Топ 5 – Лучшие проекты недели

Кто составил пятерку лидеров на этой неделе? Лучшими проектами вновь стали загородные дома, большинство из которых хоть и не отличаются оригинальностью архитектурных решений, зато представляют собой практичные, комфортабельные и добротные постройки, в которых люди живут с удовольствием!

Итак, восхищаемся домом, построенным на рельефе, изучаем феномен термодомов и рассуждаем на тему жизнеспособности эко-архитектуры.