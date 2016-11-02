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10 визуальных трюков по увеличению сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Загородный дом в Краснодаре, NK design studio NK design studio Дома в стиле модерн
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Ваш сад слишком мал? Вы чувствуете, что он должен быть больше? Ищите варианты и решения? Оказывается, многие ландшафтные приемы и современные тренды как раз трансформируют маленькие сады, делая их больше.

В Великобритании, Австралии и других странах эти традиции произошли из-за городского жилья – домов и таунхаусов с очень маленькими участками (до 6-ти соток для дома и сада). Поэтому мы легко может перенести данные идеи для дачного участка или маленькой зоны при коттедже.

​Многоуровневый сад

Small, low maintenance garden Yorkshire Gardens Сад в стиле минимализм ДПК eco deck,simple garden,artificial lawn
Yorkshire Gardens

Small, low maintenance garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Дело не только в многоуровневой террасе и ступеньках, не только в двух-трех типах клумб, что обрамляют забор, не только в растениях, что создают сразу три яруса вдоль забора + деревья являются четвертым.

Многоуровневый сад имеет четко ограниченные зоны, прямые линии, строгие формы. Они позволяют на 100% использовать каждый уголок, а не тратить силы на 1000 и 1 идею и так ничего и не сделать.

Многоуровневые сады в стиле минимализм популярны сейчас по всему миру, берите пример!

​Больше белого и ровных поверхностей

Gravel and water garden area Jane Harries Garden Designs Сад в средиземноморском стиле
Jane Harries Garden Designs

Gravel and water garden area

Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs

Простор саду дают белый (и близкие к нему оттенки) и ровные чистые поверхности. Наверняка вы уже заметили этот эффект – добавляешь к дачному дому террасу в 15-20 кв. метров, а дача и участок кажутся даже больше!

Так вот, на клумбах лучше реализовать идею гравийной или галечной засыпки, так вы избавитесь от сорняков, грязных брызг по время дождя, добавите клумбе современный антураж. Растений на ней может быть больше, чем на фотографии выше, она просто для примера.

​Зеленые заборы

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London Сад в стиле модерн
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

Очень важно, чтобы ваш забор, который чаще всего является массивным, был озеленен. Кашпо можно повесить прямо на него, по нему же пустить лианные растения, даже поставить кашпо прямо на забор, если он бетонный. Да и красивые кусты под стрижку идеально подойдут для такого забора. А если вы добавите еще и большое зеркало!

​Крупноформатная плитка, кашпо, панели

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd Сад в стиле модерн
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

Крупноформатная плитка и другие детали в саду позволяют сделать его более современным и просторным на вид. Такая плитка очень красиво смотрится на любой террасе, патио или мощеной площадке.

​Организация, логика, схема

White Horse Pub, Hampshire Design Consultancy Ltd. Hampshire Design Consultancy Ltd. Сад в стиле кантри
Hampshire Design Consultancy Ltd.

White Horse Pub

Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.

Очень важно продумать ваш сад до мелочей и воплотить все «от А до Я». Представьте, если бы этот участок не имел красивой дорожки и террасы наверху, был сохранен его оригинальный рельеф и он достался бы человеку, который не хочет ничего планировать, предпочитая больше работать, чем подумать. Вы бы увидели здесь простой дачный участок, а вовсе не английский сад.

​Многоярусные посадки

Enjoyng the city scape Cameron Landscapes and Gardens Сад в классическом стиле
Cameron Landscapes and Gardens

Enjoyng the city scape

Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens

Все мы знаем, что такое многоярусные посадки. Но используем ли мы их потенциал на все 100%? Посмотрите, как шикарно здесь смотрятся несколько типов растений, красиво обрамляющих патио!

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​Организация, логика, схема

Безмятежное, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в стиле модерн
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Безмятежное

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Очень важно продумать ваш сад до мелочей и воплотить все «от А до Я». Представьте, если бы этот участок не имел красивой дорожки и террасы наверху, был сохранен его оригинальный рельеф и он достался бы человеку, который не хочет ничего планировать, предпочитая больше работать, чем подумать. Вы бы увидели здесь простой дачный участок, а вовсе не английский сад.

Фонтан

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs Сад в стиле модерн
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

С точки зрения психологии, красивый водоем тоже увеличивает пространство на даче. Вы просто знаете, что где-то журчит вода, течет ручей и вы чувствуете себя лучше.

​Перспектива

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Сад в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Красивую перспективу сложно создать на пустом месте, но гораздо легче, если знаете, в чем ее главное преимущество. Даже простая перспектива, созданная из красивой дорожки вдоль всего участка, может визуально увеличить ваш сад в 1,5-2 раза! Проверьте!

​Отказ от плодово-овощных посадок

Загородный дом в Краснодаре, NK design studio NK design studio Дома в стиле модерн
NK design studio

Загородный дом в Краснодаре

NK design studio
NK design studio
NK design studio

Такой вариант, конечно же, подходит далеко не всем, но он может помочь вам реализовать идею сада для отдыха всей семьи. Так, например, если у владельцев дома выше были бы садоводческие амбиции, они бы не нашли места для бассейна для детей и внуков!

​Водоем

Водоем Руслан Михайлов rmgarden Сад в средиземноморском стиле
Руслан Михайлов rmgarden

Водоем

Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden

Этот шикарный прием в средиземноморском стиле создает перспективу за счет дорожки к водоему через аллею из пергол. А сам водоем может заменить детям маленький бассейн.

​Отражения из окон

Modern Eco-house in Zhukovka. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в стиле модерн
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Modern Eco-house in Zhukovka.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Удивительно, но современные окна в своей красоте отлично помогают визуально увеличить сад. Посмотрите, ширина этого всего 6 метров!

​Каменные композиции

Загородный дом, Армен Мелконян Армен Мелконян Дома в стиле модерн
Армен Мелконян

Загородный дом

Армен Мелконян
Армен Мелконян
Армен Мелконян

Если ваш участок пустой и вы не хотите слишком много внимания уделять ландшафтному дизайну, подумайте о каменных композициях всего с 6-10 растениями на каждой.

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