10 проектов маленьких садов для копирования

Идеи дизайна сада – это как возможность создать свой собственный мир, будь то тропический оазис или средиземноморская вилла, французская провинция или даже шато. Для того, чтобы стилизовать сад, нужно правильно подобрать цвета, материалы, растения.
Сегодня мы ускорим вашу работу по планированию и дадим вам 10 тематических проектов, которые можно использовать за основу для каждой подобной идеи. Давайте вместе посмотрим, что, как и где нужно использовать.
Красивые греческие виллы славятся своей любовью к особенному минимализму на основе белого цвета. Здесь обязательно нужно патио, желательно – клумбы и заборы исключительно в белом цвете. Добавьте пушистой зелени и одну-две цветущие клумбы. Подумайте о ставнях для окон, фонарике, патио.
На побережье Красного моря вы встретите множество таких патио, оформленных в желто-оранжевой гамме, пушистыми растениями с темно-зеленой листвой и большими цветками (не важно, какого цвета). В материалах здесь чаще всего используется темное дерево и керамическая плитка, мозаика.
Этот современный английский сад требует террасы, модной столовой группы, двери из дома и забора, позволяющего сохранит приватность. А также матрасиков и подушек!
Этот маленький балкончик тоже очень легко скопировать. Реечные экраны могут быть и на правой стене балкона, а лавочка – быть меньше или превратиться в кресло. Обратите внимание на многоярусность растений в кадках!
Бразильский модерн существует как стиль и в ландшафтном дизайне. Здесь есть декоративный камень, характерные оттенки красного, салатового и оранжевого в дизайне простых глиняных стен, глиняные кашпо и при этом… модный шезлонг и мебель из техноротанга! Эклектично!
Шикарную атмосферу баунти можно создать с помощью подвесных кресел и специальных текстильных экранов. Здесь очень важно, чтобы при положении сидя вы видели как можно больше зелени.
Стиль баунти очень сильно привязан к цветовой палитре. Нужны бледные, выбеленные цвета, наравне с фиолетовым, пурпурным, темно-зеленым, шоколадным, цветом палисандровой древесины.
Преобразить баунти можно и в карибский стиль. Плетеная мебель, декор, все останется прежним, а добавятся акценты – пляжные цвета (банановый, ярко-розовый цвет фламинго, голубой, салатовый) и изображения фламинго, пальм, попугаев.
Эта шикарная идея идеально подойдет к люксовому загородному дому. Выбрана серо-синяя цветовая гамма с использованием тропического типа озеленения для контраста с обычным газоном. В качестве аксессуаров потребуется подсветка, биокамин и дорогая мебель.
Такой люксовый дизайн сада стоит в несколько, а то и в десятки раз дороже стандартного, но от него просто захватывает дух!
Прибрежный стиль коастал основан на белой древесине, синих акцентах, изображениях ракушек, корабликов, маяков. Сделать основу из белого дерева – это уже 90% процесса.
Можно сделать террасу, навес, мебель, реечные экраны и забор и даже обрамление для бассейна из дерева, как на фотографии выше (бассейн слева внизу, кромка еле видна). Это – идеальное начало для лучшего отпуска в вашей жизни!
Как легким способом создать средиземноморское настроение на обычной террасе или патио? Добавьте разноцветной мебели ( просто покрасьте часть) и подушек с орнаментами в арабском стиле!
Средиземноморский стиль требует использования хотя бы части растений с бледной листвой (как лаванда, к примеру), а также нескольких ярких растений (например, фиолетовых, пурпурных). Он больше тяготеет к керамической плитке, чем к древесине, но оба вариант хороши.
Виллы в Марракеше (если вы их еще не видели) точно заслуживают вашего внимания. Они имеет шикарные, необычные, просто гениальные планировки, удивительно красивые внутренние дворики с фонтанчиками и бассейнами и при этом находятся между 18 королевским и 21 инновационно-практичным веком. Здесь очень важна мебель в стиле патио и мини-бассейн во дворике.
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