10 проектов маленьких садов для копирования

Идеи дизайна сада – это как возможность создать свой собственный мир, будь то тропический оазис или средиземноморская вилла, французская провинция или даже шато. Для того, чтобы стилизовать сад, нужно правильно подобрать цвета, материалы, растения.

Сегодня мы ускорим вашу работу по планированию и дадим вам 10 тематических проектов, которые можно использовать за основу для каждой подобной идеи. Давайте вместе посмотрим, что, как и где нужно использовать.