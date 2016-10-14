Осенняя лихорадка: 10 атмосферных идей для дома!

Новый кухонный гарнитур – шикарный подарок для жены, который позволит вам запомнить эту осень надолго! Если вы серьез подумываете о покупке, вы советуем вам либо сэкономить и приобрести кухню из ЛДСП, которые стоят от 10 тысяч рублей, максимум – около 35 тысяч рублей. Либо купить брендовую люксовую вещь, если хватает средств. Кухня, как на фотографии выше, стоит от 320 тысяч рублей (без техники).