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Проекты беседок своими руками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Ecocube, ecospace españa ecospace españa Сад Беседки и теплицы
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Чтобы создать проект беседки для самостоятельного возведения, вам понадобится тетрадь и ручка. Сначала определитесь с типом фундамента и материалом постройки, данные вещи зависят друг от друга, ведь для древесины подойдет простейший фундамент, а для камня или колонн – лишь основательный.

Если вы выбрали простой столбчатый фундамент и древесину, стоит также подумать о типе кровли. Отлично зарекомендовала себя плоская кровля, ведь в дождливую погоду мало кто захочет сидеть и отдыхать в беседке даже с крышей! Плоская кровля обычно состоит из реечных экранов вместе с лианными растениями, которые достаточно хорошо защищают место отдыха от солнца.

Важно: тщательно и в несколько слоев обрабатывайте древесину именно так, как написано на упаковке масла или лака. Обновлять слой придется каждый сезон, без исключений, иначе ваша беседка за одну дождливую неделю посереет!

​Азиатская беседка

homify Сад в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

Эта потрясающая азиатская беседка имеет очень простой формат и легка в возведении. От обычной ее отличает лишь конструкция кровли, рассчитанная на текстильный навес, наличие матраса и штор, а также пара ступеней.

​Из бревен

Gartengestaltung, Rheber Holz Design Rheber Holz Design Сад Мебель Дерево Янтарный / Золотой
Rheber Holz Design

Rheber Holz Design
Rheber Holz Design
Rheber Holz Design

Если вы жалеете денег на древесину, можете сами достать бревна – те, что остались после сильного шторма, грозы и т.п. Обработайте их маслом, предварительно ошкурив. Фундамент здесь все равно нужен, как и гидроизоляция между бетоном и деревом.

​Реечная крыша и деревянный пол

Escritório Jardim, CP Paisagismo CP Paisagismo Сад в стиле модерн
CP Paisagismo

CP Paisagismo
CP Paisagismo
CP Paisagismo

Данный вариант обойдется вам дешевле всего, а смотрится очень современно. Выбирайте брус для колонн потолще или купите для них «греческие» колонны.

​Остекление и крыша из битума

Valentino Esterni: strutture ed arredo per esterni, Arredo urbano service srl Arredo urbano service srl Сад Беседки и теплицы
Arredo urbano service srl

Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl

Для более продвинутого проекта подойдет вариант с панорамным остеклением от пола до потолка и кровлей из деревянного каркаса и битумной черепицы. Можно сделать кровлю и плоской, из битума. Он раскатывается рулонами или распыляется на поверхность для обеспечения гидроизоляции.

​Люксовый вариант

Aanbouw en interieurplan woning , Jolanda Knook interieurvormgeving Jolanda Knook interieurvormgeving Зимний сад в стиле модерн
Jolanda Knook interieurvormgeving

Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving

Более модный и дорогостоящий вариант имеет угловое остекление, кровлю из настоящей черепицы, остекленный фронтон, дорогой деревянный каркас и двери.

Зимний сад

Wintergarten Wipro Serra, Eco Wintergärten Eco Wintergärten Зимний сад в стиле модерн
Eco Wintergärten

Eco Wintergärten
Eco Wintergärten
Eco Wintergärten

Беседка в стиле зимнего сада имеет остекленную крышу и чаще всего общую стену с домом.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Беседка на колесиках

Ecocube, ecospace españa ecospace españa Сад Беседки и теплицы
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Такую беседку можно поставить на крупные колеса и перемещать при надобности. Каркас выполнен из древесины.

​Видовая беседка

Helena Octagonal Garden Gazebo Garden Affairs Ltd Сад в классическом стиле Дерево Белый gazebo,octagonal,classic,british,wedding,school,cafe,premium,quality,hotel
Garden Affairs Ltd

Helena Octagonal Garden Gazebo

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Если у вас есть на участке место, откуда открывается прекрасный вид, подумайте о создании бельведера – беседки, которая в первую очередь построена для того, чтобы наслаждаться видом на окрестности.

​Пристройка-терраса

Extension 1, brofiga.com brofiga.com
brofiga.com

brofiga.com
brofiga.com
brofiga.com

Если вам хочется создать что-то на участке своими руками, можно попробовать построить террасу с настилом из древесины или термодерева и с конструкцией типа пергол.

​Английская беседка

The Baltimore Summerhouse homify Сад в классическом стиле Дерево Зеленый summerhouse,british,revolving,beautiful,quality,garden,light green,luxury,entertain,relax
homify

The Baltimore Summerhouse

homify
homify
homify

Английские беседки обычно представлены миниатюрными домиками, ведь в Великобритании часто идет дождь. Они остеклены, имеют стены и полноценную кровлю, лавочки (с подушками) по периметру, но часто нет стола по середине.

​Подмосковная беседка

Деревянная беседка в современном стиле TB.Design Балкон в скандинавском стиле
TB.Design

Деревянная беседка в современном стиле

TB.Design
TB.Design
TB.Design

Лучший вариант подмосковной беседки из дерева выглядит именно так – крупногабаритный каркас, массивная, но почти невидимая кровля и много места для всех! Если будет идти дождь, вы этого даже не заметите.

​Беседка из террасы

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Спа в эклектичном стиле
Pavelchik Design

Банный дом

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Ваша терраса может продолжиться беседкой под навесом, стоит лишь захотеть! А дальше… бассейн, вид на лес или море!

​Беседка при доме

Терраса на крыше дома г. Сочи Студия дизайна Дарьи Одарюк Балконы и веранды в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Терраса на крыше дома г. Сочи

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Эта простая конструкция рассчитана на текстильный навес из синтетического материала.

​Пергольная беседка

​Дом в Крыму, Олег Чистяков Олег Чистяков Сад в рустикальном стиле
Олег Чистяков

​Дом в Крыму

Олег Чистяков
Олег Чистяков
Олег Чистяков

А эта похожа на аллею и выглядит просто очаровательно!

Беседка под открытым небом

Проект дома в классическом стиле Way-Project Architecture & Design Дома в классическом стиле Дерево Белый Проект дома в классическом стиле
Way-Project Architecture &amp; Design

Проект дома в классическом стиле

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Эта мощеная площадка перед домом отлично справляется с ролью беседки!

​Беседка в доме

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Гостиные в эклектичном стиле
Pavelchik Design

Банный дом

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Летний домик (или пристройка) или же гостиная с панорамным остеклением легко заменят беседку!

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