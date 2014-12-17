Как подобрать подвесную хрустальную люстру?

Если вы решили повесить в комнате люстру из хрусталя, будьте готовы к тому, что она станет первым предметом интерьера, на который будут обращены взоры всех, кто заходит к вам. Переливающийся всеми оттенками блеск бриллиантовых хрусталиков не сможет никого оставить равнодушным. Относительно хрустальных люстр существует немало заблуждений. Многие считают, что хрусталь может быть только белого цвета, а сделанные из него люстры уместны только в помещениях, оформленных в стиле барокко с роскошной мебелью и высокими потолками. В сегодняшней Книге идей мы постараемся опровергнуть распространенные стереотипы, а также возьмем на себя смелость дать несколько советов, как подобрать хрустальную люстру.
Классические хрустальные люстры, размер которых превышает 50-60 см, лучше всего подойдут для помещений с высотой потолка от 2,5 м. Какими бы красивыми не были дворцовые люстры, не стоит вешать их в квартиру стандартной планировки – они будут не только препятствовать свободному перемещению по квартире, но и сделают потолок визуально еще ниже. Из-за большого количества светильников, установленных на большой хрустальной люстре, свет получится слишком ярким. В общем, оставим гигантские дворцовые люстры украшать большие барочные помещения замков и музеев, а для жилых помещений будем подбирать светильники оптимального размера.
В отличие от громоздкого и дорогого барокко, стиль ар деко значительно проще воспроизвести в пространстве интерьера малогабаритной квартиры. Созданный на стыке различных стилей, он позаимствовал абстрактные формы из авангардного искусства футуристов, немного эксцентричности и размашистости у барокко, а смелые геометрические формы и строгая закономерность пришла в него из конструктивизма и кубизма. В таком интерьере небольшая хрустальная люстра окажется на своем месте.
Глубоко ошибаются те, кто полагают, что хрустальная люстра несовместима со стилями минимализм и хай-тек. Современно оформленному интерьеру вполне под силу
принять этот своенравный осветительный прибор. В последнее время дизайнеры нередко рекомендуют выбирать именно хрустальную люстру для минималистских квартир .
Пышная форма и множество хрусталиков, дразнящих нас своим озорным блеском, позволяют сгладить острые углы и некоторую холодность хай-тек интерьеров.
Хрустальная люстра считается малосовместимой с приглушенным освещением, что исключает ее использование в небольшом пространстве кухни или ванной комнаты. Уверяем вас, что это не более, чем очередное заблуждение. Современные технологии стеклопроизводства шагнули далеко вперед. Чтобы адаптировать хрустальные люстры к малогабаритным помещениям, мастера научились делать светильники из трехслойного матового стекла, которое приглушает источник света. Эффект мягкого молочного освещения достигается за счет того, что между двумя слоями хрустального стекла расплавляется тонкий слой опалового.
Несмотря на то, что по своей природе хрусталь является прозрачным камнем, в руках умелого мастера он может принимать абсолютно любой цвет. Пик популярности сегодня переживают хрустальные люстры черного и голубого цветов, они все чаще встречаются в интерьерах магазинов модной молодежной одежды. Кстати, столь полюбившийся голубой хрусталь получается за счет использования кобальта.
В фешенебельных отелях, дорогих ресторанах и просторных загородных домах можно увидеть роскошные люстры, хрусталь которых имеет красноватый оттенок, который достигается с помощью добавления в исходный материал кадмия или соединений золота. За зеленоватый оттенок хрусталя отвечает медь, за розовый – кремний. Как видим, сверкающий мир хрустальных люстр невероятно богат и разнообразен.