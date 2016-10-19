До и После: Из кошмара в виллу! (+план ремонта)

Важно попытаться узнать, по каким причинам дом остался без заботы и ухода. Если много лет он просто стоял без хозяина и сюда свозили старую мебель успешные родственники тех, кто когда-то очень счастливо здесь жил – это одно. И совсем другое, если здесь уже долгое время жила одинокая пожилая пара, к которой не приезжали любящие дети и внуки, и потому некому было починить крышу и вывезти накопившийся за годы мусор. Не стройте лишних иллюзий, в этом случае все вокруг будет пропитано печалью, которая неизбежно затронет и вас, даже если вы сделаете здесь максимум из возможного.