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9 советов: как построить идеальный бассейн в маленьком дворе

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
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Дети требуют бассейн, а жена – живописный водоем и террасу при гостиной? Можно совместить это в одном проекте, как это сделали профессионалы из TEAM ADELFINGER. Более того, они показали в фотографиях, как именно они создали это. В их портфолио есть еще несколько подобных проектов, которые помогут вам определиться с тем, как именно вы хотите все это воплотить на своем участке.

​До: подготовка для заливки чаши

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

После того, как вы нашли место, разровняли площадку и разметили контур водоема, вы переходите к этапу заливки бетонной чаши. Металлическая сетка для дна и бортиков поможет создать прочный железобетонный каркас.

​До: заливка дна

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

Важно очень качественно разровнять бетон на дне, ведь именно на него вы будете укладывать плитку. А от качества укладки плитки будет зависеть безопасность вашего водоема. Спросите у родителей, сколько порезов они получили в советских бассейнах по этой причине.

​После: чудо природы

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

От цвета использованной плитки для облицовки чаши внутри напрямую зависит цвет воды. Возможно, вы уже знаете, каким вы видите свой водоем, а если вы пока еще не определились, советуем прочитать другую нашу статью о модных цветах для бассейна.

Обращаясь к профессионалам, вы можете получить полный комплекс услуг, включающий не только создание водоема, но и полное благоустройство территории вокруг него. На месте не нужной газонной площадки вы можете получить и бассейн, и декоративные посадки растений, и зоны отдыха в виде разноуровневых террас.

​После: пригородная идиллия

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

Если раньше уход за бассейном был делом весьма хлопотным, то теперь и в нашу страну поставляются мелочи типа хлоргенераторов и насосов с фильтрами, которые берут на себя львиную долю забот. Но все же бассейн требует особого внимания, если вы хотите сохранить эстетику пространства и не разочароваться в этой затее.

Но сейчас и это вы можете доверить профессионалам, которые точно знают, как, что и когда. А вам останется лишь наслаждаться и принимать восторги домашних и всех гостей, потому что именно благодаря вашим решениям появилось это чудо природы.

​После: природное окружение

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

Если в ваших планах было создание максимально естественного пространства, то и заливку чистой воды можно оформить особенно. Можно проложить трубы так, чтобы вода стекала по огромным камням, а не подавалась в бассейн  через пластиковое отверстие в стенах бассейна.

Взрослые, конечно же, поймут, что так не бывает, но вот дети будут невероятно рады, что вода появляется из «природного источника». И даже если они уже не верят в Деда Мороза, не спешите их разочаровывать и здесь. Пусть некоторое время они останутся в счастливом неведении, прежде чем поймут и оценят гениальность замысла ландшафтников.

​После: террасирование

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

Вы можете выбрать разные варианты устройства бассейна – выкопать для чаши котлован или, наоборот, поднять уровень грунта вокруг него. При последнем варианте у вас получится эффектное террасирование со ступеньками между разными зонами.

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​После: терраса при кухне-гостиной

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

А максимальный эффект будет достигнут при таком расположении – терраса вровень с полом в самом доме переходит в бассейн, обрамляющий террасу с двух сторон. Невероятно шикарный образ! И все это не на огромном участке при огромной вилле, а рядом с обычным коттеджем в пригороде.

​После: курортный уголок

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

Возможно теперь вы и не захотите ехать летом в отель к морю, ведь у вас уже есть и красивый бассейн, и удобный шезлонг, и еда будет максимально привычной для вашего желудка. А разноцветные коктейли с зонтиками можно приготовить и на своей кухне.

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