​12 шагов – генеральная уборка в ванной

Сегодня мы просто обязаны дочиста вымыть свою ванную комнату! Если вы все еще надеетесь отложить данный процесс, мы вам это не советуем. Сегодня у вас есть время на прочтение различных статей, значит скорее всего есть и время на 2-х часовую уборку – именно столько занимает полный цикл очищения ванной комнаты.
Любая хозяйка знает, что мыть ванную приходится постоянно, каждый день что-то отмывая, очищая и заменяя. Ванная является очень важным местом в доме, и ее состояние показывает ваш уровень жизни, насколько он приближен к европейскому и насколько вы цените современный уровень гигиены и комфорта.
В данной Книге Идей мы расскажем, как часто нужно мыть те или иные части ванной комнаты. Кроме того, интересным фактом является то, что 90% современных успешных людей, имеющих хорошую карьеру или сильный бизнес в США, Австралии и Западной Европе, принимают душ минимум 3 раза в день и минимум 7 раз в неделю моются в ванной/душе (имеется в ввиду полный цикл, включая контроль роста волос, мытье головы).
То, как вы относитесь к своей ванной комнате и своему телу, напрямую определяет ваш образ жизни. Лениться в данном вопросе или увиливать от обязанностей значит совершенно не уважать эту жизнь и свое здоровье.
Вымыть нужно каждый уголок, отодвигая по возможности всю мебель и детали. И даже если вам придется потратить на это все воскресенье, сделайте и вы удивитесь изменившейся атмосфере в ванной комнате. Если вы не достаете до крайней верхней плитки, подставьте что-нибудь. Мешают аксессуары? Уберите их заранее, поставив в спальне, все до одного.
Плитку нужно мыть два раза – первый раз вы напениваете ее с моющим средством, слегка смывая пену, затем напениваете еще раз и трете, а потом смываете уже для завершения. Или используете спрей для плитки, оставляете на несколько минут, трете и смываете.
Так плитку стоит мыть раз в 1-3 месяца, в зависимости от количества ванных комнат в доме. Если у вас одна ванная комната на всех, ее стоит мыть раз в месяц.
Всё стекло нужно протирать специальным средством. Мыть душевую кабину стоит раз в неделю, окна можно немного реже (раз в две недели), но протирать их все равно следует каждую неделю.
Унитаз, раковина, душевой поддон, ванная со всех сторон – всю керамику нужно также помыть на два раза. Возможно, вам потребуются щетки для труднодоступных мест. Мытье всей керамики должно производиться несколько раз в неделю. Просто привыкните к такому ритму.
Уксусом протрите все стыки там, где скапливается вода и возможно образование плесени. Например, по периметру линий соединения поддона и плитки, раковины и плитки. Уксус стоит оставить на пару часов, затем смыть. Данную процедуру нужно проводить раз в неделю.
Новый водооталкивающий жидкий воск на тех же стыках, что мы мыли уксусом, стоит наносить раз в несколько месяцев. А если на силиконовом герметике в душевой кабине появилась плесень, придется вырезать пораженные участки и нанести новый слой.
Проветривать комнату всеми возможными способами нужно… каждый день! Установите принудительную вентиляцию, прорубите окно, добавьте вентилятор-лампу, сделайте все, чтобы в вашей ванной комнате не размножались бактерии и плесень! Ведь это не только не эстетично, но и опасно для здоровья.
С помощью таблеток вы сможете очистить трубопровод от мелкого сора. Во избежание засоров настоящего масштаба, стоит проводить профилактическую чистку с помощью мастера или самостоятельно раз в год.
Все полотенца и мочалки в стандартной семье должны заменяться каждые 6 месяцев. При этом, у каждого члена семьи должны быть личные полотенца, иначе ваши водные процедуры противоречат нормам современной гигиены. Разделить новые полотенца легче всего по цветам так же, как и мочалки.
Новая зубная щетка должна появляться в вашем стаканчике раз в 2 месяца. При этом сам стаканчик стоит также менять, хотя бы раз в год.
Все коврики должны меняться в зависимости от их типа примерно раз в 6-12 месяцев. Заменив старые, вы почувствуете себя в ванной гораздо лучше.
Между плитками в ванной комнате у вас есть белая или бежевая полоска – раствор, позволяющий при отделке объединить их в законченную картину. Данные стыки являются местом для скопления не только бактерий, но и спящих вирусов. Вам нужно обязательно протирать их с особым усердием пару раз в год, и начать можно прямо сейчас.
Подберите для себя ароматические свечи. Большинство людей благосклонно относится к запаху ванили. Цитрусовые могут быть аллергенами так же, как и сильные цветочные ароматы. Лучше остановиться на ванили, кокосе, мяте.
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