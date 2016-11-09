​20 красивых садов до 18 метров

Эти маленькие сады научат вас правильно распоряжаться имеющимся у вас пространством и красиво облагородить место перед домом, у дачи, возле забора и т.п. Заметьте, участок имеет больше шансов стать полностью благоустроенным, если вы будете решать проблемы лишь одной зоны за один раз.