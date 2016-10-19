Дом на троих за 1,3 млн рублей под ключ!

Если вы мечтаете о том, чтобы жить в маленьком доме небольшой и дружной семьей, то вам понравится этот проект с азиатской планировкой, которая предлагает нам призадуматься о рациональности используемого пространства.
Студия OBBA создала данный проект для семьи из трех человек с возможным пополнением. Спальни здесь маленькие, кухня – в стиле американо с барной стойкой, а гостиных две – обе по 10 кв. метров на разных уровнях. Интересно? Тогда смотрите планировку и 3D-разрезы здания в конце статьи.
Посмотрите на этот дом с улицы! Современный и очень стильный, он выглядит вполне прилично. Внизу вы можете увидеть два окна – квадратное за качелями принадлежит ванной комнате, дверь-слайдер справа – главной спальне, за ней в глубине дома расположилась детская. Наверху блок дверей-слайдеров с террасой принадлежит кухне-гостиной площадью в 18 кв. метров. Наверху (на третьем уровне с мансардными окнами) есть еще одна гостиная в 10 кв. метров для отдыха, чтения, просмотра TV.
Стоимость современного каркасного дома без отделки – 17 тыс рублей за кв. метр. Стоимость под ключ с отделкой и коммуникациями – 26 тысяч рублей. Конечно же, мы говорим о самой простой отделке, стандартных окнах, простой кровле, без излишеств. Тем не менее, такой дом в 50 кв. метров на троих-четверых (с двухярусной кроватью в детской) вам обойдется всего лишь в 1,3 млн рублей. Добавьте сюда 200 тысяч на мебель и технику и вы уже можете прекрасно жить!
Итоговая стоимость такого дома будет около 2 млн рублей – с участком за 300 тысяч рублей, проектом от архитектора, который скопирует данный проект и дополнит его по вашему желанию, со всеми разрешениями, подключением газа и т.п.
Внутри дом, конечно же, очень маленький, но вполне симпатичный. Вид на горы и соседние коттеджи смотрится невероятно привлекательно. Окон в этой комнате несколько, карнизы спрятаны за декоративным модулем, а высота потолков почти двойная.
Внизу мы видим кухню с большим холодильником side-by-side, зоной хранения за лестницей и стандартным гарнитуром. Барная стойка красиво интегрирована с полом приподнятой гостиной, а сам этот подиум позволяет сделать высоту потолка в спальне родителей чуть повыше. Барная стойка используется для завтраков, обедов и ужинов, готовки (со стороны кухни), работы за ноутбуком, выполненная домашнего задания из школы.
Вторая гостиная наверху доступна по лестнице и может считаться аналогом библиотеки, кабинета или домашнего кинотеатра. Высота потолка там маленькая.
Этот вид с лестницы помогает нам лучше разобраться в планировке. Внизу видна дверь на террасу и проход в детскую комнату. Наверху – та же кухня с барной стойкой справа. Кот наверняка обожает свой маленький домик!
Просмотр планировки мы начинаем с главного (второго) этажа здания. Здесь есть лестница, которую мы только что видели и где есть зона прихожей для обуви и верхней одежды, а рядом – парковка для велосипедов, на них оба родителя добираются на работу. Терраса при гостиной имеет площадь около 12 кв. метров и также является садом. При кухне есть еще и балкон для хозяйственных нужд.
Внизу, на первом этаже, есть две спальни и ванная комната, а также котельная, где стоит тепловой насос. Отопление – система «теплого пола» по всему дому. Площадь спальни – около 8 кв. метров, детской – 6,6 кв. метров. Кровати длиной в 2,1 метра вписываются в ширину комнаты почти вплотную. Габариты спальни – около 2,2x3,5, детской – 2,2x3 метра.
На третьем этаже есть вторая гостиная, которая имеет лишь мансардные окна и фактически является не приватной комнатой.
Более понятно выглядит дом в разрезе. Внизу – спальни, в середине – кухня-гостиная, наверху – кабинет.
Сбоку мы найдем детскую, кухню и кабинет. С этого ракурса отлично видно устройство лестницы. Для кота есть специальный проход по лестнице наверх, над тамбуром в прихожей. Там расположен его домик, приватная площадка для отдыха без людей.
Конечно же, у такого дома есть минусы. В основном они касаются маленькой площади. Такой дом не подойдет для жизни более, чем 4-х человек и будет выглядеть маленьким на улице. Но за 1,3 млн рублей можно простить ему многое!
Тем не менее, такой дом сохраняет природные ресурсы и ваше время на зарабатывание денег. А те средства, что пошли бы на обычный современный коттедж (разница в стоимости) может потратить, например, на путешествия всей семьей.
Издалека этот дом выглядит вполне современно и красиво!
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