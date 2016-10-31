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10 красивых садовых дорожек

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
The Black & White House, Földes Architects Földes Architects Балкон и терраса в стиле минимализм
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Каждый из нас хочет видеть свой сад не только красивым,но еще и удобным. Таким, чтобы он легко использовался для нужд садоводства и досуга, чтобы в нем легко и радостно играли дети. Во многом нам помогают современные газонные травы, стойкие к истиранию, но что делать в слегка пасмурную погоду, когда накрапывает мелкий дождик? Тогда дорожки оказываются просто незаменимыми!

Давайте рассмотрим несколько типов дорожек, которые могут пригодиться вам в дизайне вашего сада. Всегда стоит помнить, что без настоящего фундамента любая дорожка не продержится долго, а вот с фундаментом может прослужить и все 20 лет!

​Террасная доска – пирс

Hausgarten Wagner - "Sylter Garten", SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften Сад в стиле модерн
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

Такой красивый «пирс», который выходит на уровне задней двери в доме и идет по направлению к террасе с лавочкой в конце сада, может быть шикарной идеей для маленького сада! Он помогает расположить на нем какие-то мелочи, подойти к огороду в высоких грядках, что расположены слева, и при этом смотрится лучше, чем сплошная дорожка до лавочки. Да и детям интереснее играть, когда элементы сада столь разнообразны.

​Современная дорожка

Hausgarten Peek - Cube Garden, SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften Сад в стиле модерн
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

Этот тип дорожки основан на прочном фундаменте, поэтому она прослужит достаточно долго. Остальная часть красиво обрамлена железными экранами по мере повышения уровня грунта и засыпана красивым мелким щебнем.

Кустарники здесь выполняют роль не только декоративную, они создают перспективу, формируя туннель для дорожки и обрамляя ее с двух сторон.

​Дорожка без обрамления

Night time in the Garden GK Architects Ltd Сад Освещение
GK Architects Ltd

Night time in the Garden

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Если вы не хотите делать сад, полный требующий ухода посадок, тогда посмотрите на данный вариант дорожек. Фундамент здесь имеет границы чуть шире плит, помогая вместить и декоративные полоски гальки.

​Дорожка из керамической плитки

Traditional Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes Сад в стиле кантри
Unique Landscapes

Traditional Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Самая простая и симпатичная дорожка может получиться из керамической плитки, например, серого или бежевого оттенков. Фундамент для дорожки здесь такой же, как и везде: первый слоем идет глина (10 см), потом песок (5 см), потом щебень (10 см), потом опять песок (5 см), а на него кладется тротуарная плитка. Между глиной и песком – гидроизоляция, вокруг щебня – геотекстиль.

​Более простой вариант

Low Maintenance Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design Сад в эклектичном стиле
Cherry Mills Garden Design

Low Maintenance Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

В фундаменте более простым вариантом является такая схема – траншея для отвода воды, доска по краям, гравий, песок, затем бортовой кирпич. Швы между нужно заделать.

Варианты с кирпичами и тротуарной плиткой более популярны в РФ, поэтому даже самые современные наши сады почти всегда имеют атмосферу провинции. Если же вы будете использовать плитку и обрамление галькой и щебнем, то приблизитесь к немецкому варианту дома, сада, дачи.

​Комбинирование

Serene Gravel Garden, Cornus Garden Design Cornus Garden Design Сад в стиле модерн
Cornus Garden Design

Serene Gravel Garden

Cornus Garden Design
Cornus Garden Design
Cornus Garden Design

Комбинация из плитки и кирпича может быть полезна тем, у кого уже есть остатки кирпича, и он хочет пристроить их в полезное место. Как вы видите на фотографии выше, дорожка тоже обрамлена мелкими камнями, даже галькой. Такая засыпка делается на слой глины и песка вверху, тогда у вас никогда не будет сорняков!

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​Террасная дорожка

The Black & White House, Földes Architects Földes Architects Балкон и терраса в стиле минимализм
Földes Architects

The Black & White House

Földes Architects
Földes Architects
Földes Architects

Красивая дорожка, выходящая из террасы и идущая вдоль дома – шикарный вариант получить второй или даже третий выход из дома.

​Дорожка по периметру

Регулярный сад с летним домом Террадек Сад в классическом стиле ДПК Белый терраса,террасная доска,дпк,твинсон,twinson,террадек,доска дпк,ландшафтный дизайн,дизайн участка,сад,загородный дом,архитектура
Террадек

Регулярный сад с летним домом

Террадек
Террадек
Террадек

В этом проекте была реализована шикарная идея дорожки по периметру вокруг красивой газонной площадки!

​Мостик

Дом, Николай Карачев Николай Карачев Сад в рустикальном стиле
Николай Карачев

Дом

Николай Карачев
Николай Карачев
Николай Карачев

Мостик может быть добавлен как для искусственного ручейка, так и для самого настоящего (или декоративного) водоема.

​Дорожка по центру и по периметру

Сад с высоты птичьего полета. Руслан Михайлов rmgarden Сад в средиземноморском стиле
Руслан Михайлов rmgarden

Сад с высоты птичьего полета.

Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden

Средиземноморской вариант сада красиво сочетает и дорожку-аллею в центре, и плавные линии дорожки по периметру.

​Плавные изгибы

КП Жуковка 21 века, Land-proekt Land-proekt Сад в классическом стиле
Land-proekt

КП Жуковка 21 века

Land-proekt
Land-proekt
Land-proekt

В этом шикарном проекте дорожка имеет изгибы, идеальные для прогулок с ребенком в коляске, детских игр, неспешной прогулки после ужина.

​Тротуарная плитка серого цвета

Беседкав п.Гринфилд, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Дома в классическом стиле беседка,интерьер,дизайн,искусство
ARCHDUET&amp;DA

Беседкав п.Гринфилд

ARCHDUET&DA
ARCHDUET&amp;DA
ARCHDUET&DA

Если же ваш выбор все-таки падет на тротуарную плитку, мы советуем для дома в стиле модерн и минимализм выбирать серо-каменные оттенки, а не охристые, которые больше подойдут под шале, кантри, рустик.

​Если сад с рельефом

Modern Garden with a rustic twist Yorkshire Gardens Сад в стиле модерн pergola,sleepers,raised bed
Yorkshire Gardens

Modern Garden with a rustic twist

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Для рельефного сада мы предлагаем такую конструкцию из дорожек и подъемов, позволяющую и посадить растения, и организовать зону отдыха.

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