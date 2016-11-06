14 гениальных идей для маленькой спальни

Шикарной идеей для маленькой спальни станет зеркальный формат дверей-слайдеров, что открывают гардеробную. Они могут быть прозрачными, матовыми или с орнаментом.

Стеклянные двери могут вести и в ванную комнату, и в коридор, быть с орнаментом, тонированием и подсветкой.