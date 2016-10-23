20 потрясающих идей для террас

Эволюция дизайна террас продолжается! Они становятся более сложными, удобными и красивыми. Так давайте же посмотрим, как именно!

Собранные нами идеи для дизайна террасы идеальным образом дополнят как дом в стиле модерн, так и дачу в стиле кантри! Они уверенно балансируют на грани изысканной традиционности и функциональных инноваций! Посмотрите сами!