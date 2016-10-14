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Осенняя лихорадка: 10 атмосферных идей для дома!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Гостиная в стиле модерн
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Осенью у нас у всех появляется особенное настроение. Очень хочется тепла и уюта, защиты от надвигающихся холодов. Давайте вместе посмотрим, как можно привнести в интерьер краски осени, а заодно и сделать это в трендовом дизайнерском формате.

​Новая обивка для дивана

Living Rooms by Moda Interiors, Perth, Western Australia Moda Interiors Гостиные в эклектичном стиле
Moda Interiors

Living Rooms by Moda Interiors, Perth, Western Australia

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Любой охристый, включая позолоченный, слегка пряный, шоколадный, красный или даже… цвет паприка, как на фотографии выше, идеально подойдет для новой обивки дивана! Выбирайте нежные, плюшевые и качественные ткани, и вы не узнаете свое любимое место для отдыха! Кстати, переобивать диван следует каждые 4-6 лет просто из соображений гигиены.

​Новые наволочки

Cracked Ice Minor Mustard fabric, Flock Flock
Flock

Cracked Ice Minor Mustard fabric

Flock
Flock
Flock

Золотую или желтую нить с удивительным узором можно вставить как на старые наволочки для декоративных подушек, так и найти на новых, в магазине!

​Акценты на мягкой мебели

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Гостиная в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Взяв желтый или красный оттенок осенней листвы или же оттенки горчицы или золота, можно превратить любую гостиную в настоящий праздник осени! Посмотрите на то, что можно добавить или заменить (ковер, плед, подушки, пуфик, кресло, столик, вазу) и вы найдете свою гениальную идею!

​Разноцветные стулья

LOFT DISEÑADO POR JUDITH FARRAN by HOME DECO ( centro de Barcelona), Home Deco Decoración Home Deco Decoración Гостиная в стиле лофт
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

Если вы давно хотели собрать коллекцию модных разноцветных стульев или кресел – самое время начать!

​Кухонный гарнитур

Creta, Del Tongo Del Tongo Кухня в стиле модерн
Del Tongo

Del Tongo
Del Tongo
Del Tongo

Новый кухонный гарнитур – шикарный подарок для жены, который позволит вам запомнить эту осень надолго! Если вы серьез подумываете о покупке, вы советуем вам либо сэкономить и приобрести кухню из ЛДСП, которые стоят от 10 тысяч рублей, максимум – около 35 тысяч рублей. Либо купить брендовую люксовую вещь, если хватает средств. Кухня, как на фотографии выше, стоит от 320 тысяч рублей (без техники).

​Новые подсвечники

Set of Three Gold Hexagon Candlesticks by Hubsch rigby & mac Домашнее хозяйство Аксессуары и декор Металл Янтарный / Золотой candlesticks,Hubsch,Hexagon,Gold
rigby &amp; mac

Set of Three Gold Hexagon Candlesticks by Hubsch

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

Золотые подсвечники могут быть идеальным дополнением интерьера, который как никогда ранее, нуждается в тепле. Если вы выберете золото, оно сможет отлично вписаться в ваш интерьер и после того, как осенняя лихорадка закончится. А вот серебро больше подходит под зиму.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Красим старую мебель

Reclaimed Top Shabby Chic Yellow Dining/Side Table , The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture Столовая комнатаСтолы
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture

Reclaimed Top Shabby Chic Yellow Dining/Side Table

The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture

Давно хотели покрасить какой-то старый предмет мебели? Все мы знаем, что желтый цвет позитивен, но то, что он так эффектно оживляет старую мебель – это настоящее откровение!

​Коврик или цветы

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE Маленькие кухни
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

Для бюджетной идеи до 500 рублей мы советуем вам либо купить яркий коврик для кухни, ванной, коридора, либо купить букет цветов и поставить на видном месте.

​Покрасить ванную чашу

Yellow Bathtub Woodford Architecture and Interiors Ванная комната в стиле кантри Железо / Сталь Желтый
Woodford Architecture and Interiors

Yellow Bathtub

Woodford Architecture and Interiors
Woodford Architecture and Interiors
Woodford Architecture and Interiors

Если ваша ванная чаша стоит без экрана, ее можно покрасить в интересный цвет. Спросите у продавца красок именно ту, что подойдет для вашей чугунной или акриловой ванны, и он подберет вам то, что нужно.

​Добавьте уюта

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu Спальня в эклектичном стиле
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Такие вещи, как плед, ковер, пушистое одеяло, свечи, новые шторы, всегда должны быть в поле вашего зрения при шопинге.

​Коврик пэчворк

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Гостиная в рустикальном стиле
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Модный коврик (например, в стиле пэчворк с арабскими деталями) турецкого производства будет стоить всего лишь от 1500 рублей (большой, для гостиной).

​Яркий плед

LOFT IN MADRID 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN Спальня в стиле модерн
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

Шикарный яркий плед с эффектом омбре, в стиле коастал или с арабскими орнаментами – модный трендовый декор для спальни!

​Подушки и пуфики

VIVIENDA OLIANA, The Room Studio The Room Studio Гостиная в скандинавском стиле
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

Если вы давно хотели добавить атмосферу богемного шика в интерьер, сейчас у вас есть прекрасная возможность! Ведь богемный шик – это всегда немножко осень!

​Закупите книг на осень и зиму

Reforma de una vivienda en la c/ Consell de Cent, Anna & Eugeni Bach Anna & Eugeni Bach Коридор, прихожая, лестницы
Anna &amp; Eugeni Bach

Anna & Eugeni Bach
Anna &amp; Eugeni Bach
Anna & Eugeni Bach

Купите 8-12 красивых книг для себя на осень и зиму и выделите по две недели на то, чтобы прочитать каждую из них.

​Немного золота

проект спальни по ул. Райсовета (Новосибирск, 2016), izooom izooom Спальня в классическом стиле
izooom

проект спальни по ул. Райсовета (Новосибирск, 2016)

izooom
izooom
izooom

Золотая осень – атмосфера, идеально подходящая как под классику и ар-деко, так и под шале, американский или скандинавский и даже под современные стили. Просто добавьте блеска!

​Новая обивка кресла

Works, Юлия Максимук Юлия Максимук Гостиная в стиле минимализм
Юлия Максимук

Works

Юлия Максимук
Юлия Максимук
Юлия Максимук

Если вам не хватает бюджета на новую обивку дивана, можно переобить только кресло! Разномастная мягкая мебель сейчас в моде!

​Плюш, плюш и еще раз плюш

KT-56 Point West, Keir Townsend Keir Townsend Гостиная в стиле модерн
Keir Townsend

KT-56 Point West

Keir Townsend
Keir Townsend
Keir Townsend

Купите что-нибудь из плюша – ткань, плед, наволочку и т.п. и вы поймете, что такое настоящий уют.

​Шарфик

Кресло L'Essenziale Home Designs
L&#39;Essenziale Home Designs

Кресло

L'Essenziale Home Designs
L&#39;Essenziale Home Designs
L'Essenziale Home Designs

Теплый, идеальный, наконец-то найденный шарфик можно покупать прямо сейчас, не раздумывая – здоровье в первую очередь!

​Акцентные обои

Tropical Flowers Pixers Столовая комната в стиле минимализм Многоцветный jungle,tropical,flowers,leaves,wall mural,wallpaper
Pixers

Tropical Flowers

Pixers
Pixers
Pixers

Для осеннего празднества лучше выбрать обои, которые не будут иметь четкую атмосферу осени. Например, современный тропический стиль (как на фотографии выше) может быть и нейтральным, что подойдет и под осень, и под лето!

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