Дом на троих за 1,3 млн рублей под ключ!

Если вы мечтаете о том, чтобы жить в маленьком доме небольшой и дружной семьей, то вам понравится этот проект с азиатской планировкой, которая предлагает нам призадуматься о рациональности используемого пространства.

Студия OBBA создала данный проект для семьи из трех человек с возможным пополнением. Спальни здесь маленькие, кухня – в стиле американо с барной стойкой, а гостиных две – обе по 10 кв. метров на разных уровнях. Интересно? Тогда смотрите планировку и 3D-разрезы здания в конце статьи.