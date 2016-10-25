Проекты беседок своими руками

Чтобы создать проект беседки для самостоятельного возведения, вам понадобится тетрадь и ручка. Сначала определитесь с типом фундамента и материалом постройки, данные вещи зависят друг от друга, ведь для древесины подойдет простейший фундамент, а для камня или колонн – лишь основательный.
Если вы выбрали простой столбчатый фундамент и древесину, стоит также подумать о типе кровли. Отлично зарекомендовала себя плоская кровля, ведь в дождливую погоду мало кто захочет сидеть и отдыхать в беседке даже с крышей! Плоская кровля обычно состоит из реечных экранов вместе с лианными растениями, которые достаточно хорошо защищают место отдыха от солнца.
Важно: тщательно и в несколько слоев обрабатывайте древесину именно так, как написано на упаковке масла или лака. Обновлять слой придется каждый сезон, без исключений, иначе ваша беседка за одну дождливую неделю посереет!
Эта потрясающая азиатская беседка имеет очень простой формат и легка в возведении. От обычной ее отличает лишь конструкция кровли, рассчитанная на текстильный навес, наличие матраса и штор, а также пара ступеней.
Если вы жалеете денег на древесину, можете сами достать бревна – те, что остались после сильного шторма, грозы и т.п. Обработайте их маслом, предварительно ошкурив. Фундамент здесь все равно нужен, как и гидроизоляция между бетоном и деревом.
Данный вариант обойдется вам дешевле всего, а смотрится очень современно. Выбирайте брус для колонн потолще или купите для них «греческие» колонны.
Для более продвинутого проекта подойдет вариант с панорамным остеклением от пола до потолка и кровлей из деревянного каркаса и битумной черепицы. Можно сделать кровлю и плоской, из битума. Он раскатывается рулонами или распыляется на поверхность для обеспечения гидроизоляции.
Более модный и дорогостоящий вариант имеет угловое остекление, кровлю из настоящей черепицы, остекленный фронтон, дорогой деревянный каркас и двери.
Беседка в стиле зимнего сада имеет остекленную крышу и чаще всего общую стену с домом.
Такую беседку можно поставить на крупные колеса и перемещать при надобности. Каркас выполнен из древесины.
Если у вас есть на участке место, откуда открывается прекрасный вид, подумайте о создании бельведера – беседки, которая в первую очередь построена для того, чтобы наслаждаться видом на окрестности.
Если вам хочется создать что-то на участке своими руками, можно попробовать построить террасу с настилом из древесины или термодерева и с конструкцией типа пергол.
Английские беседки обычно представлены миниатюрными домиками, ведь в Великобритании часто идет дождь. Они остеклены, имеют стены и полноценную кровлю, лавочки (с подушками) по периметру, но часто нет стола по середине.
Лучший вариант подмосковной беседки из дерева выглядит именно так – крупногабаритный каркас, массивная, но почти невидимая кровля и много места для всех! Если будет идти дождь, вы этого даже не заметите.
Ваша терраса может продолжиться беседкой под навесом, стоит лишь захотеть! А дальше… бассейн, вид на лес или море!
Эта простая конструкция рассчитана на текстильный навес из синтетического материала.
А эта похожа на аллею и выглядит просто очаровательно!
Эта мощеная площадка перед домом отлично справляется с ролью беседки!
Летний домик (или пристройка) или же гостиная с панорамным остеклением легко заменят беседку!
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— 10 проектов домов с панорамным остеклением;