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TOП – 15 современных маленьких домов + цены

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Prefabricated House, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
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Эти маленькие дома подойдут семье, которая стремится к экономии и порядку в бюджете. И каждый из этих проектов провозглашает совершенно уникальный образ жизни в пригороде.

Давайте посмотрим, какой из них больше всего понравится вам. Мы абсолютно уверены, что вы найдете несколько идей и для вашего собственного дома.

​Красивый и современный

PROJEKT DOMU LOTE G2 - przytulna harmonia w nowoczesnym wydaniu , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Домик LOTE G2 похож на предыдущий проект, но имеет гараж и немного другую планировку. Общая площадь – 121 кв. метр + гараж (34 кв. метра) и чердак (26 кв. метров). У дома также три спальни и одна ванная комната. Здесь есть прачечная при ванной, две кладовые в коридоре и встроенные шкафы в прихожей. Площадь спален – 10,5, 12,6 и 16,5 кв. метров, гостиной – 30 кв. метров, кухня большая – около 15 кв. метров. В доме есть гараж на два автомобиля и терраса.

Стоимость реализации дома «под ключ» – около 4,7 млн рублей. «Коробка» стоит около 2,6 млн рублей.

​Новый пригород

DOM W CENIE MIESZKANIA - Flo II , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Маленький домик Flo II имеет приватный уличный фасад и блоки дверей-слайдеров в столовой и гостиной. Остальные окна в проекте стандартные.

Общая площадь дома 112 кв. метров + котельная в 7 кв. метров. В доме три спальни (13,5, 14 и 18 кв. метров), одна ванная комната (8,4 кв. метра) и гостевой туалет. Общественная зона представлена кухней в 10 кв. метров, гостиной в 27 кв. метров и террасами. В прихожей и коридоре есть интегрированные системы хранения. Чердак жилой, имеет площадь в 36 кв. метров и может использоваться как кабинет или игровая (в нем четыре мансардных окна).

Стоимость реализации проекта «под ключ» с работой строителей – около 4,1 млн рублей. Стоимость «коробки» – около 2,1 млн рублей.

​Мечта на бюджет

PROJEKT DOMU LILA ECONOMIC , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Следующий проект дома Lila Economic имеет площадь в 98 кв. метров + котельную в 8 кв. метров. В доме три спальни + кабинет на первом этаже. Гаража нет. Стоимость реализации «под ключ» с отделкой – около 3 млн рублей (с работой строителей). Возможно, в РФ выйдет даже чуть меньше.

​Шанс жить за городом

PROJEKT DOMU KORNEL VI (z wiatą) ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Следующий дом имеет одноэтажный формат и длинное название KORNEL VI (z wiatą) ENERGO. Общая площадь 92 кв. метров + небольшая котельная. В доме три спальни, 1,5 ванные комнаты, кухня-гостиная и котельная, а также тамбур + прихожая. Терраса при доме есть у столовой и гостиной. Стоимость реализации дома «под ключ» – 3,2 млн рублей.

​Узкофасадный домик

Valle 239, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Дома в стиле модерн
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Это стильный современный дом построен на очень узком участке, отчего он кажется и вовсе крохотным. В нем три спальни, на заднем дворик есть бассейн, а его площадь – не более 150 кв. метров. 

​Реконструкция

57ALI Reforma y ampliación de casa entre medianeras al Centro de Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes Дома в стиле минимализм
Vallribera Arquitectes

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

Эта реконструкция очень старого дома в центре городка Тарраса, что возле Барселоны, выглядит впечатляюще! Общая площадь без патио – около 100 кв. метров. Реконструкция старого здания стоит около 1,5-2 млн рублей. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Сборный дом

Prefabricated House ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Prefabricated House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Этот дом собирается на фабрике и лишь монтируется на вашем участке. Его площадь 112 кв. метров, а архитектор спроектировал его для реализации в средней полосе, например, Харькове. 

Такие дома стоят от 1,5 до 5 млн рублей от разных авторов с разным набором функций и помещений.

