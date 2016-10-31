10 красивых садовых дорожек

Каждый из нас хочет видеть свой сад не только красивым,но еще и удобным. Таким, чтобы он легко использовался для нужд садоводства и досуга, чтобы в нем легко и радостно играли дети. Во многом нам помогают современные газонные травы, стойкие к истиранию, но что делать в слегка пасмурную погоду, когда накрапывает мелкий дождик? Тогда дорожки оказываются просто незаменимыми!
Давайте рассмотрим несколько типов дорожек, которые могут пригодиться вам в дизайне вашего сада. Всегда стоит помнить, что без настоящего фундамента любая дорожка не продержится долго, а вот с фундаментом может прослужить и все 20 лет!
Такой красивый «пирс», который выходит на уровне задней двери в доме и идет по направлению к террасе с лавочкой в конце сада, может быть шикарной идеей для маленького сада! Он помогает расположить на нем какие-то мелочи, подойти к огороду в высоких грядках, что расположены слева, и при этом смотрится лучше, чем сплошная дорожка до лавочки. Да и детям интереснее играть, когда элементы сада столь разнообразны.
Этот тип дорожки основан на прочном фундаменте, поэтому она прослужит достаточно долго. Остальная часть красиво обрамлена железными экранами по мере повышения уровня грунта и засыпана красивым мелким щебнем.
Кустарники здесь выполняют роль не только декоративную, они создают перспективу, формируя туннель для дорожки и обрамляя ее с двух сторон.
Если вы не хотите делать сад, полный требующий ухода посадок, тогда посмотрите на данный вариант дорожек. Фундамент здесь имеет границы чуть шире плит, помогая вместить и декоративные полоски гальки.
Самая простая и симпатичная дорожка может получиться из керамической плитки, например, серого или бежевого оттенков. Фундамент для дорожки здесь такой же, как и везде: первый слоем идет глина (10 см), потом песок (5 см), потом щебень (10 см), потом опять песок (5 см), а на него кладется тротуарная плитка. Между глиной и песком – гидроизоляция, вокруг щебня – геотекстиль.
В фундаменте более простым вариантом является такая схема – траншея для отвода воды, доска по краям, гравий, песок, затем бортовой кирпич. Швы между нужно заделать.
Варианты с кирпичами и тротуарной плиткой более популярны в РФ, поэтому даже самые современные наши сады почти всегда имеют атмосферу провинции. Если же вы будете использовать плитку и обрамление галькой и щебнем, то приблизитесь к немецкому варианту дома, сада, дачи.
Комбинация из плитки и кирпича может быть полезна тем, у кого уже есть остатки кирпича, и он хочет пристроить их в полезное место. Как вы видите на фотографии выше, дорожка тоже обрамлена мелкими камнями, даже галькой. Такая засыпка делается на слой глины и песка вверху, тогда у вас никогда не будет сорняков!
Красивая дорожка, выходящая из террасы и идущая вдоль дома – шикарный вариант получить второй или даже третий выход из дома.
В этом проекте была реализована шикарная идея дорожки по периметру вокруг красивой газонной площадки!
Мостик может быть добавлен как для искусственного ручейка, так и для самого настоящего (или декоративного) водоема.
Средиземноморской вариант сада красиво сочетает и дорожку-аллею в центре, и плавные линии дорожки по периметру.
В этом шикарном проекте дорожка имеет изгибы, идеальные для прогулок с ребенком в коляске, детских игр, неспешной прогулки после ужина.
Если же ваш выбор все-таки падет на тротуарную плитку, мы советуем для дома в стиле модерн и минимализм выбирать серо-каменные оттенки, а не охристые, которые больше подойдут под шале, кантри, рустик.
Для рельефного сада мы предлагаем такую конструкцию из дорожек и подъемов, позволяющую и посадить растения, и организовать зону отдыха.
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