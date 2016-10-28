9 советов: как построить идеальный бассейн в маленьком дворе

От цвета использованной плитки для облицовки чаши внутри напрямую зависит цвет воды. Возможно, вы уже знаете, каким вы видите свой водоем, а если вы пока еще не определились, советуем прочитать другую нашу статью о модных цветах для бассейна.

Обращаясь к профессионалам, вы можете получить полный комплекс услуг, включающий не только создание водоема, но и полное благоустройство территории вокруг него. На месте не нужной газонной площадки вы можете получить и бассейн, и декоративные посадки растений, и зоны отдыха в виде разноуровневых террас.