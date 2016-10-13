7 лучших идей для сада в России

Хвойные посадки вечнозеленых растений помогут вам сделать сад более привлекательным в межсезонье. Отдельно стоящую голубую ель удобно использовать и для празднования Нового Года.

В целом, для дачного участка хватит и 1-2 елей, если вы нацелены еще и на садоводство и овощеводство. А на коттеджном участке, где все отдано под декоративные посадки, стоит посадить и ели, и сосны, и пихты, и можжевельники, и туи, и кедр. Правда, лучше всего покупать уже взрослые саженцы, так как хвойные растут очень медленно и вы просто устанете их ждать.

Хвойные посадки стоит делать там, где зимой вид из окна особенно ностальгичен или просто скучен, зелень там будет особенно радовать глаз. Отличным решением станет и посадка елей в ряд прямо под окном (3 метра от окна), что позволит создать тень жарким летом и очаровательную лесную атмосферу в остальное время года.