​Деревенский домик

Home Build homify
homify

Home Build

homify
homify
homify

Этот простой проект домика имеет четыре спальни, одна из которых расположена на первом этаже, и стандартный для РФ формат. Его возведение стоит около 2,5 млн рублей с работой, а площадь – около 100 кв. метров. Такой дом с работой строителей будет стоить около 2,5 млн рублей с простой отделкой. 

​Домик Чипиона

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Дома в стиле модерн
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Этот шикарный домик Чипиона имеет площадь в 75 кв. метров и поставляется на ваш участок прямо с мебелью!

​Дача

Summer house reconstruction. Pushkino., baboshin.com baboshin.com Дома в стиле минимализм
baboshin.com

Summer house reconstruction. Pushkino.

baboshin.com
baboshin.com
baboshin.com

Эта реконструкция дачи выглядит уже как коттедж! Интерьеры еще более вдохновляюще! Он идеален для семьи с маленьким ребенком. Реконструкция стоила всего 200 тысяч рублей.

​Одноэтажное ранчо

Down Sizing homify
homify

Down Sizing

homify
homify
homify

Этот домик имеет площадь около 80 кв. метров, три спальни и большую террасу. Его постройка стоит около 2 млн рублей с работой строителей. 

​Ранчо в стиле минимализм

Fenster zur Natur, Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt Дома в стиле минимализм
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt

Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt

Это ранчо имеет площадь около 120 кв. метров, а его реализация с отделкой, как в проекте, составляет около 4-5 млн рублей.

​Японское чудо

​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Дома в стиле модерн
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

Удивительный проект создан японским архитектором для сверх-маленького участка. Оказывается, жить с комфортом можно практически везде! Такой дом стоит от 1,5 млн рублей с отделкой и работой строителей. 

​Сборная вилла

NaK-house, 門一級建築士事務所 門一級建築士事務所 Дома в стиле модерн Железобетон Белый
門一級建築士事務所

門一級建築士事務所
門一級建築士事務所
門一級建築士事務所

Еще один сборный дом имеет студийную планировку, но может превратиться и в домик с 2 спальнями.

​Азиатский формат

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 Дома в эклектичном стиле
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

Этот зажатый между другими домами домик выполнен в стиле эко. Планировку и интерьеры можно посмотреть здесь.

​Современный домик

Projekty, biuro40 biuro40 Дома в стиле модерн
biuro40

Projekty

biuro40
biuro40
biuro40

Этот домик имеет все шансы стать вашим любимцем, ведь его реализация «под ключ»в формате трехкомнатного коттеджа может стоить меньше 3 млн рублей.

​В стиле кантри

RETRO LINE, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. Дома в рустикальном стиле Кирпичи
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

А вот дом с кирпичной отделкой того же размера будет стоить уже гораздо дороже – около 4-5 млн рублей.

​Вилла

Casa Minimalista, ARQUITECTOnico ARQUITECTOnico Дома в стиле минимализм Белый
ARQUITECTOnico

ARQUITECTOnico
ARQUITECTOnico
ARQUITECTOnico

Узкая (глубиной в одну комнату) и длинная вилла может стать прекрасным местом для семейного отдыха. Такая вилла (80 метров) стоит около 3,5 млн рублей под ключ с бассейном! 

​Скандинавское очарование

A Timber-Clad House Design on the Isle of Wight: The Sett, Dow Jones Architects Dow Jones Architects Дома в стиле минимализм
Dow Jones Architects

A Timber-Clad House Design on the Isle of Wight: The Sett

Dow Jones Architects
Dow Jones Architects
Dow Jones Architects

Немного ностальгичное, подходящее для леса или деревни, настроение этого дома компенсируется технологичной начинкой из отопления на основе «теплого пола» и современной техники. Такой дом (150 метров) с люксовой отделкой стоит около 5-6 млн рублей.

​Мини-домик

Estudios de cubiertas inclinadas 5, ecospace españa ecospace españa Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Такой мини-домик можно заказать и поставить куда угодно!

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