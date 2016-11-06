14 гениальных идей для маленькой спальни

Где вам больше всего не хватает квадратных метров? В спальне? Тогда посмотрите, как виртуозно обращаются дизайнеры homify с миниатюрными спальнями. Уверены, что в этой подборке найдется гениальное решение и для вас.
Для организации спальной зоны в гостиной в формате ниши вам понадобятся стеклянные или пластиковые двери-слайдеры, подиум и матрас. Здесь даже можно обойтись без самой кровати, потратив средства на интегрированную в подиум или потолок подсветку.
Стиль богемный шик, подразумевающий цыганские или румынские традиционные орнаменты и паттерны, очень популярен в этом и будущих сезонах. Наравне с ним есть бело-серебрянный марокканский стиль, средиземноморский с колоритными желто-красными акцентами, индейский стиль, азиатский и даже индийский!
Если вы хотите, чтобы маленькая спальня выглядела аккуратной и роскошной, продумайте контрастирующие детали. Эффектные пары постельное белье-стены, подушки-постельное белье, дверь-стены, мебель-стены, картины-стены очень помогают.
Для детской это всегда означает наверху либо игровую площадку, либо спальное место. При этом, кровати могут заходить по длине (как на фотографии выше) друг на друга, чтобы сэкономить вам место!
Серо-серебряный или кофейно-бежевый монохром позволит вам красиво сфокусировать внимание на акцентах – вашем любимом цвете.
И все-таки, если ваша спальня действительно мала, лучшим способом ее украсить будет белый, бледно-серый и бледно-розовый цвета, а также блеск, глянец, хрусталь и зеркала.
Если ваша лоджия имеет ширину от 140-150 см, вы можете обустроить спальню именно на ней. Правда, придется основательно ее утеплить, заменить окна на новые, добавить отопление в виде «теплого пола» + электрического обогревателя (варианты их различны).
В детской подиум позволяет добавить места для хранения игрушек и книг с помощью полок и выдвижных ящиков. Главное, чтобы от подиума до другой стены оставалось, минимум, 1 метр.
Шикарной идеей для маленькой спальни станет зеркальный формат дверей-слайдеров, что открывают гардеробную. Они могут быть прозрачными, матовыми или с орнаментом.
Стеклянные двери могут вести и в ванную комнату, и в коридор, быть с орнаментом, тонированием и подсветкой.
Вдоль окна можно расположить комоды в ряд, тумбочки, шкафы по двум сторонам в виде колонн, рабочее место с видом в окно, маленькую кушетку.
Обустройство стены вдоль окна возможно (!) и без переноса радиатора. Просто наймите дизайнера и он предоставит вам множество идей именно для помещения вашей площади!
Стильный зеркальный шкаф-купе как минимум с двумя дверьми-слайдерами в зеркалах будет отлично смотреться в вашей спальне. Боковые стенки у него могут быть тоже зеркальные или же утопленные в нишу.
Зеркальный шкаф-купе особенно хорош вместе с зеркальной отделкой стены у изголовья, в паре с зеркальным комодом или двумя прикроватными тумбочками. Такие акценты подойдут как для стиля модерн или минимализм, так и для стилей гламурный шик, бразильяно, ар-деко, неоклассики.
Еще раз возвращаясь к спальням в гостиной, мы советуем красивый и простой вариант зонирования декоративной деревянной перегородкой, сделанной на заказ. Дешево и красиво!
Если есть выбор между плавными изгибами мебели или плоскими, простыми и строгими углами, выбирайте первое!
При этом, даже комоды и гарнитуры в стиле рококо могут красиво смотреться в маленькой спальне, если сама отделка и цветовая гамма отделки им соответствует по уровню, качеству и настроению. Если ваша мечта – классическая спальня, вы можете реализовать ее даже на площади от 11-12 кв. метров!
Правда, лучше всего для маленькой спальни все же подойдут такие стили, как ар-деко, транситионал, модерн и бразильяно, а также скандинавский шик.
Сложная продуманная отделка стены у изголовья кровати, подсветка, книги, ящики и комоды, полочки для украшений, текстильные или пластиковые декоративные панели – все это сделает вашу маленькую спальню оазисом красоты и стиля!
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