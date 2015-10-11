Топ 5 – Лучшие проекты недели

Кто составил пятерку лидеров на этой неделе? Лучшими проектами вновь стали загородные дома, большинство из которых хоть и не отличаются оригинальностью архитектурных решений, зато представляют собой практичные, комфортабельные и добротные постройки, в которых люди живут с удовольствием!
Итак, восхищаемся домом, построенным на рельефе, изучаем феномен термодомов и рассуждаем на тему жизнеспособности эко-архитектуры.
Интерьерная мастерская Аллы Козорез представила свой эксклюзивный проект коттеджа площадью 250 квадратных метров на рельефном участке, перепад высот на котором составляет более 3 метров. Как превратить холм в дизайнерский эффект, сделать благодаря этому сад более живописным, а дом — модным и многоуровневым? Обо всем этом — в нашей новой статье.
Сбежать на природу с минимумом средств? Жить на новой волне? Нарушать правила? Правильно расставить приоритеты? Найти «свое место» в жизни и мире в целом? Посмотрите интересный, инновационный и просто нетипичный проект небольшого домика для отдыха от студии дизайна OBOO-OUTDOOR.
Настоящие мастера своего дела, каждая из работ которых пропитана эко-идеологией, они создали модель-каркас для мечт рядового городского жителя. Построенный с минимальным бюджетом и максимумом функциональности этот дом может быть новым типом дачи в стиле релакс, а вовсе не хардворкинг.
Наверняка многие слышали о новой строительной технологии, которая предполагает строительство дома из термоблоков. Аналогично называется и строение, которое в итоге возводится: термодом. Самый значительный плюс такой постройки в том, что в жаркое время года в его помещениях сохраняется живительная прохлада, а в холодное – спасительное тепло. Что же это такое – термодом? Ответы на все интересующие вас вопросы вы найдете в статье ’Что такое термодом’.
Тема переделок поистине неисчерпаема. Независимо от количества денег на банковском счету, иметь красивые апартаменты хочется всегда, что и подталкивает людей к поиску нестандартных решений жилищного вопроса.
Все, кому когда-либо
посчастливилось на своем опыте испытать все ужасы первого этажа, знают, как непросто создать комфортную для жизни обстановку при наглухо закрытых жалюзи. Но архитекторам из студии Wirth Architekten на радость хозяевам квартиры удалось обратить недостатки квартиры в достоинства.
Стиль гламур ассоциируется с изощренностью, экстравагантностью и роскошью. Многие полагают, что гламурный интерьер – это развлечение для богатых и знаменитых и даже не задумываются о том, что благодаря современным технологиям производства, многие элементы этого стиля стали вполне доступны для средних кошельков, сохранив при этом внешнюю дороговизну и эксклюзивность.
В подтверждении этого тезиса, мы расскажем вам об обычном загородном доме, который попал в заботливые руки дизайнеров, и через несколько недель его интерьер претерпел кардинальные изменения.