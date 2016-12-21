Как выглядят пригороды в разных странах

Дома в стиле модерн на одного хозяина с мансардой, участком около 8 соток на одного. Заборы деревянные, высокие (около 1,7 метра), с частичной зеленой изгородью. Есть гаражи при доме, с подъездом вместе с тротуаром. Дома с мансардой, 2 или 3 этажа. Средняя площадь дома – 180-200 кв. метров.

В Германии пригороды в ландшафтном смысле равнинные, с холмами, иногда лесами, лесопосадками, ровным, но не настолько как в Голландии, рельефом.