7 лучших идей для сада в России

Давайте среди огромного разнообразия идей найдем те, которые лучше всего подходят для условий умеренного и умеренно-холодного климата. В данном случае мы говорим о 2,5-3 месячном лете, о снежной и холодной зиме и двух временах года – весне и осени, на протяжении которых очень хочется тоже видеть свой сад, как минимум, привлекательным, а то и невероятно красивым!
Для террасы часто не находится места возле дома. Там либо запроектирована хозяйственная зона, либо уже начинается огород. Терраса может расположиться и в дальнем уголке сада. В том месте, до которого вечно «не доходили руки»!
Лучшим решением для того, чтобы атмосферно разнообразить сад, является сооружение водоема с декоративными посадками и камнями.
Хвойные посадки вечнозеленых растений помогут вам сделать сад более привлекательным в межсезонье. Отдельно стоящую голубую ель удобно использовать и для празднования Нового Года.
В целом, для дачного участка хватит и 1-2 елей, если вы нацелены еще и на садоводство и овощеводство. А на коттеджном участке, где все отдано под декоративные посадки, стоит посадить и ели, и сосны, и пихты, и можжевельники, и туи, и кедр. Правда, лучше всего покупать уже взрослые саженцы, так как хвойные растут очень медленно и вы просто устанете их ждать.
Хвойные посадки стоит делать там, где зимой вид из окна особенно ностальгичен или просто скучен, зелень там будет особенно радовать глаз. Отличным решением станет и посадка елей в ряд прямо под окном (3 метра от окна), что позволит создать тень жарким летом и очаровательную лесную атмосферу в остальное время года.
Если в сухом тропическом или пустынном климате для того, чтобы создать сад, не нужно особенно думать о сроках цветения тех или иных растений, то в средней полосе ум и логика для вас – главный козырь.
Посадки на каждой клумбе должны быть ориентированы на четыре времени цветения: ранняя весна, весна, лето и осень. Многие растения цветут дважды за год, что также очень желательно для клумб.
Полезно будет расположить растения ярусами так, чтобы каждый из них в свое время выглядел красиво. Всю землю мы советуем мульчировать мелкими камнями, галькой, щебнем, иначе на месте весенних растений у вас всегда будет просто голая земля. Луковичные же легко пробьются сквозь камушки, уложенные в 1-1,5 слоя.
Веранда является незаменимой комнатой в любом дачном доме или даже в загородном коттедже! Обязательно постройте ее, и вы осознаете весь ее потенциал в первый же сезон.
Одной из основополагающих частей сада являются дорожки. Для местного климата очень важно всегда содержать их в частоте и порядке. При этом они должны охватывать все ваши бытовые и развлекательные нужды, без исключений. Использовать для них лучше всего тротуарную плитку, керамогранит или керамическую плитку для улицы на фундаменте.
Чистыми дорожки должны поддерживаться постоянно с помощью сухой и влажной уборки. Важно, чтобы сами дорожки были красиво оформлены декоративными посадками, достаточно крупными кустами (например, как пионы или кустовые хризантемы), а не маленькими цветочками, которые будут почти незаметны.
Подберите один-два ярких акцента к вашему экстерьеру и мебели в саду, и вы получите стильный современный сад даже на даче.
Такой бассейн с фонтанчиком стоит недорого, выглядит шикарно, а детям заменит бассейн! Просто чудо, а не водоем!
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