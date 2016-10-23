Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

20 потрясающих идей для террас

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Taras drewniany. Realizacja w Wilkanowie koło Zielonej Góry., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
Loading admin actions …

Эволюция дизайна террас продолжается! Они становятся более сложными, удобными и красивыми. Так давайте же посмотрим, как именно!

Собранные нами идеи для дизайна террасы идеальным образом дополнят как дом в стиле модерн, так и дачу в стиле кантри! Они уверенно балансируют на грани изысканной традиционности и функциональных инноваций! Посмотрите сами!

1.​ Просто WOW!

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Шикарная идея для террасы со ступенями, которая плавно переходит в тротуарную дорожку вокруг дома и при этом по периметру имеет клумбы… Есть ли что-то более красивое?!

Такая терраса идеально смотрелась бы при дачном домике, а в клумбы можно посадить даже крыжовник или, например, листовой салат и цветную капусту, постоянно требующие полива!

2.​ ​Терраса во всю ширину фасада

Taras drewniany. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Такая красивая терраса может красиво разместиться по длине короткой части фасада всего здания. Аккуратные ступени будут вести вас в огород или сад. Подобная терраса отлично подойдет для маленького дома, а для обрамления нижнего уровня грунта по ее краям стоит посадить пушистое растение высотой в 15-25 см.

3. ​Современный формат

DWA TARASY DREWNIANE. REALIZACJA W ZBĄSZYNIU, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Шикарным современным форматом будет прямоугольная терраса с одной ступенью и переходом в тротуарную плитку или газон! Такая терраса отлично подойдет для дома в стиле шале, кантри, минимализм. Ее четкие линии позволяют с удобством использовать пространство участка!

4.​ ​Мульти-формат

Taras drewniany. Realizacja w Wilkanowie koło Zielonej Góry., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Эта шикарная терраса определенно заслуживает какой-нибудь награды! Сделанная по простому проекту для семьи с несколькими малышами, она идеально раскрывает традиционные ценности! Здесь дети могут спокойно и в чистоте играть хоть целый день!

Мульти-формат создан на основе трех уровней – дорожки из трех частей и самой террасы на дальнем плане. Здесь достаточно места для игр 2-3 маленьких детей. Справа вы найдете патио на фундаменте – мощеную площадку для столовой.

​5.​ Угловой формат

Marylebone Courtyard Fenton Roberts Garden Design Сад в стиле модерн
Fenton Roberts Garden Design

Marylebone Courtyard

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

Если в вашем саду совсем мало места, даже терраса, зажатая между заборами, будет смотреться очень стильно. Используйте вертикальное озеленение, нейтральные оттенки мебели и материалов отделки и вы получите то, что показано на картинке выше!

6.​ ​Терраса с лавочкой и клумбой

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Терраса в средиземноморском стиле
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Из того же материала, что и терраса, можно создать лавочку, клумбы, декоративные экраны, даже мебель и шкафчик! Все в ваших руках! Выберите белую или светлую цветовую гамму и вам обязательно удастся создать что-то невероятно красивое!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7.​ ​Терраса во всю ширину фасада

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W WOLBORZU., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Такая красивая терраса может красиво разместиться по длине короткой части фасада всего здания. Аккуратные ступени будут вести вас в огород или сад. Подобная терраса отлично подойдет для маленького дома, а для обрамления нижнего уровня грунта по ее краям стоит посадить пушистое растение высотой в 15-25 см.

8.​ ​Терраса с местом для сидения

CAMELIA, DCPP Arquitectos DCPP Arquitectos
DCPP Arquitectos

DCPP Arquitectos
DCPP Arquitectos
DCPP Arquitectos

Эта терраса с лавочкой идеальным образом дополняет дом и сад в стиле минимализм!

​9.​ Интегрированная клумба

Taras z drewna Garapa. Realizacja w Wałbrzychu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Эта потрясающая работа дизайнера помогла сделать из террасы настоящий арт-объект! В нее интегрирована красивая клумба с несколькими растениями, которые украшены слоем красивой белой гальки.

10.​ Терраса с окаймлением

House of Lines & Courts, studio XS studio XS Балкон и терраса в стиле модерн
studio XS

studio XS
studio XS
studio XS

Эта индийская терраса по периметру имеет подсветку неоновой лентой и дорожку из гальки между ней и газоном! Отличное решение!

​11.​ Терраса вровень с домом и газоном

Casa Garcia de Horta, Telmo Ferreira Photography Telmo Ferreira Photography Сад в стиле модерн Красный
Telmo Ferreira Photography

Telmo Ferreira Photography
Telmo Ferreira Photography
Telmo Ferreira Photography

Этот шикарный проект показывает инновационный подход – между гостиной, террасой и газоном нет перепада высот!

​12.​ Угловая терраса

The Black & White House, Földes Architects Földes Architects Балкон и терраса в стиле минимализм
Földes Architects

The Black & White House

Földes Architects
Földes Architects
Földes Architects

Угловая терраса очень удобна для дома с двумя выходами. С одной стороны она широкая (для игр и столовой), а с другой – узкая, как дорожка.

13.​ ​Красивый вход в сад

Taras kompozytowy w Obornikach., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Этот красивый выход с террасы в сад оформлен с помощью тротуарной плитки и мелкого щебня в тон террасе.

14.​ ​Плавные линии

Eastbourne townhouse Capability chris
Capability chris

Eastbourne townhouse

Capability chris
Capability chris
Capability chris

Красивый уголок для отдыха имеет весьма романтичные черты из-за плавных линий. Такая дорожка и площадка могли быть сделаны и из дерева!

Далее на homify:

— Ландшафтный дизайн своими руками;

— Красивые проекты веранд для дома;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Дом в Финляндии, в котором все хорошо

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо