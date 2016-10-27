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17 идей для сада без вложений

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
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Специально для дач пенсионеров и молодых семей с ограниченным бюджетом! Сады, которые пользуются бюджетными приемами в дизайне – к вашим услугам!

В этой Книге Идей мы найдем для вас идеи и решения по декору сада, которые позволят вам без материальных вложений обеспечить себе красивое место для отдыха.

​Дорожки из песчаника

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs Сад Аксессуары и декор
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Даже самый скромный дачный домик или участок можно облагородить данной идеей! Найдите лишь песчаник в вашей местности – камни, позволяющие творить чудеса с ландшафтным дизайном вашего участка!

Песчаник, благодаря своей шероховатости, идеально подходит в качестве материала дорожек для сада пенсионеров. Можно найти ненужный песчаник на карьере или же купить в магазине.

Основание реализуется из армированной бетонной сетки шагом не более 100 мм. В процессе укладки песчаник следует дополнительно прижимать. Можно использовать деревянный молоток.

​Засыпка гравием/галькой

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Сад в стиле модерн
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

Засыпку лучше всего производить на слой глины 5 см и слой песка (верхний) 5 см. Тогда вам не страшны ни сорняки, ни стандартная композиция на клумбе! Вы можете, легко орудуя лишь этим приемом и нужными растениями, создать сад в японском стиле, в стиле минимализм или модерн.

При этом, гальку можно собрать на море, на речке, у водоема, у скалистых гор. Уж что-нибудь вы точно сможете найти в своем регионе. Если нет, спросите у знакомых, знают ли они, где есть каменный карьер или что-то подобное.

​Забор из блоков

홍제동 개미마을 주택 프로젝트, OBBA OBBA Дома в стиле модерн
OBBA

OBBA
OBBA
OBBA

Красивый забор из блоков можно сделать своими руками, если блоки или кирпичи у вас остались с прошлого строительства. Их стоит просто покрасить в белый цвет, и дело сделано!

​Костровая чаша

Коттедж в Венгрии Eugene Chekhov Дома в стиле минимализм
Eugene Chekhov

Коттедж в Венгрии

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

Красивая костровая чаша создается либо на основе песчаного основания и кирпичей по периметру (без раствора), либо на основе одной простой железной чаши. Вокруг – пеньки!

​Злаки и осоки

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura Дома в стиле модерн
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Злаки и осоки не требуют покупки – вы можете выкопать их на лугу или в степи. Они отлично подходят для обрамления участка со стороны улицы.

​Луговые травы

Wooden houses. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Wooden houses.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Иногда в дизайне ландшафта хочется простоты и минимума усилий. Однажды вы можете решить засадить абсолютно весь участок простой смесью луговых трав и, поверьте, вы не пожалеете!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Покрасить все в белый

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Идеальный вариант для дачи, которая переживает не самое лучшее свое время. Покрасьте в белый все, что можно – мебель, пол, потолок, кашпо и вазочки, ступени и фасад!

​Альпийская горка

Realizzazioni giardini, Azienda agricola Vivai Romeo Azienda agricola Vivai Romeo Сад Растения
Azienda agricola Vivai Romeo

Azienda agricola Vivai Romeo
Azienda agricola Vivai Romeo
Azienda agricola Vivai Romeo

Красивая альпийская горка без водоема не требует абсолютно никаких затрат. Вам нужны лишь камни и подходящие растения.

​Мини-клумба у парадного входа

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Дома в стиле модерн
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Эта шикарная маленькая клумба имеет обрамление галькой и на самом деле является… кашпо для цветов, утопленным в землю! Оригинально!

​Подвесные растения на веранде

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Балкон и терраса в классическом стиле
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Подвесить пластиковые контейнеры с цветами не сложно, а радости-то сколько!

​Позолотить кашпо

Der Bogenhanf – Zimmerpflanze des Monats August, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Озеленение
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Специальным спреем можно позолотить все ваши кашпо, они будут выглядеть шикарно!

​Сплести кашпо

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Попробуйте, и вам очень понравится!

​Использовать лестницу…

DIE BROMELIA - Die unkomplizierte Exotin, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Озеленение
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

… как этажерку

​Привязать к забору

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Украсить забор можно даже клубникой, кто бы знал!

​Фольга

Der Bogenhanf – Zimmerpflanze des Monats August, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Озеленение
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Фольга от шоколадок тоже может быть наконец-то использована!

​Клумба из тачки

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Такая простая идея, а столько красоты!

​Клетка как арт-объект

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Шикарная клетка для птиц после покраски и декорирования цветами станет арт-объектом!

​Старая вешалка

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Старая вешалка может стать новой после покраски или даже переквалифицироваться в вешалку для кашпо!

​Золотим всё!

DIE BROMELIA - Die unkomplizierte Exotin, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Озеленение
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Если золочение из спрея-баллончика (150 рублей/шт) вам понравилось, можете облагородить там и предметы интерьера!

​Кашпо из ведер

Zinc Planter with Candle Holders ELLA JAMES Сад Горшки и вазы
ELLA JAMES

Zinc Planter with Candle Holders

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

Такая простая идея наверняка уже приходила вам на ум! Просто еще покрасьте ведра!

Кашпо для балкона из ящиков

Bretelles de balcon, BACSAC® BACSAC® Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
BACSAC®

BACSAC®
BACSAC®
BACSAC®

Из обычных ящиков можно и в квартире сделать сад – для пряных трав, зелени.

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— Красивые проекты веранд для дома;

— Идеи дизайна красивой кухни.

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