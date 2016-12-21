Как выглядят пригороды в разных странах

Как выглядит пригород Голландии, Великобритании, Индии, Германии? Много ли можно узнать о стране, если увидеть, в каких домах живет средний класс? Давайте вместе посмотрим, как характер нации отражается в способе строить дома, оформлять их, создавать интерьеры, как климат влияет на облик домов.
Дома в стиле модерн на одного хозяина с мансардой, участком около 8 соток на одного. Заборы деревянные, высокие (около 1,7 метра), с частичной зеленой изгородью. Есть гаражи при доме, с подъездом вместе с тротуаром. Дома с мансардой, 2 или 3 этажа. Средняя площадь дома – 180-200 кв. метров.
В Германии пригороды в ландшафтном смысле равнинные, с холмами, иногда лесами, лесопосадками, ровным, но не настолько как в Голландии, рельефом.
Дома на 2 хозяина, камышовая крыша, сооружения из кирпича, участки по 6 соток на дом. Формат крыши – голландская, всегда мансарды, часто есть бассейны. По периметру всегда есть каменный заборчик и зеленая изгородь, много деревьев. Отдельно стоящие гаражи с собственными подъездами. Средняя площадь «половинки» дома – около 150-180 кв. метров в двух уровнях. В районах с отдельностоящими домами средняя площадь дома – около 300 кв. метров, средняя по стране, таким образом – около 250 кв. метров!
Пригород чаще всего – это участок под застройку, с трех или четырех сторон окруженный обычной степью. Уровень земли здесь почти идентичен уровню моря, иногда даже ниже такового. Голландский пригород бывает отдален от центра на большое расстояние. Многие дома расположены у реки, у моря и имеют вид на водоемы.
Дома на очень маленьких участках, отдельностоящие. Один дом имеет участок 4-6 соток, максимум. Дома двухэтажные с мансардой, гаражи – отдельностоящие. Отделка фасадов деревом, штукатуркой, деревянные балконы. Средняя площадь дома – около 230 кв. метров.
В Швейцарии практически все мансарды имеют вид на лес или на горы. Дома на холмах имеют пейзажный вид на городок. Как правило, дороги до города очень извилистые.
Высокие бетонные заборы, очень маленькие участки – около 4-5 соток на коттедж. Часто дом соприкасается с одним или двумя, стоящими рядом. Множество балконов и террас. В доме три полноценных этажа, реже – два или два с половиной. Средняя площадь дома в очень бедном районе – 180 кв. метров, в благополучном – около 350 кв. метров. Гаража, как правило, нет, иногда есть навес.
Обычно дома строятся в живописной местности рядом с зелеными массивами – часть леса вырубается, а на его месте строится новый поселок и дороги. Есть много закрытых компаундов с охраной. Есть дома в специальных поселках с собственными пляжем, но их очень мало.
Каркасные дома, расположенные очень близко друг к другу, но отдельностоящие. Часто участки по 4 сотки или по 6. Участки – больше редкость. Дома имеют два-три этажа с мансардой, стоянка либо общественная, либо рядом с домом – маленькая забетонированная, часто с зарядкой для электрического автомобиля в кладовой. Средняя площадь дома – около 120-130 кв. метров. Часто мы видим пригороды без заборов вовсе или с тонкими заборами с сеткой. А иногда перед домами со стороны улицы вовсе нет заборов.
В Японии дома могут быть расположены и на обычный равнине, и в горах. Оба варианта пригорода очень распространены из-за местного рельефа. Часто дом имеет вид на горный массив, лес. Есть дома на скалах с видом на море, но их очень мало.
Таунхаусы, викторианские дома, районы браунстоунов (очень длинные очереди таунхаусов по 30 домов или даже более). Средняя площадь дома – около 200 кв. метров. Обычно дом имеет два уровня с мансардой, но мансарда очень маленькая, всего лишь на две 9-метровые комнаты, например. Часто дома имеют эркеры, паркинг – перед домом, а гаражей почти нет. Заборы между домами отсутствуют, либо они символичные, они есть только на заднем дворике.
В Великобритании дома в пригороде обычно расположены на ровной, плоской поверхности. Очень редко бывает, что они находятся возле холмов или крупных возвышенностей. Иногда возле пригорода есть лес, но тоже не так уж и часто. Лондонские пригороды похожи на самостоятельные небольшие города. Есть и дома на море – с пейзажными видами на скалы, пляжи.
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