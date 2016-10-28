9 советов: как построить идеальный бассейн в маленьком дворе

Дети требуют бассейн, а жена – живописный водоем и террасу при гостиной? Можно совместить это в одном проекте, как это сделали профессионалы из TEAM ADELFINGER. Более того, они показали в фотографиях, как именно они создали это. В их портфолио есть еще несколько подобных проектов, которые помогут вам определиться с тем, как именно вы хотите все это воплотить на своем участке.
После того, как вы нашли место, разровняли площадку и разметили контур водоема, вы переходите к этапу заливки бетонной чаши. Металлическая сетка для дна и бортиков поможет создать прочный железобетонный каркас.
Важно очень качественно разровнять бетон на дне, ведь именно на него вы будете укладывать плитку. А от качества укладки плитки будет зависеть безопасность вашего водоема. Спросите у родителей, сколько порезов они получили в советских бассейнах по этой причине.
От цвета использованной плитки для облицовки чаши внутри напрямую зависит цвет воды. Возможно, вы уже знаете, каким вы видите свой водоем, а если вы пока еще не определились, советуем прочитать другую нашу статью о модных цветах для бассейна.
Обращаясь к профессионалам, вы можете получить полный комплекс услуг, включающий не только создание водоема, но и полное благоустройство территории вокруг него. На месте не нужной газонной площадки вы можете получить и бассейн, и декоративные посадки растений, и зоны отдыха в виде разноуровневых террас.
Если раньше уход за бассейном был делом весьма хлопотным, то теперь и в нашу страну поставляются мелочи типа хлоргенераторов и насосов с фильтрами, которые берут на себя львиную долю забот. Но все же бассейн требует особого внимания, если вы хотите сохранить эстетику пространства и не разочароваться в этой затее.
Но сейчас и это вы можете доверить профессионалам, которые точно знают, как, что и когда. А вам останется лишь наслаждаться и принимать восторги домашних и всех гостей, потому что именно благодаря вашим решениям появилось это чудо природы.
Если в ваших планах было создание максимально естественного пространства, то и заливку чистой воды можно оформить особенно. Можно проложить трубы так, чтобы вода стекала по огромным камням, а не подавалась в бассейн через пластиковое отверстие в стенах бассейна.
Взрослые, конечно же, поймут, что так не бывает, но вот дети будут невероятно рады, что вода появляется из «природного источника». И даже если они уже не верят в Деда Мороза, не спешите их разочаровывать и здесь. Пусть некоторое время они останутся в счастливом неведении, прежде чем поймут и оценят гениальность замысла ландшафтников.
Вы можете выбрать разные варианты устройства бассейна – выкопать для чаши котлован или, наоборот, поднять уровень грунта вокруг него. При последнем варианте у вас получится эффектное террасирование со ступеньками между разными зонами.
А максимальный эффект будет достигнут при таком расположении – терраса вровень с полом в самом доме переходит в бассейн, обрамляющий террасу с двух сторон. Невероятно шикарный образ! И все это не на огромном участке при огромной вилле, а рядом с обычным коттеджем в пригороде.
Возможно теперь вы и не захотите ехать летом в отель к морю, ведь у вас уже есть и красивый бассейн, и удобный шезлонг, и еда будет максимально привычной для вашего желудка. А разноцветные коктейли с зонтиками можно приготовить и на своей кухне.
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