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​20 красивых садов до 18 метров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
JARDIM DE INVERNO COM FONTES E ÁREA DE ESTAR, Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Зимний сад в стиле модерн
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Эти маленькие сады научат вас правильно распоряжаться имеющимся у вас пространством и красиво облагородить место перед домом, у дачи, возле забора и т.п. Заметьте, участок имеет больше шансов стать полностью благоустроенным, если вы будете решать проблемы лишь одной зоны за один раз.

​С кашпо по стене

JARDIM DE INVERNO COM FONTES E ÁREA DE ESTAR, Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Зимний сад в стиле модерн
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Следующий сад в нашей подборке один из наших любимых – в нем есть особенная атмосфера, которую вам наверняка захочется скопировать. Он тоже является весьма бюджетным вариантом.

​Современный шик!

Casa di Silvana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio Сад в стиле минимализм
Maurizio Giovannoni Studio

Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio

Этот симпатичный сад отлично смотрелся бы в средней полосе возле дачи или загородного дома! Он красиво впишется как в садово-огородный участок, так и в парковую зону. Кроме того, наверняка вы заметили, что он использует многие трендовые ландшафтные приемы в дизайне.

​Японская эстетика

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Сад в стиле модерн
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

Еще один сад в этой Книге Идей полон маленьких ландшафтных идей, которые многим придутся по вкусу. Из этой фотографии нужно обязательно взять на заметку хотя бы пару вещей!

​С декоративными экранами

Terraço FD, Blacher Arquitetura Blacher Arquitetura Сад в эклектичном стиле
Blacher Arquitetura

Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura

Этот симпатичный сад наверняка понравится всем любителям простых решений. Скопировать его достаточно просто, и это даже не займет у вас много времени или средств. Мы советуем особое внимание уделить цветовой гамме материалов и выбору растений.

​Вдоль забора

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот прекрасный садик отлично подойдет для размеренного отдыха после утомительной работы в саду, огороде. Он предлагает нам расслабиться и дать всему идти своим чередом.

Красота, да и только!

Projeto de Paisagismo , Greice Peralta Greice Peralta Сад в тропическом стиле
Greice Peralta

Greice Peralta
Greice Peralta
Greice Peralta

Шестой садик в нашей подборке выглядит на все 100 баллов! Кажется, именно такой идеально подойдет к домику в стиле шале или кантри, вы не находите?

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​Геометричный сад

Assortiment de Boules, Solitair Solitair Сад в рустикальном стиле
Solitair

Solitair
Solitair
Solitair

Этот сад выдержан в лучших традициях своего стиля. В нем есть грация, легкая буржуазность и даже удобство в уходе.

​Минимализм в саду

Casa A.A. , Eneida Lima Paisagismo Eneida Lima Paisagismo Сад в тропическом стиле
Eneida Lima Paisagismo

Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo

Восьмой садик в нашей Книге Идей просто обязан вам понравиться. Он воспевает лучшие традиции ландшафтного дизайна и при этом делает это в современном формате.

​Шикарное патио

Voyage autour du monde , Valerie Barth Interior Designer Valerie Barth Interior Designer Сад в средиземноморском стиле
Valerie Barth Interior Designer

Valerie Barth Interior Designer
Valerie Barth Interior Designer
Valerie Barth Interior Designer

Этот садик, как никакой другой, заслуживает вашего внимания. Планировку здесь явно следует взять на заметку, а отдельные элементы – обязательно воплотить где-нибудь еще!

​Яркость образа

CasaZera: prototipo abitativo sostenibile in aree industriali dismesse, Torino, TRA - architettura condivisa TRA - architettura condivisa Сад в стиле лофт
TRA – architettura condivisa

TRA - architettura condivisa
TRA – architettura condivisa
TRA - architettura condivisa

Помните, что каждый из этих садов может и вправду стать частью вашего участка. Просто подумайте, на какую реальную зону в вашем саду он похож (по наличию газона, рельефа, определенной площади, забора) и найдите то, что нужно добавить до идеальной картинки.

​Красота в стиле кантри

COCON VINTAGE, Agence Laurent Cayron Agence Laurent Cayron Сад в стиле модерн
Agence Laurent Cayron

Agence Laurent Cayron
Agence Laurent Cayron
Agence Laurent Cayron

Следующий сад порадует любителей особенно тщательно подбирать растения. Здесь очень важна конкретная схема посадок, которая подчеркивает забор и его брутальность.

​Посреди города

CASA PRIVATA AT06, STUDIO ARCHIFIRENZE STUDIO ARCHIFIRENZE Сад в стиле модерн
STUDIO ARCHIFIRENZE

STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE

Этот садик может быть идеальным продолжением коттеджа в стиле модерн или минимализм. В нем есть современные нотки, геометричность и даже урбанистический шарм.

​Для отдыха и детских игр

Moderner Garten, Katrin Lesser Katrin Lesser Сад в стиле модерн
Katrin Lesser

Katrin Lesser
Katrin Lesser
Katrin Lesser

А этот сад, напротив, ждет своего домика в стиле минимализм или чего-то подобного! Он окажется отличным компаньоном вам в деле отдыха на свежем воздухе.

​Атмосферный садик

Garden design, DB design DB design Сад в стиле модерн
DB design

DB design
DB design
DB design

Этот садик отлично впишется в маленький участок, не займет много места, но станет полноценным местом для отдыха.

Шарм дерева

Ahaan Villa - Ahmedabad, OPENIDEAS OPENIDEAS Озеленение
OPENIDEAS

OPENIDEAS
OPENIDEAS
OPENIDEAS

Если вы найдете место для данной идей в ландшафтном дизайне, поверьте, этот сад вас не разочарует!

​Барная стойка

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один прекрасный сад выдержан в современном стиле и подойдет семейной паре с детьми для их дачи или коттеджа.

​Уголок для отдыха с котом

Terrasse exotique en ville, Taffin Taffin Сад в тропическом стиле
Taffin

Taffin
Taffin
Taffin

Уже семнадцатый по счету сад будет красиво смотреться перед любым бунгало, современным или не очень.

​Этнический шарм

Un jardin zen , Le Jardin Qui Bouge Le Jardin Qui Bouge Сад в азиатском стиле
Le Jardin Qui Bouge

Le Jardin Qui Bouge
Le Jardin Qui Bouge
Le Jardin Qui Bouge

Следующий сад отлично впишется в формат деревни и сделает ее более изысканной. Столик сделан на месте старого колодца!

​Сад в стиле модерн

Jardin avec coin repas de 400M² , RVB PAYSAGE RVB PAYSAGE Сад в стиле модерн Камень
RVB PAYSAGE

RVB PAYSAGE
RVB PAYSAGE
RVB PAYSAGE

А этот садик в принципе универсален и подойдет почти куда угодно!

​Современный садик

Jardin de 84m² à Villeneuve d'Ascq (59), RVB PAYSAGE RVB PAYSAGE Сад в эклектичном стиле
RVB PAYSAGE

RVB PAYSAGE
RVB PAYSAGE
RVB PAYSAGE

Последний сад в нашей подборке не самый маленький, но один из самых удивительных по планировке!

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До и После: Ремонт квартиры 40 метров

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