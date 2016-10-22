​10 идей для вашего заднего дворика + сметы

В этой Книге Идей мы не просто дадим вам идеи, но и по минимуму попробуем составить смету на их воплощение. Каждая цена дана без учета работы строителей, которая может занимать от 10 до 50% бюджета.
Если же вы собираетесь все делать самостоятельно, то цена будет адекватной. Выбираем идею и думаем о том, как красиво можно ее реализовать именно на вашем участке!
Летняя кухня – фундамент 50 тыс. рублей, стена 10 тыс. рублей, гарнитур 10 тыс. рублей, техника 10 тыс. рублей, навес 10 тыс. рублей, мебель для столовой 10 тыс. рублей, плюс экраны для закрытия кухни зимой от 15 тыс. рублей. И проведение коммуникаций около 10 тыс. рублей.
Итого выходит 125 тыс. рублей, но в минимальном формате. Больший формат (не 15, а 30 метров), выйдет уже в два раза дороже!
Терраса в данном случае занимает 30 кв. метров, что равняется примерно 150 тысячам рублей при заказе у фирмы, и около 50 тысячам рублей при самостоятельной сборке и заливке фундамента из дешевой породы древесины.
Такой дачный домик из каркаса можно полностью «от и до», «под ключ», построить менее, чем за 500 тысяч рублей (включая мебель, потолки с подсветкой, технику, террасу, ванную комнату, панорамное остекление, именно как на фотографии выше).
В эту цену входит остекление (один тройной блок слайдеров и один двойной, за 130 тыс. рублей оба), строительство дома и фундамент (150 тыс. рублей), мебель, отделка и техника (150 тыс. рублей), а также дополнительные расходы (50 тыс. рублей).
В таком домике не просто можно, но хочется пожить летом!
Такая стильная беседка без остекления и с парой глухих стен будет стоить около 150 тыс. рублей при возведении самостоятельно. Здесь нужен и фундамент, и крупный брус, и плоская кровля, и террасная доска, а также мебель.
Шикарная беседка по цене уже почти приравнивается к маленькому дачному домику. Подумайте об этом! Может, лучше вам построить новую дачу, взамен старой, если она такая неудобная.
Мощеная площадка такого типа с двумя водоемами и дорожкой вглубь будет стоить около 200 тыс. рублей, вместе с работой строителей. Самостоятельно и без водоема идею можно реализовать за 50-100 тыс. рублей, в зависимости от выбранной плитки.
Маленькое патио – это терраса с фундаментом (30 тыс. рублей), мебель (40 тыс. рублей вся) и красивое оформление подушками и растениями. Такое патио может стоить от 70 тыс. рублей, при экономии – около 40 тыс. рублей.
Подобный навес при самостоятельной стройке обойдется вам в 35-45 тыс. рублей. Если купить готовый комплект для навеса – на 15% дороже, но построите вы его за выходные, а не за месяц.
Такой детский домик «под заказ» будет стоить минимум 300 тыс. рублей. Соорудить его самостоятельно не на дереве, а на газоне (что гораздо более гуманно) будет стоить от 100 тыс. рублей (большой).
Такой проект займет лишь 2 тыс. рублей из ваших средств! А лавочка может быть и гораздо больше по размеру. Мы настоятельно советуем не прибивать ничего к живому дереву!
Если вы хотите создать своими руками декоративный водоем, вам нужно выкопать яму (или нанять дешевую силу за пределами города), положить плитку, залить воду, предусмотреть слив, посадить растения. Минимальная сумма идеи – около 100 тыс. рублей для большого водоема и 10 тыс. рублей – для миниатюрного.
Маленький водопад можно сделать своими руками за 5 тыс. рублей. Водопады бывают разные, но вам в любом случае понадобится моторчик и обрамление для него из ниши с отделкой декоративным камнем или плиткой.
Такая идея с насыпными камнями в сетках может стоить более 100 тыс.рублей, так как по данной технологии камни вам придется покупать.
Такой летний домик можно построить по домокомплекту (20 метров), который стоит от 150 тыс. рублей. Еще около 50 тыс. рублей уйдет на отделку, плюс в нем не будет ванной комнаты или туалета.
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