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Проекты однокомнатных квартир: 20 фото

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Àtico en Poblenou, Dröm Living Dröm Living
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Сегодня мы собрали для вас 20 дизайн-проектов однокомнатных квартир от 30 до 58 кв. метров. Большинство из них оформлены в современном стиле и используют шикарные идеи по зонированию пространства.

При каждой квартире будет отмечен стиль, дана ссылка на проект этой квартиры, чтобы вы посмотрели не только одну фотографию или планировку, но все целиком. 

Кроме того, для каждой квартиры будет отмечена стоимость отделки и ремонта, где $  – значит бюджетный ремонт (до 500 тысяч рублей), $$  – средний ремонт (до 1 млн рублей) и $$$ ­– люкс (более 1 млн рублей). Данные цены учтены частично с мебелью, но, как показывает практика, если при копировании проекта вы выбираете не самую дешевую бытовую технику, ваш ремонт выходит за данные рамки.

Некоторые фотографии являются частью больших квартир, но все равно могут использоваться в проектах однушек.

​Скандинавская мелодия

Apartament Verbi , Polygon arch&des Polygon arch&des Гостиная в стиле минимализм
Polygon arch&amp;des

Apartament Verbi

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Площадь: 40 кв. метров, на четверых (раскладной диван на двоих детей)

Стиль: скандинавский

Стоимость: $

Ссылка на проект и планировку

Люкс в однушке

Decore Lider Salvador - Suíte master, Lider Interiores Lider Interiores Спальня в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Площадь: 48 кв. метров, на четверых(два раскладных кресла для детей)

Стиль: модерн (бразильяно)

Стоимость: $$-$$$, в зависимости от брендов

​Мини-домик

Colorful Small House, housetherapy housetherapy Гостиная в стиле модерн Зеленый
housetherapy

housetherapy
housetherapy
housetherapy

Площадь: 35 кв. метров, на двоих

Стиль: азиатский

Стоимость: $

Ссылка на проект

​Нежный латте

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Площадь: 42 кв. метра, на двоих-троих

Стиль: модерн (бразильяно)

Стоимость: $$

Ссылка на проект

​Оттенки океана

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Площадь: 36-40 кв. метров, на двоих

Стиль: модерн (бразильяно

Стоимость: $$

Ссылка на проект 

​Шоколадный праздник

Apartamento decorado RJZ -, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Apartamento decorado RJZ -

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Площадь: 40 кв. метров, на двоих (если считать одну спальню)

Стиль: модерн (бразильяно)

Стоимость: $

Ссылка на проект

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Однушка для молодоженов

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Гостиная в стиле минимализм
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Площадь: 55 кв. метров, на двоих, со спальней

Стиль: минимализм

Стоимость: $$

Ссылка на проект

​Немного бунтарства

MY HOUSE, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Гостиная в стиле модерн Бетон Серый
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Площадь: 44 кв. метра, на двоих (с одной спальней)

Стиль: богемный шик

Стоимость: $

Ссылка на проект

​Шикарный модерн

Fotografia wnętrz - portfolio, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Площадь: 35 кв. метров, на двоих

Стиль: европейский урбан

Стоимость: $-$$, в зависимости от брендов

Ссылка на проект

​Шум большого города

Àtico en Poblenou, Dröm Living Dröm Living
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Площадь: 45 кв. метров, на двоих (студия) или 60 кв. метров (со спальней)

Стиль: модерн

Стоимость: $$

Ссылка на проект

​Гламурная нежность

ГЛЯНЦЕВЫЙ ВЫПУСК. ДИЗАЙН КВАРТИРЫ В МОСКВЕ, Volkovs studio Volkovs studio Гостиная в стиле модерн
Volkovs studio

ГЛЯНЦЕВЫЙ ВЫПУСК. ДИЗАЙН КВАРТИРЫ В МОСКВЕ

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Площадь: 50 кв. метров, на двоих-троих

Стиль: ар-деко

Стоимость: $$$

Ссылка на проект

​Ароматы прованса

Fotografia wnętrz - portfolio, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Столовая комната в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Площадь: 32 кв. метра, на двоих

Стиль: современный прованс

Стоимость: $$

Ссылка на проект

​Привлекательная классика

Однокомнатная квартира, Оксана Мухина Оксана Мухина Гостиная в колониальном стиле
Оксана Мухина

Однокомнатная квартира

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

Площадь: 42,5 кв. метра, на четверых

Стиль: колониальная классика

Стоимость: $$

Ссылка на проект

Современный город

Квартира однокомнатная, Оксана Мухина Оксана Мухина Гостиная в скандинавском стиле
Оксана Мухина

Квартира однокомнатная

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

Площадь: 48,7 кв. метров, на четверых

Стиль: скандинавский

Стоимость: $

Ссылка на проект

​Московский скандинавский

Кухня-студия с рабочей зоной IdeasMarket Кухня в классическом стиле
IdeasMarket

Кухня-студия с рабочей зоной

IdeasMarket
IdeasMarket
IdeasMarket

Площадь: 40 кв. метров, на четверых

Стиль: скандинавский

Стоимость: $

Ссылка на проект

​Студия в черных тонах

Студия для холостяка, Y.F.architects Y.F.architects Гостиная в стиле минимализм
Y.F.architects

Студия для холостяка

Y.F.architects
Y.F.architects
Y.F.architects

Площадь: 45 кв. метров, на двоих-одного

Стиль: минимализм

Стоимость: $$$

Ссылка на проект

​Бразильский колорит

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Площадь: 36 кв. метров, на двоих-троих

Стиль: модерн (бразильяно)

Стоимость: $$

Ссылка на проект

​Белоснежный глянец

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Площадь: 34 кв. метра, на двоих

Стиль: модерн (бразильяно)

Стоимость: $$

Ссылка на проект

​Домик на двоих

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos Столовая комната в стиле минимализм
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

Площадь: 50 кв. метров, на двоих

Стиль: модерн

Стоимость: $

Ссылка на проект

​Запахи весны

Интерьерный Шоу-рум в ЭЖК ASTRA, Indika-art Indika-art Стены и пол в стиле минимализм
Indika-art

Интерьерный Шоу-рум в ЭЖК ASTRA

Indika-art
Indika-art
Indika-art

Площадь: 48 кв. метров, на четверых

Стиль: современный

Стоимость: $-$$$, в зависимости от брендов

Ссылка на проект

​Квартира в старом фонде

План после перепланировки The Goort
The Goort

План после перепланировки

The Goort
The Goort
The Goort

Площадь: 48 кв. метров, на четверых

Стиль: исключительный минимализм

Стоимость: $-$$$, в зависимости от брендов

Ссылка на проект

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