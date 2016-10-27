17 идей для сада без вложений

Специально для дач пенсионеров и молодых семей с ограниченным бюджетом! Сады, которые пользуются бюджетными приемами в дизайне – к вашим услугам!
В этой Книге Идей мы найдем для вас идеи и решения по декору сада, которые позволят вам без материальных вложений обеспечить себе красивое место для отдыха.
Даже самый скромный дачный домик или участок можно облагородить данной идеей! Найдите лишь песчаник в вашей местности – камни, позволяющие творить чудеса с ландшафтным дизайном вашего участка!
Песчаник, благодаря своей шероховатости, идеально подходит в качестве материала дорожек для сада пенсионеров. Можно найти ненужный песчаник на карьере или же купить в магазине.
Основание реализуется из армированной бетонной сетки шагом не более 100 мм. В процессе укладки песчаник следует дополнительно прижимать. Можно использовать деревянный молоток.
Засыпку лучше всего производить на слой глины 5 см и слой песка (верхний) 5 см. Тогда вам не страшны ни сорняки, ни стандартная композиция на клумбе! Вы можете, легко орудуя лишь этим приемом и нужными растениями, создать сад в японском стиле, в стиле минимализм или модерн.
При этом, гальку можно собрать на море, на речке, у водоема, у скалистых гор. Уж что-нибудь вы точно сможете найти в своем регионе. Если нет, спросите у знакомых, знают ли они, где есть каменный карьер или что-то подобное.
Красивый забор из блоков можно сделать своими руками, если блоки или кирпичи у вас остались с прошлого строительства. Их стоит просто покрасить в белый цвет, и дело сделано!
Красивая костровая чаша создается либо на основе песчаного основания и кирпичей по периметру (без раствора), либо на основе одной простой железной чаши. Вокруг – пеньки!
Злаки и осоки не требуют покупки – вы можете выкопать их на лугу или в степи. Они отлично подходят для обрамления участка со стороны улицы.
Иногда в дизайне ландшафта хочется простоты и минимума усилий. Однажды вы можете решить засадить абсолютно весь участок простой смесью луговых трав и, поверьте, вы не пожалеете!
Идеальный вариант для дачи, которая переживает не самое лучшее свое время. Покрасьте в белый все, что можно – мебель, пол, потолок, кашпо и вазочки, ступени и фасад!
Красивая альпийская горка без водоема не требует абсолютно никаких затрат. Вам нужны лишь камни и подходящие растения.
Эта шикарная маленькая клумба имеет обрамление галькой и на самом деле является… кашпо для цветов, утопленным в землю! Оригинально!
Подвесить пластиковые контейнеры с цветами не сложно, а радости-то сколько!
Специальным спреем можно позолотить все ваши кашпо, они будут выглядеть шикарно!
Попробуйте, и вам очень понравится!
… как этажерку
Украсить забор можно даже клубникой, кто бы знал!
Фольга от шоколадок тоже может быть наконец-то использована!
Такая простая идея, а столько красоты!
Шикарная клетка для птиц после покраски и декорирования цветами станет арт-объектом!
Старая вешалка может стать новой после покраски или даже переквалифицироваться в вешалку для кашпо!
Если золочение из спрея-баллончика (150 рублей/шт) вам понравилось, можете облагородить там и предметы интерьера!
Такая простая идея наверняка уже приходила вам на ум! Просто еще покрасьте ведра!
Из обычных ящиков можно и в квартире сделать сад – для пряных трав, зелени.
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— Ландшафтный дизайн своими руками;
— Красивые проекты веранд для дома;
— Идеи дизайна красивой кухни.