Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Как подобрать подвесную хрустальную люстру?

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Polstergarnituren, Finkeldei Polstermöbel GmbH Finkeldei Polstermöbel GmbH Гостиная
Loading admin actions …

Если вы решили повесить в комнате люстру из хрусталя, будьте готовы к тому, что она станет первым предметом интерьера, на который будут обращены взоры всех, кто заходит к вам. Переливающийся всеми оттенками блеск бриллиантовых хрусталиков не сможет никого оставить равнодушным. Относительно хрустальных люстр существует немало заблуждений. Многие считают, что хрусталь может быть только белого цвета, а сделанные из него люстры уместны только в помещениях, оформленных в стиле барокко с роскошной мебелью и высокими потолками. В сегодняшней Книге идей мы постараемся опровергнуть распространенные стереотипы, а также возьмем на себя смелость дать несколько советов, как подобрать хрустальную люстру.

Классическая дворцовая люстра

Polstergarnituren, Finkeldei Polstermöbel GmbH Finkeldei Polstermöbel GmbH Гостиная
Finkeldei Polstermöbel GmbH

Finkeldei Polstermöbel GmbH
Finkeldei Polstermöbel GmbH
Finkeldei Polstermöbel GmbH

Классические хрустальные люстры, размер которых превышает 50-60 см, лучше всего подойдут для помещений с высотой потолка от 2,5 м. Какими бы красивыми не были дворцовые люстры, не стоит вешать их в квартиру стандартной планировки – они будут не только препятствовать свободному перемещению по квартире, но и сделают потолок визуально еще ниже. Из-за большого количества светильников, установленных на большой хрустальной люстре, свет получится слишком ярким. В общем, оставим гигантские дворцовые люстры украшать большие барочные помещения замков и музеев, а для жилых помещений будем подбирать светильники оптимального размера. 

Легкость и изящество ар деко

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Гостиная в стиле модерн
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

В отличие от громоздкого и дорогого барокко, стиль ар деко значительно проще воспроизвести в пространстве интерьера малогабаритной квартиры. Созданный на стыке различных стилей, он позаимствовал абстрактные формы из авангардного искусства футуристов, немного эксцентричности и размашистости у барокко, а смелые геометрические формы и строгая закономерность пришла в него из конструктивизма и кубизма. В таком интерьере небольшая хрустальная люстра окажется на своем месте.

Хрустальная люстра в современном интерьере

Casa M, monovolume architecture + design monovolume architecture + design Гардеробная в стиле модерн
monovolume architecture + design

monovolume architecture + design
monovolume architecture + design
monovolume architecture + design

Глубоко ошибаются те, кто полагают, что хрустальная люстра несовместима со стилями минимализм и хай-тек. Современно оформленному интерьеру вполне под силу принять этот своенравный осветительный прибор. В последнее время дизайнеры нередко рекомендуют выбирать именно хрустальную люстру для минималистских квартир . Пышная форма и множество хрусталиков, дразнящих нас своим озорным блеском, позволяют сгладить острые углы и некоторую холодность хай-тек интерьеров.

Приглушенное освещение

Cheval Three Quays, Forme UK Forme UK
Forme UK

Cheval Three Quays

Forme UK
Forme UK
Forme UK

Хрустальная люстра считается малосовместимой с приглушенным освещением, что исключает ее использование в небольшом пространстве кухни или ванной комнаты. Уверяем вас, что это не более, чем очередное заблуждение. Современные технологии стеклопроизводства шагнули далеко вперед. Чтобы адаптировать хрустальные люстры к малогабаритным помещениям, мастера научились делать светильники из трехслойного матового стекла, которое приглушает источник света. Эффект мягкого молочного освещения достигается за счет того, что между двумя слоями хрустального стекла расплавляется тонкий слой опалового.

Разноцветные кристаллы

An electric blue flocked 8 lamp Jasmine chandelier Thomas & Vines Ltd ГостинаяОсвещение
Thomas &amp; Vines Ltd

An electric blue flocked 8 lamp Jasmine chandelier

Thomas & Vines Ltd
Thomas &amp; Vines Ltd
Thomas & Vines Ltd

Несмотря на то, что по своей природе хрусталь является прозрачным камнем, в руках умелого мастера он может принимать абсолютно любой цвет. Пик популярности сегодня переживают хрустальные люстры черного и голубого цветов, они все чаще встречаются в интерьерах магазинов модной молодежной одежды. Кстати, столь полюбившийся голубой хрусталь получается за счет использования кобальта. 

В фешенебельных отелях, дорогих ресторанах и просторных загородных домах можно увидеть роскошные люстры, хрусталь которых имеет красноватый оттенок, который достигается с помощью добавления в исходный материал кадмия или соединений золота. За зеленоватый оттенок хрусталя отвечает медь, за розовый – кремний. Как видим, сверкающий мир хрустальных люстр невероятно богат и разнообразен.

Новогодние подарки | Что подарить любимым родителям?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо