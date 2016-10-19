До и После: Из кошмара в виллу! (+план ремонта)

Многие из нас, видя старый дом, тут же представляют, что можно было бы сделать из него. Но за новом фасадом и новым интерьером всегда стоит нечто большее – новая жизнь. Новые внешние атрибуты приносят с собой и трансформацию чего-то глубинного, не осязаемого, но все же реально существующего. С новым фасадом и новой дорожкой, кроватью и телевизором приходит и другое видение тех элементов, которые, казалось бы, и не подверглись изменениям. И тогда возможным становится очень многое. Попробуйте!
Ничто не меняется в одночасье. Но постепенные изменения чего-то знакомого практически не фиксируются нашим разумом. Лишь иногда возникает проблеск осознания того, сколь многое на самом деле изменилось. Разрушение – неизбежное следствие течения времени. Мы можем замедлить это для себя и даже в некоторых аспектах повернуть вспять, начав опять заниматься йогой и уделяя больше внимания радости в нашей жизни. И тогда те, кто не видел нас достаточно долгое время, очень удивятся разительным переменам.
То же самое происходит с домами и квартирами. Они тоже меняются с возрастом. И если не делать что-то постоянно, не ремонтировать, не красить, то через несколько лет можно просто ужаснуться, в каких условиях живешь. Так часто происходит после отпуска. Окидывая свежим взглядом свое жилище, понимаешь, что так жить больше нельзя. И начинаешь масштабные перемены. Или все может быть еще радикальнее. Когда четко осознаешь, что жить здесь больше не хочешь совсем и переезжаешь.
Недостаток средств у владельцев превращает некогда красивые дома в настоящие руины, которые помнят слишком многое, что хотели бы забыть и их хозяева. Потому, покупая старый дом, попытайтесь услышать, что «говорит» вам это пространство, как бы странно это ни звучало для окружающих. Не покупайте дом только лишь потому, что вам понравился вид из него, ведь жить вам именно в его стенах, а не там, куда дотягивается ваш взгляд через открытое окно.
Важно попытаться узнать, по каким причинам дом остался без заботы и ухода. Если много лет он просто стоял без хозяина и сюда свозили старую мебель успешные родственники тех, кто когда-то очень счастливо здесь жил – это одно. И совсем другое, если здесь уже долгое время жила одинокая пожилая пара, к которой не приезжали любящие дети и внуки, и потому некому было починить крышу и вывезти накопившийся за годы мусор. Не стройте лишних иллюзий, в этом случае все вокруг будет пропитано печалью, которая неизбежно затронет и вас, даже если вы сделаете здесь максимум из возможного.
А дома, как живые люди. Даже находясь почти на пороге сноса, они не теряют надежды на спасение. Они верят, что и для них может найтись чудотворец-архитектор или волшебник-дизайнер, что подарит им новую жизнь. Потому что сам дом помнит то время, когда он был наполнен счастьем и радостью людей, которые первыми приехали жить вместе с ним. Он жаждет новой любви и заботы!
Мы видим и радуемся, что это случается по всему миру. Тысячи и тысячи домов пробуждаются для новой жизни, благодаря инвесторам, просто новым владельцам и специалистам, которых они пригласили. Пригласили, чтобы сделать подарок не только самому дому, но и всем кто его окружают – владельцам, соседям, туристам, домам вокруг.
Мир не меняется в одночасье, да. И от нас с вами тоже зависит то, каким он станет. Махнем ли мы рукой, пройдя безучастно мимо, или решим, что это нам вполне по силам и сделаем что-то стоящее. Соберем мусор на пляже, помоем лестничную площадку или отремонтируем дом, в котором живет наша бабушка.
Совершая даже маленькие шаги в правильном направлении, видя перед собой цель, которая сделает счастливыми хотя тебя самого, мы не поступаем эгоистично. Становясь счастливыми, мы транслируем это окружающему миру, который от этого тоже становится лучше. Становясь успешными, мы показываем окружающим, что это возможно и для них, мотивируя найти место, где и они испытают нечто подобное.
Становясь целостной личностью, мы привлекаем к себе таких же людей, верящих, что от нашего участия действительно что-то зависит. Но только если на первое место мы поставим благополучие наших близких и самого себя.
И если каждый из нас сфокусируется именно на этом, мир действительно станет лучше.
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