10 визуальных трюков по увеличению сада

Ваш сад слишком мал? Вы чувствуете, что он должен быть больше? Ищите варианты и решения? Оказывается, многие ландшафтные приемы и современные тренды как раз трансформируют маленькие сады, делая их больше.

В Великобритании, Австралии и других странах эти традиции произошли из-за городского жилья – домов и таунхаусов с очень маленькими участками (до 6-ти соток для дома и сада). Поэтому мы легко может перенести данные идеи для дачного участка или маленькой зоны при коттедже.