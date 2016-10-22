Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 проектов маленьких садов для копирования

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Балкон и терраса в стиле модерн
Loading admin actions …

Идеи дизайна сада – это как возможность создать свой собственный мир, будь то тропический оазис или средиземноморская вилла, французская провинция или даже шато. Для того, чтобы стилизовать сад, нужно правильно подобрать цвета, материалы, растения.

Сегодня мы ускорим вашу работу по планированию и дадим вам 10 тематических проектов, которые можно использовать за основу для каждой подобной идеи. Давайте вместе посмотрим, что, как и где нужно использовать.

​Греческий средиземноморский

PAISAGISMO: JARDINS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Сад в стиле минимализм
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Красивые греческие виллы славятся своей любовью к особенному минимализму на основе белого цвета. Здесь обязательно нужно патио, желательно – клумбы и заборы исключительно в белом цвете. Добавьте пушистой зелени и одну-две цветущие клумбы. Подумайте о ставнях для окон, фонарике, патио.

​Стиль Арабия/Аравия

FiaFlora Expogarden | 2010, Folha Paisagismo Folha Paisagismo Сад в рустикальном стиле
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

На побережье Красного моря вы встретите множество таких патио, оформленных в желто-оранжевой гамме, пушистыми растениями с темно-зеленой листвой и большими цветками (не важно, какого цвета). В материалах здесь чаще всего используется темное дерево и керамическая плитка, мозаика.

​Современный стиль

Marylebone Courtyard Fenton Roberts Garden Design Сад в стиле модерн
Fenton Roberts Garden Design

Marylebone Courtyard

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

Этот современный английский сад требует террасы, модной столовой группы, двери из дома и забора, позволяющего сохранит приватность. А также матрасиков и подушек!

​Сад на балконе

Terraço FD, Blacher Arquitetura Blacher Arquitetura Сад в эклектичном стиле
Blacher Arquitetura

Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura

Этот маленький балкончик тоже очень легко скопировать. Реечные экраны могут быть и на правой стене балкона, а лавочка – быть меньше или превратиться в кресло. Обратите внимание на многоярусность растений в кадках!

​Стиль бразильяно

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores Сад в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Бразильский модерн существует как стиль и в ландшафтном дизайне. Здесь есть декоративный камень, характерные оттенки красного, салатового и оранжевого в дизайне простых глиняных стен, глиняные кашпо и при этом… модный шезлонг и мебель из техноротанга! Эклектично!

​Стиль баунти

Jardim para lazer, Ésse Arquitetura e Interiores Ésse Arquitetura e Interiores Сад в тропическом стиле
Ésse Arquitetura e Interiores

Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores

Шикарную атмосферу баунти можно создать с помощью подвесных кресел и специальных текстильных экранов. Здесь очень важно, чтобы при положении сидя вы видели как можно больше зелени.

Стиль баунти очень сильно привязан к цветовой палитре. Нужны бледные, выбеленные цвета, наравне с фиолетовым, пурпурным, темно-зеленым, шоколадным, цветом палисандровой древесины.

Преобразить баунти можно и в карибский стиль. Плетеная мебель, декор, все останется прежним, а добавятся акценты – пляжные цвета (банановый, ярко-розовый цвет фламинго, голубой, салатовый) и изображения фламинго, пальм, попугаев.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Люксовое шале/деревянный дом

Campinas Decor, Garden Light Garden Light Сад в стиле модерн
Garden Light

Garden Light
Garden Light
Garden Light

Эта шикарная идея идеально подойдет к люксовому загородному дому. Выбрана серо-синяя цветовая гамма с использованием тропического типа озеленения для контраста с обычным газоном. В качестве аксессуаров потребуется подсветка, биокамин и дорогая мебель.

Такой люксовый дизайн сада стоит в несколько, а то и в десятки раз дороже стандартного, но от него просто захватывает дух!

​Коастал

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Терраса в средиземноморском стиле
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Прибрежный стиль коастал основан на белой древесине, синих акцентах, изображениях ракушек, корабликов, маяков. Сделать основу из белого дерева – это уже 90% процесса.

Можно сделать террасу, навес, мебель, реечные экраны и забор и даже обрамление для бассейна из дерева, как на фотографии выше (бассейн слева внизу, кромка еле видна). Это – идеальное начало для лучшего отпуска в вашей жизни!

Средиземноморский

Giardino Torchese – Vila Nova Conceição - SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo Сад
Gigi Botelho Paisagismo

Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo

Как легким способом создать средиземноморское настроение на обычной террасе или патио? Добавьте разноцветной мебели ( просто покрасьте часть) и подушек с орнаментами в арабском стиле!

Средиземноморский стиль требует использования хотя бы части растений с бледной листвой (как лаванда, к примеру), а также нескольких ярких растений (например, фиолетовых, пурпурных). Он больше тяготеет к керамической плитке, чем к древесине, но оба вариант хороши.

​Марокканский

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Балкон и терраса в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Виллы в Марракеше (если вы их еще не видели) точно заслуживают вашего внимания. Они имеет шикарные, необычные, просто гениальные планировки, удивительно красивые внутренние дворики с фонтанчиками и бассейнами и при этом находятся между 18 королевским и 21 инновационно-практичным веком. Здесь очень важна мебель в стиле патио и мини-бассейн во дворике.

Далее на homify:

— Ландшафтный дизайн своими руками;

— Красивые проекты веранд для дома;

— Идеи дизайна красивой кухни.

20 вариаций фасадов на любой вкус

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо