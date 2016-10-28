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​12 шагов – генеральная уборка в ванной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Designer-Ferienhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt
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Сегодня мы просто обязаны дочиста вымыть свою ванную комнату! Если вы все еще надеетесь отложить данный процесс, мы вам это не советуем. Сегодня у вас есть время на прочтение различных статей, значит скорее всего есть и время на 2-х часовую уборку – именно столько занимает полный цикл очищения ванной комнаты.

​Как часто нужно мыть ванную комнату

Belsize Park Hélène Dabrowski Interiors Ванная комната в стиле модерн
Hélène Dabrowski Interiors

Belsize Park

Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors

Любая хозяйка знает, что мыть ванную приходится постоянно, каждый день что-то отмывая, очищая и заменяя. Ванная является очень важным местом в доме, и ее состояние показывает ваш уровень жизни, насколько он приближен к европейскому и насколько вы цените современный уровень гигиены и комфорта.

В данной Книге Идей мы расскажем, как часто нужно мыть те или иные части ванной комнаты. Кроме того, интересным фактом является то, что 90% современных успешных людей, имеющих хорошую карьеру или сильный бизнес в США, Австралии и Западной Европе, принимают душ минимум 3 раза в день и минимум 7 раз в неделю моются в ванной/душе (имеется в ввиду полный цикл, включая контроль роста волос, мытье головы).

То, как вы относитесь к своей ванной комнате и своему телу, напрямую определяет ваш образ жизни. Лениться в данном вопросе или увиливать от обязанностей значит совершенно не уважать эту жизнь и свое здоровье.

​Плитка от пола до потолка

Modern Shower room A1 Lofts and Extensions Ванная комната в стиле модерн
A1 Lofts and Extensions

Modern Shower room

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Вымыть нужно каждый уголок, отодвигая по возможности всю мебель и детали. И даже если вам придется потратить на это все воскресенье, сделайте и вы удивитесь изменившейся атмосфере в ванной комнате. Если вы не достаете до крайней верхней плитки, подставьте что-нибудь. Мешают аксессуары? Уберите их заранее, поставив в спальне, все до одного.

Плитку нужно мыть два раза – первый раз вы напениваете ее с моющим средством, слегка смывая пену, затем напениваете еще раз и трете, а потом смываете уже для завершения. Или используете спрей для плитки, оставляете на несколько минут, трете и смываете.

Так плитку стоит мыть раз в 1-3 месяца, в зависимости от количества ванных комнат в доме. Если у вас одна ванная комната на всех, ее стоит мыть раз в месяц.

​Стенки душа и окна со средством

Feature Showers and Steam Showers, Nordic Saunas and Steam Nordic Saunas and Steam Ванная комната в стиле модерн
Nordic Saunas and Steam

Feature Showers and Steam Showers

Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam

Всё стекло нужно протирать специальным средством. Мыть душевую кабину стоит раз в неделю, окна можно немного реже (раз в две недели), но протирать их все равно следует каждую неделю.

​Керамика

Stormy Castle, LOYN+CO ARCHITECTS LOYN+CO ARCHITECTS Ванная комната в стиле минимализм
LOYN+CO ARCHITECTS

Stormy Castle

LOYN+CO ARCHITECTS
LOYN+CO ARCHITECTS
LOYN+CO ARCHITECTS

Унитаз, раковина, душевой поддон, ванная со всех сторон – всю керамику нужно также помыть на два раза. Возможно, вам потребуются щетки для труднодоступных мест. Мытье всей керамики должно производиться несколько раз в неделю. Просто привыкните к такому ритму.

​Уксус

Designer-Ferienhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Уксусом протрите все стыки там, где скапливается вода и возможно образование плесени. Например, по периметру линий соединения поддона и плитки, раковины и плитки. Уксус стоит оставить на пару часов, затем смыть. Данную процедуру нужно проводить раз в неделю.

​Воск и силикон

Haus auf Sylt, SALLIER WOHNEN SYLT SALLIER WOHNEN SYLT Ванная комната в стиле модерн Песчаник Бежевый
SALLIER WOHNEN SYLT

SALLIER WOHNEN SYLT
SALLIER WOHNEN SYLT
SALLIER WOHNEN SYLT

Новый  водооталкивающий жидкий воск на тех же стыках, что мы мыли уксусом, стоит наносить раз в несколько месяцев. А если на силиконовом герметике в душевой кабине появилась плесень, придется вырезать пораженные участки и нанести новый слой.

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​Проветривание

Designer-Ferienhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Проветривать комнату всеми возможными способами нужно… каждый день! Установите принудительную вентиляцию, прорубите окно, добавьте вентилятор-лампу, сделайте все, чтобы в вашей ванной комнате не размножались бактерии и плесень! Ведь это не только не эстетично, но и опасно для здоровья.

​Таблетки для слива

Ferienhaus in List, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt Ванная комната в стиле кантри
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

С помощью таблеток вы сможете очистить трубопровод от мелкого сора. Во избежание засоров настоящего масштаба, стоит проводить профилактическую чистку с помощью мастера или самостоятельно раз в год.

​Замена полотенец и мочалок

Ferienhaus in List, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt Ванная комната в стиле кантри
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Все полотенца и мочалки в стандартной семье должны заменяться каждые 6 месяцев. При этом, у каждого члена семьи должны быть личные полотенца, иначе ваши водные процедуры противоречат нормам современной гигиены. Разделить новые полотенца легче всего по цветам так же, как и мочалки.

​Новые зубные щетки

Designer-Ferienhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Новая зубная щетка должна появляться в вашем стаканчике раз в 2 месяца. При этом сам стаканчик стоит также менять, хотя бы раз в год.

​Коврики

Homestaging Musterwohnung auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt Ванная комната в стиле кантри
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Все коврики должны меняться в зависимости от их типа примерно раз в 6-12 месяцев. Заменив старые, вы почувствуете себя в ванной гораздо лучше.

​Стыки плитки

Reetdachhaus in List auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt Ванная комната в стиле кантри
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Между плитками в ванной комнате у вас есть белая или бежевая полоска – раствор, позволяющий при отделке объединить их в законченную картину. Данные стыки являются местом для скопления не только бактерий, но и спящих вирусов. Вам нужно обязательно протирать их с особым усердием пару раз в год, и начать можно прямо сейчас.

​Ароматические свечи

Ванная. АРТэврика Ванная в классическом стиле ванная
АРТэврика

Ванная.

АРТэврика
АРТэврика
АРТэврика

Подберите для себя ароматические свечи. Большинство людей благосклонно относится к запаху ванили. Цитрусовые могут быть аллергенами так же, как и сильные цветочные ароматы. Лучше остановиться на ванили, кокосе, мяте.

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