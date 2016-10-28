​12 шагов – генеральная уборка в ванной

Любая хозяйка знает, что мыть ванную приходится постоянно, каждый день что-то отмывая, очищая и заменяя. Ванная является очень важным местом в доме, и ее состояние показывает ваш уровень жизни, насколько он приближен к европейскому и насколько вы цените современный уровень гигиены и комфорта.

В данной Книге Идей мы расскажем, как часто нужно мыть те или иные части ванной комнаты. Кроме того, интересным фактом является то, что 90% современных успешных людей, имеющих хорошую карьеру или сильный бизнес в США, Австралии и Западной Европе, принимают душ минимум 3 раза в день и минимум 7 раз в неделю моются в ванной/душе (имеется в ввиду полный цикл, включая контроль роста волос, мытье головы).

То, как вы относитесь к своей ванной комнате и своему телу, напрямую определяет ваш образ жизни. Лениться в данном вопросе или увиливать от обязанностей значит совершенно не уважать эту жизнь и свое здоровье.