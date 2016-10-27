17 идей для сада без вложений

Специально для дач пенсионеров и молодых семей с ограниченным бюджетом! Сады, которые пользуются бюджетными приемами в дизайне – к вашим услугам!

В этой Книге Идей мы найдем для вас идеи и решения по декору сада, которые позволят вам без материальных вложений обеспечить себе красивое место для отдыха.