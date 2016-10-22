​10 идей для вашего заднего дворика + сметы

В этой Книге Идей мы не просто дадим вам идеи, но и по минимуму попробуем составить смету на их воплощение. Каждая цена дана без учета работы строителей, которая может занимать от 10 до 50% бюджета.

Если же вы собираетесь все делать самостоятельно, то цена будет адекватной. Выбираем идею и думаем о том, как красиво можно ее реализовать именно на вашем участке!