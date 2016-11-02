10 визуальных трюков по увеличению сада

Ваш сад слишком мал? Вы чувствуете, что он должен быть больше? Ищите варианты и решения? Оказывается, многие ландшафтные приемы и современные тренды как раз трансформируют маленькие сады, делая их больше.
В Великобритании, Австралии и других странах эти традиции произошли из-за городского жилья – домов и таунхаусов с очень маленькими участками (до 6-ти соток для дома и сада). Поэтому мы легко может перенести данные идеи для дачного участка или маленькой зоны при коттедже.
Дело не только в многоуровневой террасе и ступеньках, не только в двух-трех типах клумб, что обрамляют забор, не только в растениях, что создают сразу три яруса вдоль забора + деревья являются четвертым.
Многоуровневый сад имеет четко ограниченные зоны, прямые линии, строгие формы. Они позволяют на 100% использовать каждый уголок, а не тратить силы на 1000 и 1 идею и так ничего и не сделать.
Многоуровневые сады в стиле минимализм популярны сейчас по всему миру, берите пример!
Простор саду дают белый (и близкие к нему оттенки) и ровные чистые поверхности. Наверняка вы уже заметили этот эффект – добавляешь к дачному дому террасу в 15-20 кв. метров, а дача и участок кажутся даже больше!
Так вот, на клумбах лучше реализовать идею гравийной или галечной засыпки, так вы избавитесь от сорняков, грязных брызг по время дождя, добавите клумбе современный антураж. Растений на ней может быть больше, чем на фотографии выше, она просто для примера.
Очень важно, чтобы ваш забор, который чаще всего является массивным, был озеленен. Кашпо можно повесить прямо на него, по нему же пустить лианные растения, даже поставить кашпо прямо на забор, если он бетонный. Да и красивые кусты под стрижку идеально подойдут для такого забора. А если вы добавите еще и большое зеркало!
Крупноформатная плитка и другие детали в саду позволяют сделать его более современным и просторным на вид. Такая плитка очень красиво смотрится на любой террасе, патио или мощеной площадке.
Очень важно продумать ваш сад до мелочей и воплотить все «от А до Я». Представьте, если бы этот участок не имел красивой дорожки и террасы наверху, был сохранен его оригинальный рельеф и он достался бы человеку, который не хочет ничего планировать, предпочитая больше работать, чем подумать. Вы бы увидели здесь простой дачный участок, а вовсе не английский сад.
Все мы знаем, что такое многоярусные посадки. Но используем ли мы их потенциал на все 100%? Посмотрите, как шикарно здесь смотрятся несколько типов растений, красиво обрамляющих патио!
Очень важно продумать ваш сад до мелочей и воплотить все «от А до Я». Представьте, если бы этот участок не имел красивой дорожки и террасы наверху, был сохранен его оригинальный рельеф и он достался бы человеку, который не хочет ничего планировать, предпочитая больше работать, чем подумать. Вы бы увидели здесь простой дачный участок, а вовсе не английский сад.
С точки зрения психологии, красивый водоем тоже увеличивает пространство на даче. Вы просто знаете, что где-то журчит вода, течет ручей и вы чувствуете себя лучше.
Красивую перспективу сложно создать на пустом месте, но гораздо легче, если знаете, в чем ее главное преимущество. Даже простая перспектива, созданная из красивой дорожки вдоль всего участка, может визуально увеличить ваш сад в 1,5-2 раза! Проверьте!
Такой вариант, конечно же, подходит далеко не всем, но он может помочь вам реализовать идею сада для отдыха всей семьи. Так, например, если у владельцев дома выше были бы садоводческие амбиции, они бы не нашли места для бассейна для детей и внуков!
Этот шикарный прием в средиземноморском стиле создает перспективу за счет дорожки к водоему через аллею из пергол. А сам водоем может заменить детям маленький бассейн.
Удивительно, но современные окна в своей красоте отлично помогают визуально увеличить сад. Посмотрите, ширина этого всего 6 метров!
Если ваш участок пустой и вы не хотите слишком много внимания уделять ландшафтному дизайну, подумайте о каменных композициях всего с 6-10 растениями на каждой.
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