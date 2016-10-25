Проекты беседок своими руками

Чтобы создать проект беседки для самостоятельного возведения, вам понадобится тетрадь и ручка. Сначала определитесь с типом фундамента и материалом постройки, данные вещи зависят друг от друга, ведь для древесины подойдет простейший фундамент, а для камня или колонн – лишь основательный.

Если вы выбрали простой столбчатый фундамент и древесину, стоит также подумать о типе кровли. Отлично зарекомендовала себя плоская кровля, ведь в дождливую погоду мало кто захочет сидеть и отдыхать в беседке даже с крышей! Плоская кровля обычно состоит из реечных экранов вместе с лианными растениями, которые достаточно хорошо защищают место отдыха от солнца.

Важно: тщательно и в несколько слоев обрабатывайте древесину именно так, как написано на упаковке масла или лака. Обновлять слой придется каждый сезон, без исключений, иначе ваша беседка за одну дождливую неделю посереет!