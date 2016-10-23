Проекты однокомнатных квартир: 20 фото

Сегодня мы собрали для вас 20 дизайн-проектов однокомнатных квартир от 30 до 58 кв. метров. Большинство из них оформлены в современном стиле и используют шикарные идеи по зонированию пространства.
При каждой квартире будет отмечен стиль, дана ссылка на проект этой квартиры, чтобы вы посмотрели не только одну фотографию или планировку, но все целиком.
Кроме того, для каждой квартиры будет отмечена стоимость отделки и ремонта, где $ – значит бюджетный ремонт (до 500 тысяч рублей), $$ – средний ремонт (до 1 млн рублей) и $$$ – люкс (более 1 млн рублей). Данные цены учтены частично с мебелью, но, как показывает практика, если при копировании проекта вы выбираете не самую дешевую бытовую технику, ваш ремонт выходит за данные рамки.
Некоторые фотографии являются частью больших квартир, но все равно могут использоваться в проектах однушек.
Площадь: 40 кв. метров, на четверых (раскладной диван на двоих детей)
Стиль: скандинавский
Стоимость: $
Площадь: 48 кв. метров, на четверых(два раскладных кресла для детей)
Стиль: модерн (бразильяно)
Стоимость: $$-$$$, в зависимости от брендов
Площадь: 35 кв. метров, на двоих
Стиль: азиатский
Стоимость: $
Площадь: 42 кв. метра, на двоих-троих
Стиль: модерн (бразильяно)
Стоимость: $$
Площадь: 36-40 кв. метров, на двоих
Стиль: модерн (бразильяно)
Стоимость: $$
Площадь: 40 кв. метров, на двоих (если считать одну спальню)
Стиль: модерн (бразильяно)
Стоимость: $
Площадь: 55 кв. метров, на двоих, со спальней
Стиль: минимализм
Стоимость: $$
Площадь: 44 кв. метра, на двоих (с одной спальней)
Стиль: богемный шик
Стоимость: $
Площадь: 35 кв. метров, на двоих
Стиль: европейский урбан
Стоимость: $-$$, в зависимости от брендов
Площадь: 45 кв. метров, на двоих (студия) или 60 кв. метров (со спальней)
Стиль: модерн
Стоимость: $$
Площадь: 50 кв. метров, на двоих-троих
Стиль: ар-деко
Стоимость: $$$
Площадь: 32 кв. метра, на двоих
Стиль: современный прованс
Стоимость: $$
Площадь: 42,5 кв. метра, на четверых
Стиль: колониальная классика
Стоимость: $$
Площадь: 48,7 кв. метров, на четверых
Стиль: скандинавский
Стоимость: $
Площадь: 40 кв. метров, на четверых
Стиль: скандинавский
Стоимость: $
Площадь: 45 кв. метров, на двоих-одного
Стиль: минимализм
Стоимость: $$$
Площадь: 36 кв. метров, на двоих-троих
Стиль: модерн (бразильяно)
Стоимость: $$
Площадь: 34 кв. метра, на двоих
Стиль: модерн (бразильяно)
Стоимость: $$
Площадь: 50 кв. метров, на двоих
Стиль: модерн
Стоимость: $
Площадь: 48 кв. метров, на четверых
Стиль: современный
Стоимость: $-$$$, в зависимости от брендов
Площадь: 48 кв. метров, на четверых
Стиль: исключительный минимализм
Стоимость: $-$$$, в зависимости от брендов
Далее на homify:
— Лучшие проекты домов на homify;
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;