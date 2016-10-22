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​10 идей для вашего заднего дворика + сметы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Studio jardin, .oboo-outdoor .oboo-outdoor Сад в стиле модерн
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В этой Книге Идей мы не просто дадим вам идеи, но и по минимуму попробуем составить смету на их воплощение. Каждая цена дана без учета работы строителей, которая может занимать от 10 до 50% бюджета.

Если же вы собираетесь все делать самостоятельно, то цена будет адекватной. Выбираем идею и думаем о том, как красиво можно ее реализовать именно на вашем участке!

​Летняя кухня

ESTADERO ROZO ARB , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Кухня в тропическом стиле
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Летняя кухня – фундамент 50 тыс. рублей, стена 10 тыс. рублей, гарнитур 10 тыс. рублей, техника 10 тыс. рублей, навес 10 тыс. рублей, мебель для столовой 10 тыс. рублей, плюс экраны для закрытия кухни зимой от 15 тыс. рублей. И проведение коммуникаций около 10 тыс. рублей. 

Итого выходит 125 тыс. рублей, но в минимальном формате. Больший формат (не 15, а 30 метров), выйдет уже в два раза дороже!

​Приватный уголок

Palissade IdeAL bois composite aluminium, Deck-linéa Deck-linéa Сад в стиле модерн
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

Терраса в данном случае занимает 30 кв. метров, что равняется примерно 150 тысячам рублей при заказе у фирмы, и около 50 тысячам рублей при самостоятельной сборке и заливке фундамента из дешевой породы древесины.

​Современный дачный домик

Studio jardin, .oboo-outdoor .oboo-outdoor Сад в стиле модерн
.oboo-outdoor

.oboo-outdoor
.oboo-outdoor
.oboo-outdoor

Такой дачный домик из каркаса можно полностью «от и до», «под ключ», построить менее, чем за 500 тысяч рублей (включая мебель, потолки с подсветкой, технику, террасу, ванную комнату, панорамное остекление, именно как на фотографии выше).

В эту цену входит остекление (один тройной блок слайдеров и один двойной, за 130 тыс. рублей оба), строительство дома и фундамент (150 тыс. рублей), мебель, отделка и техника (150 тыс. рублей), а также дополнительные расходы (50 тыс. рублей).

В таком домике не просто можно, но хочется пожить летом!

​Беседка

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Такая стильная беседка без остекления и с парой глухих стен будет стоить около 150 тыс. рублей при возведении самостоятельно. Здесь нужен и фундамент, и крупный брус, и плоская кровля, и террасная доска, а также мебель.

Шикарная беседка по цене уже почти приравнивается к маленькому дачному домику. Подумайте об этом! Может, лучше вам построить новую дачу, взамен старой, если она такая неудобная.

​Мощеная площадка перед домом

Contemporary Garden Design by London Based Garden Designer Josh Ward Josh Ward Garden Design Сад в стиле модерн
Josh Ward Garden Design

Contemporary Garden Design by London Based Garden Designer Josh Ward

Josh Ward Garden Design
Josh Ward Garden Design
Josh Ward Garden Design

Мощеная площадка такого типа с двумя водоемами и дорожкой вглубь будет стоить около 200 тыс. рублей, вместе с работой строителей. Самостоятельно и без водоема идею можно реализовать за 50-100 тыс. рублей, в зависимости от выбранной плитки.

​Патио

HOATZÍN, Simbiosi Estudi Simbiosi Estudi Сад в стиле модерн
Simbiosi Estudi

Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi

Маленькое патио – это терраса с фундаментом (30 тыс. рублей), мебель (40 тыс. рублей вся) и красивое оформление подушками и растениями. Такое патио может стоить от 70 тыс. рублей, при экономии – около 40 тыс. рублей.

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​Навес

S-Line Pergola EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches Сад
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches

S-Line Pergola

EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches

Подобный навес при самостоятельной стройке обойдется вам в 35-45 тыс. рублей. Если купить готовый комплект для навеса – на 15% дороже, но построите вы его за выходные, а не за месяц.

​Детский домик на дереве

Imaginative Tree House Charm, Squirrel Design Tree Houses Limited Squirrel Design Tree Houses Limited Сад в рустикальном стиле
Squirrel Design Tree Houses Limited

Imaginative Tree House Charm

Squirrel Design Tree Houses Limited
Squirrel Design Tree Houses Limited
Squirrel Design Tree Houses Limited

Такой детский домик «под заказ» будет стоить минимум 300 тыс. рублей. Соорудить его самостоятельно не на дереве, а на газоне (что гораздо более гуманно) будет стоить от 100 тыс. рублей (большой).

​Лавочка вокруг дерева

homify Сад в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Такой проект займет лишь 2 тыс. рублей из ваших средств! А лавочка может быть и гораздо больше по размеру. Мы настоятельно советуем не прибивать ничего к живому дереву!

​Декоративный водоем

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke, Katherine Roper Landscape & Garden Design Katherine Roper Landscape & Garden Design Сад в азиатском стиле
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke

Katherine Roper Landscape & Garden Design
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design
Katherine Roper Landscape & Garden Design

Если вы хотите создать своими руками декоративный водоем, вам нужно выкопать яму (или нанять дешевую силу за пределами города), положить плитку, залить воду, предусмотреть слив, посадить растения. Минимальная сумма идеи – около 100 тыс. рублей для большого водоема и 10 тыс. рублей – для миниатюрного.

​Водопад

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Маленький водопад можно сделать своими руками за 5 тыс. рублей. Водопады бывают разные, но вам в любом случае понадобится моторчик и обрамление для него из ниши с отделкой декоративным камнем или плиткой.

​Исправляем участок

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens Сад в стиле модерн
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Такая идея с насыпными камнями в сетках может стоить более 100 тыс.рублей, так как по данной технологии камни вам придется покупать.

​Летний домик

http://www.gardenaffairs.co.uk/our-ranges/log-cabins/ homify Сад в стиле кантри
homify

http://www.gardenaffairs.co.uk/our-ranges/log-cabins/

homify
homify
homify

Такой летний домик можно построить по домокомплекту (20 метров), который стоит от 150 тыс. рублей. Еще около 50 тыс. рублей уйдет на отделку, плюс в нем не будет ванной комнаты или туалета.

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