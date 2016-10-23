TOП – 15 современных маленьких домов + цены

Эти маленькие дома подойдут семье, которая стремится к экономии и порядку в бюджете. И каждый из этих проектов провозглашает совершенно уникальный образ жизни в пригороде.
Давайте посмотрим, какой из них больше всего понравится вам. Мы абсолютно уверены, что вы найдете несколько идей и для вашего собственного дома.
Домик LOTE G2 похож на предыдущий проект, но имеет гараж и немного другую планировку. Общая площадь – 121 кв. метр + гараж (34 кв. метра) и чердак (26 кв. метров). У дома также три спальни и одна ванная комната. Здесь есть прачечная при ванной, две кладовые в коридоре и встроенные шкафы в прихожей. Площадь спален – 10,5, 12,6 и 16,5 кв. метров, гостиной – 30 кв. метров, кухня большая – около 15 кв. метров. В доме есть гараж на два автомобиля и терраса.
Стоимость реализации дома «под ключ» – около 4,7 млн рублей. «Коробка» стоит около 2,6 млн рублей.
Маленький домик Flo II имеет приватный уличный фасад и блоки дверей-слайдеров в столовой и гостиной. Остальные окна в проекте стандартные.
Общая площадь дома 112 кв. метров + котельная в 7 кв. метров. В доме три спальни (13,5, 14 и 18 кв. метров), одна ванная комната (8,4 кв. метра) и гостевой туалет. Общественная зона представлена кухней в 10 кв. метров, гостиной в 27 кв. метров и террасами. В прихожей и коридоре есть интегрированные системы хранения. Чердак жилой, имеет площадь в 36 кв. метров и может использоваться как кабинет или игровая (в нем четыре мансардных окна).
Стоимость реализации проекта «под ключ» с работой строителей – около 4,1 млн рублей. Стоимость «коробки» – около 2,1 млн рублей.
Следующий проект дома Lila Economic имеет площадь в 98 кв. метров + котельную в 8 кв. метров. В доме три спальни + кабинет на первом этаже. Гаража нет. Стоимость реализации «под ключ» с отделкой – около 3 млн рублей (с работой строителей). Возможно, в РФ выйдет даже чуть меньше.
Следующий дом имеет одноэтажный формат и длинное название KORNEL VI (z wiatą) ENERGO. Общая площадь 92 кв. метров + небольшая котельная. В доме три спальни, 1,5 ванные комнаты, кухня-гостиная и котельная, а также тамбур + прихожая. Терраса при доме есть у столовой и гостиной. Стоимость реализации дома «под ключ» – 3,2 млн рублей.
Это стильный современный дом построен на очень узком участке, отчего он кажется и вовсе крохотным. В нем три спальни, на заднем дворик есть бассейн, а его площадь – не более 150 кв. метров.
Эта реконструкция очень старого дома в центре городка Тарраса, что возле Барселоны, выглядит впечатляюще! Общая площадь без патио – около 100 кв. метров. Реконструкция старого здания стоит около 1,5-2 млн рублей.
Этот дом собирается на фабрике и лишь монтируется на вашем участке. Его площадь 112 кв. метров, а архитектор спроектировал его для реализации в средней полосе, например, Харькове.
Такие дома стоят от 1,5 до 5 млн рублей от разных авторов с разным набором функций и помещений.
Этот простой проект домика имеет четыре спальни, одна из которых расположена на первом этаже, и стандартный для РФ формат. Его возведение стоит около 2,5 млн рублей с работой, а площадь – около 100 кв. метров. Такой дом с работой строителей будет стоить около 2,5 млн рублей с простой отделкой.
Этот шикарный домик Чипиона имеет площадь в 75 кв. метров и поставляется на ваш участок прямо с мебелью!
Эта реконструкция дачи выглядит уже как коттедж! Интерьеры еще более вдохновляюще! Он идеален для семьи с маленьким ребенком. Реконструкция стоила всего 200 тысяч рублей.
Этот домик имеет площадь около 80 кв. метров, три спальни и большую террасу. Его постройка стоит около 2 млн рублей с работой строителей.
Это ранчо имеет площадь около 120 кв. метров, а его реализация с отделкой, как в проекте, составляет около 4-5 млн рублей.
Удивительный проект создан японским архитектором для сверх-маленького участка. Оказывается, жить с комфортом можно практически везде! Такой дом стоит от 1,5 млн рублей с отделкой и работой строителей.
Еще один сборный дом имеет студийную планировку, но может превратиться и в домик с 2 спальнями.
Этот зажатый между другими домами домик выполнен в стиле эко. Планировку и интерьеры можно посмотреть здесь.
Этот домик имеет все шансы стать вашим любимцем, ведь его реализация «под ключ»в формате трехкомнатного коттеджа может стоить меньше 3 млн рублей.
А вот дом с кирпичной отделкой того же размера будет стоить уже гораздо дороже – около 4-5 млн рублей.
Узкая (глубиной в одну комнату) и длинная вилла может стать прекрасным местом для семейного отдыха. Такая вилла (80 метров) стоит около 3,5 млн рублей под ключ с бассейном!
Немного ностальгичное, подходящее для леса или деревни, настроение этого дома компенсируется технологичной начинкой из отопления на основе «теплого пола» и современной техники. Такой дом (150 метров) с люксовой отделкой стоит около 5-6 млн рублей.
Такой мини-домик можно заказать и поставить куда угодно!
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