10 красивых садовых дорожек

Каждый из нас хочет видеть свой сад не только красивым,но еще и удобным. Таким, чтобы он легко использовался для нужд садоводства и досуга, чтобы в нем легко и радостно играли дети. Во многом нам помогают современные газонные травы, стойкие к истиранию, но что делать в слегка пасмурную погоду, когда накрапывает мелкий дождик? Тогда дорожки оказываются просто незаменимыми!

Давайте рассмотрим несколько типов дорожек, которые могут пригодиться вам в дизайне вашего сада. Всегда стоит помнить, что без настоящего фундамента любая дорожка не продержится долго, а вот с фундаментом может прослужить и все 20 лет!