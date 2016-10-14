Осенняя лихорадка: 10 атмосферных идей для дома!

Осенью у нас у всех появляется особенное настроение. Очень хочется тепла и уюта, защиты от надвигающихся холодов. Давайте вместе посмотрим, как можно привнести в интерьер краски осени, а заодно и сделать это в трендовом дизайнерском формате.
Любой охристый, включая позолоченный, слегка пряный, шоколадный, красный или даже… цвет паприка, как на фотографии выше, идеально подойдет для новой обивки дивана! Выбирайте нежные, плюшевые и качественные ткани, и вы не узнаете свое любимое место для отдыха! Кстати, переобивать диван следует каждые 4-6 лет просто из соображений гигиены.
Золотую или желтую нить с удивительным узором можно вставить как на старые наволочки для декоративных подушек, так и найти на новых, в магазине!
Взяв желтый или красный оттенок осенней листвы или же оттенки горчицы или золота, можно превратить любую гостиную в настоящий праздник осени! Посмотрите на то, что можно добавить или заменить (ковер, плед, подушки, пуфик, кресло, столик, вазу) и вы найдете свою гениальную идею!
Если вы давно хотели собрать коллекцию модных разноцветных стульев или кресел – самое время начать!
Новый кухонный гарнитур – шикарный подарок для жены, который позволит вам запомнить эту осень надолго! Если вы серьез подумываете о покупке, вы советуем вам либо сэкономить и приобрести кухню из ЛДСП, которые стоят от 10 тысяч рублей, максимум – около 35 тысяч рублей. Либо купить брендовую люксовую вещь, если хватает средств. Кухня, как на фотографии выше, стоит от 320 тысяч рублей (без техники).
Золотые подсвечники могут быть идеальным дополнением интерьера, который как никогда ранее, нуждается в тепле. Если вы выберете золото, оно сможет отлично вписаться в ваш интерьер и после того, как осенняя лихорадка закончится. А вот серебро больше подходит под зиму.
Давно хотели покрасить какой-то старый предмет мебели? Все мы знаем, что желтый цвет позитивен, но то, что он так эффектно оживляет старую мебель – это настоящее откровение!
Для бюджетной идеи до 500 рублей мы советуем вам либо купить яркий коврик для кухни, ванной, коридора, либо купить букет цветов и поставить на видном месте.
Если ваша ванная чаша стоит без экрана, ее можно покрасить в интересный цвет. Спросите у продавца красок именно ту, что подойдет для вашей чугунной или акриловой ванны, и он подберет вам то, что нужно.
Такие вещи, как плед, ковер, пушистое одеяло, свечи, новые шторы, всегда должны быть в поле вашего зрения при шопинге.
Модный коврик (например, в стиле пэчворк с арабскими деталями) турецкого производства будет стоить всего лишь от 1500 рублей (большой, для гостиной).
Шикарный яркий плед с эффектом омбре, в стиле коастал или с арабскими орнаментами – модный трендовый декор для спальни!
Если вы давно хотели добавить атмосферу богемного шика в интерьер, сейчас у вас есть прекрасная возможность! Ведь богемный шик – это всегда немножко осень!
Купите 8-12 красивых книг для себя на осень и зиму и выделите по две недели на то, чтобы прочитать каждую из них.
Золотая осень – атмосфера, идеально подходящая как под классику и ар-деко, так и под шале, американский или скандинавский и даже под современные стили. Просто добавьте блеска!
Если вам не хватает бюджета на новую обивку дивана, можно переобить только кресло! Разномастная мягкая мебель сейчас в моде!
Купите что-нибудь из плюша – ткань, плед, наволочку и т.п. и вы поймете, что такое настоящий уют.
Теплый, идеальный, наконец-то найденный шарфик можно покупать прямо сейчас, не раздумывая – здоровье в первую очередь!
Для осеннего празднества лучше выбрать обои, которые не будут иметь четкую атмосферу осени. Например, современный тропический стиль (как на фотографии выше) может быть и нейтральным, что подойдет и под осень, и под лето!
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