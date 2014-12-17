Как подобрать подвесную хрустальную люстру?

Несмотря на то, что по своей природе хрусталь является прозрачным камнем, в руках умелого мастера он может принимать абсолютно любой цвет. Пик популярности сегодня переживают хрустальные люстры черного и голубого цветов, они все чаще встречаются в интерьерах магазинов модной молодежной одежды. Кстати, столь полюбившийся голубой хрусталь получается за счет использования кобальта.

В фешенебельных отелях, дорогих ресторанах и просторных загородных домах можно увидеть роскошные люстры, хрусталь которых имеет красноватый оттенок, который достигается с помощью добавления в исходный материал кадмия или соединений золота. За зеленоватый оттенок хрусталя отвечает медь, за розовый – кремний. Как видим, сверкающий мир хрустальных люстр невероятно богат и разнообразен.