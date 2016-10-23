TOП – 15 современных маленьких домов + цены

Эти маленькие дома подойдут семье, которая стремится к экономии и порядку в бюджете. И каждый из этих проектов провозглашает совершенно уникальный образ жизни в пригороде.

Давайте посмотрим, какой из них больше всего понравится вам. Мы абсолютно уверены, что вы найдете несколько идей и для вашего собственного дома.