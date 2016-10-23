20 потрясающих идей для террас

Эволюция дизайна террас продолжается! Они становятся более сложными, удобными и красивыми. Так давайте же посмотрим, как именно!
Собранные нами идеи для дизайна террасы идеальным образом дополнят как дом в стиле модерн, так и дачу в стиле кантри! Они уверенно балансируют на грани изысканной традиционности и функциональных инноваций! Посмотрите сами!
Шикарная идея для террасы со ступенями, которая плавно переходит в тротуарную дорожку вокруг дома и при этом по периметру имеет клумбы… Есть ли что-то более красивое?!
Такая терраса идеально смотрелась бы при дачном домике, а в клумбы можно посадить даже крыжовник или, например, листовой салат и цветную капусту, постоянно требующие полива!
Такая красивая терраса может красиво разместиться по длине короткой части фасада всего здания. Аккуратные ступени будут вести вас в огород или сад. Подобная терраса отлично подойдет для маленького дома, а для обрамления нижнего уровня грунта по ее краям стоит посадить пушистое растение высотой в 15-25 см.
Шикарным современным форматом будет прямоугольная терраса с одной ступенью и переходом в тротуарную плитку или газон! Такая терраса отлично подойдет для дома в стиле шале, кантри, минимализм. Ее четкие линии позволяют с удобством использовать пространство участка!
Эта шикарная терраса определенно заслуживает какой-нибудь награды! Сделанная по простому проекту для семьи с несколькими малышами, она идеально раскрывает традиционные ценности! Здесь дети могут спокойно и в чистоте играть хоть целый день!
Мульти-формат создан на основе трех уровней – дорожки из трех частей и самой террасы на дальнем плане. Здесь достаточно места для игр 2-3 маленьких детей. Справа вы найдете патио на фундаменте – мощеную площадку для столовой.
Если в вашем саду совсем мало места, даже терраса, зажатая между заборами, будет смотреться очень стильно. Используйте вертикальное озеленение, нейтральные оттенки мебели и материалов отделки и вы получите то, что показано на картинке выше!
Из того же материала, что и терраса, можно создать лавочку, клумбы, декоративные экраны, даже мебель и шкафчик! Все в ваших руках! Выберите белую или светлую цветовую гамму и вам обязательно удастся создать что-то невероятно красивое!
Такая красивая терраса может красиво разместиться по длине короткой части фасада всего здания. Аккуратные ступени будут вести вас в огород или сад. Подобная терраса отлично подойдет для маленького дома, а для обрамления нижнего уровня грунта по ее краям стоит посадить пушистое растение высотой в 15-25 см.
Эта терраса с лавочкой идеальным образом дополняет дом и сад в стиле минимализм!
Эта потрясающая работа дизайнера помогла сделать из террасы настоящий арт-объект! В нее интегрирована красивая клумба с несколькими растениями, которые украшены слоем красивой белой гальки.
Эта индийская терраса по периметру имеет подсветку неоновой лентой и дорожку из гальки между ней и газоном! Отличное решение!
Этот шикарный проект показывает инновационный подход – между гостиной, террасой и газоном нет перепада высот!
Угловая терраса очень удобна для дома с двумя выходами. С одной стороны она широкая (для игр и столовой), а с другой – узкая, как дорожка.
Этот красивый выход с террасы в сад оформлен с помощью тротуарной плитки и мелкого щебня в тон террасе.
Красивый уголок для отдыха имеет весьма романтичные черты из-за плавных линий. Такая дорожка и площадка могли быть сделаны и из дерева!
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