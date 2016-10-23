Проекты однокомнатных квартир: 20 фото

Сегодня мы собрали для вас 20 дизайн-проектов однокомнатных квартир от 30 до 58 кв. метров. Большинство из них оформлены в современном стиле и используют шикарные идеи по зонированию пространства.

При каждой квартире будет отмечен стиль, дана ссылка на проект этой квартиры, чтобы вы посмотрели не только одну фотографию или планировку, но все целиком.

Кроме того, для каждой квартиры будет отмечена стоимость отделки и ремонта, где $ – значит бюджетный ремонт (до 500 тысяч рублей), $$ – средний ремонт (до 1 млн рублей) и $$$ ­– люкс (более 1 млн рублей). Данные цены учтены частично с мебелью, но, как показывает практика, если при копировании проекта вы выбираете не самую дешевую бытовую технику, ваш ремонт выходит за данные рамки.

Некоторые фотографии являются частью больших квартир, но все равно могут использоваться в проектах однушек.