборный домик имеет шикарную планировку, которая есть в статье о нем, две спальни и панорамный формат остекления. А еще он может быть установлен на любом участке в любой местности и легко выдерживает любые холода!

​Домик на семью

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Дома в стиле модерн
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Этот красивый маленький домик имеет огромные возможности и милое название «Чипиона». Площадь его – всего лишь 75 кв. метров!

​Дача в скандинавском стиле

One Bedroom Wee House Patio The Wee House Company
The Wee House Company

One Bedroom Wee House Patio

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

О том, как жить красиво в маленьком доме с одной спальней, вы можете узнать в статье об этой милой даче, которая может стать и полноценным круглогодичным местом для жизни!

​Домик из сруба

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art Дома в скандинавском стиле
Be In Art

Интерьеры загородного дома из клееного бруса

Be In Art
Be In Art
Be In Art

Этот симпатичный мятный домик из сруба красиво выглядит и летом, и зимой! Посмотрим его поближе?

​Стартовый коттедж

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один стартовый, но очень удобный и при этом бюджетный коттедж выполнен в азиатском стиле фирмой WoodSun. В статье о нем вы сможете узнать о планировке.

​Медовое царство

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Этот потрясающий коттедж в скандинавском стиле буквально соткан из эстетики и ощущения релаксации! Смотрим ближе!

​Шикарная вилла

Privathaus Schutterwald, Grossmann Architekten Grossmann Architekten Дома в стиле модерн
Grossmann Architekten

Grossmann Architekten
Grossmann Architekten
Grossmann Architekten

Эта стильная вилла, адаптирующая стиль шале под виллу с бассейном, выглядит просто удивительно эстетично!

​Семейный коттедж

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Дома в стиле модерн
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Интересный проект маленького дома в средиземноморском стиле с панорамным остеклением ждет вас тут.

​Особняк в стиле альпийского шале

GoodLife Park дом №2, TSEH Architectural Group TSEH Architectural Group Дома в стиле минимализм
TSEH Architectural Group

GoodLife Park дом №2

TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group

И еще один очень интересный и популярный на homify проект покажет вам, как красиво можно вписать архитектуру в стиле шале в пейзаж загородного поселка в сосновом бору. Давайте посмотрим, как он выглядит внутри, какие оттенки были выбраны для отделки и как выглядят эти шикарные комнаты с панорамным остеклением!

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