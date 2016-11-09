​20 красивых садов до 18 метров

Эти маленькие сады научат вас правильно распоряжаться имеющимся у вас пространством и красиво облагородить место перед домом, у дачи, возле забора и т.п. Заметьте, участок имеет больше шансов стать полностью благоустроенным, если вы будете решать проблемы лишь одной зоны за один раз.
Следующий сад в нашей подборке один из наших любимых – в нем есть особенная атмосфера, которую вам наверняка захочется скопировать. Он тоже является весьма бюджетным вариантом.
Этот симпатичный сад отлично смотрелся бы в средней полосе возле дачи или загородного дома! Он красиво впишется как в садово-огородный участок, так и в парковую зону. Кроме того, наверняка вы заметили, что он использует многие трендовые ландшафтные приемы в дизайне.
Еще один сад в этой Книге Идей полон маленьких ландшафтных идей, которые многим придутся по вкусу. Из этой фотографии нужно обязательно взять на заметку хотя бы пару вещей!
Этот симпатичный сад наверняка понравится всем любителям простых решений. Скопировать его достаточно просто, и это даже не займет у вас много времени или средств. Мы советуем особое внимание уделить цветовой гамме материалов и выбору растений.
Этот прекрасный садик отлично подойдет для размеренного отдыха после утомительной работы в саду, огороде. Он предлагает нам расслабиться и дать всему идти своим чередом.
Шестой садик в нашей подборке выглядит на все 100 баллов! Кажется, именно такой идеально подойдет к домику в стиле шале или кантри, вы не находите?
Этот сад выдержан в лучших традициях своего стиля. В нем есть грация, легкая буржуазность и даже удобство в уходе.
Восьмой садик в нашей Книге Идей просто обязан вам понравиться. Он воспевает лучшие традиции ландшафтного дизайна и при этом делает это в современном формате.
Этот садик, как никакой другой, заслуживает вашего внимания. Планировку здесь явно следует взять на заметку, а отдельные элементы – обязательно воплотить где-нибудь еще!
Помните, что каждый из этих садов может и вправду стать частью вашего участка. Просто подумайте, на какую реальную зону в вашем саду он похож (по наличию газона, рельефа, определенной площади, забора) и найдите то, что нужно добавить до идеальной картинки.
Следующий сад порадует любителей особенно тщательно подбирать растения. Здесь очень важна конкретная схема посадок, которая подчеркивает забор и его брутальность.
Этот садик может быть идеальным продолжением коттеджа в стиле модерн или минимализм. В нем есть современные нотки, геометричность и даже урбанистический шарм.
А этот сад, напротив, ждет своего домика в стиле минимализм или чего-то подобного! Он окажется отличным компаньоном вам в деле отдыха на свежем воздухе.
Этот садик отлично впишется в маленький участок, не займет много места, но станет полноценным местом для отдыха.
Если вы найдете место для данной идей в ландшафтном дизайне, поверьте, этот сад вас не разочарует!
Еще один прекрасный сад выдержан в современном стиле и подойдет семейной паре с детьми для их дачи или коттеджа.
Уже семнадцатый по счету сад будет красиво смотреться перед любым бунгало, современным или не очень.
Следующий сад отлично впишется в формат деревни и сделает ее более изысканной. Столик сделан на месте старого колодца!
А этот садик в принципе универсален и подойдет почти куда угодно!
Последний сад в нашей подборке не самый маленький, но один из самых удивительных по планировке!
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