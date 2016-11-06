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14 гениальных идей для маленькой спальни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Спальня в стиле модерн
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Где вам больше всего не хватает квадратных метров? В спальне? Тогда посмотрите, как виртуозно обращаются дизайнеры homify с миниатюрными спальнями. Уверены, что в этой подборке найдется гениальное решение и для вас.

​Спальня в нише

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Спальня в стиле лофт
YOUR PROJECT

48 метров уюта

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Для организации спальной зоны в гостиной в формате ниши вам понадобятся стеклянные или пластиковые двери-слайдеры, подиум и матрас. Здесь даже можно обойтись без самой кровати, потратив средства на интегрированную в подиум или потолок подсветку.

​Выберите этнические акценты

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores Спальня в рустикальном стиле
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

Стиль богемный шик, подразумевающий цыганские или румынские традиционные орнаменты и паттерны, очень популярен в этом и будущих сезонах. Наравне с ним есть бело-серебрянный марокканский стиль, средиземноморский с колоритными желто-красными акцентами, индейский стиль, азиатский и даже индийский!

​Добавьте контраста

Casa Giano, MIROarchitetti MIROarchitetti Маленькие спальни
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

Если вы хотите, чтобы маленькая спальня выглядела аккуратной и роскошной, продумайте контрастирующие детали. Эффектные пары постельное белье-стены, подушки-постельное белье, дверь-стены, мебель-стены, картины-стены очень помогают.

Обустройте второй уровень

QUARTOS COMPARTILHADOS, Casa de Valentina Casa de Valentina Детская комнатаАксессуары и декор
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

Для детской это всегда означает наверху либо игровую площадку, либо спальное место. При этом, кровати могут заходить по длине (как на фотографии выше) друг на друга, чтобы сэкономить вам место!

​Монохром + акцент

Apto. Higienópolis SP - "Por Amor a Arte ", AMMA PROJETOS AMMA PROJETOS Спальня в стиле модерн
AMMA PROJETOS

AMMA PROJETOS
AMMA PROJETOS
AMMA PROJETOS

Серо-серебряный или кофейно-бежевый монохром позволит вам красиво сфокусировать внимание на акцентах – вашем любимом цвете.

​Спасительный блеск

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

И все-таки, если ваша спальня действительно мала, лучшим способом ее украсить будет белый, бледно-серый и бледно-розовый цвета, а также блеск, глянец, хрусталь и зеркала.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Спальня на лоджии

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda Спальня в скандинавском стиле
sreda

дизайн студии в скандинавском стиле

sreda
sreda
sreda

Если ваша лоджия имеет ширину от 140-150 см, вы можете обустроить спальню именно на ней. Правда, придется основательно ее утеплить, заменить окна на новые, добавить отопление в виде «теплого пола» + электрического обогревателя (варианты их различны).

​Подиум для детской

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio Спальня в скандинавском стиле Белый
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

В детской подиум позволяет добавить места для хранения игрушек и книг с помощью полок и выдвижных ящиков. Главное, чтобы от подиума до другой стены оставалось, минимум, 1 метр.

​Стеклянный гардероб

Apartamento para homem solteiro, dsgnduo dsgnduo Спальня в стиле модерн
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

Шикарной идеей для маленькой спальни станет зеркальный формат дверей-слайдеров, что открывают гардеробную. Они могут быть прозрачными, матовыми или с орнаментом.

Стеклянные двери могут вести и в ванную комнату, и в коридор, быть с орнаментом, тонированием и подсветкой.

​Обустройство стены вдоль окна

Apartamento Bairro Funcionários, Rosangela C Brandão Interiores Rosangela C Brandão Interiores Спальня в классическом стиле
Rosangela C Brandão Interiores

Rosangela C Brandão Interiores
Rosangela C Brandão Interiores
Rosangela C Brandão Interiores

Вдоль окна можно расположить комоды в ряд, тумбочки, шкафы по двум сторонам в виде колонн, рабочее место с видом в окно, маленькую кушетку.

Обустройство стены вдоль окна возможно (!) и без переноса радиатора. Просто наймите дизайнера и он предоставит вам множество идей именно для помещения вашей площади!

​Зеркальный шкаф-купе

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стильный зеркальный шкаф-купе как минимум с двумя дверьми-слайдерами в зеркалах будет отлично смотреться в вашей спальне. Боковые стенки у него могут быть тоже зеркальные или же утопленные в нишу.

Зеркальный шкаф-купе особенно хорош вместе с зеркальной отделкой стены у изголовья, в паре с зеркальным комодом или двумя прикроватными тумбочками. Такие акценты подойдут как для стиля модерн или минимализм, так и для стилей гламурный шик, бразильяно, ар-деко, неоклассики.

​Декоративное зонирование

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Спальня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Еще раз возвращаясь к спальням в гостиной, мы советуем красивый и простой вариант зонирования декоративной деревянной перегородкой, сделанной на заказ. Дешево и красиво!

​Плавные изгибы мебели

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Спальня в стиле модерн
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Если есть выбор между плавными изгибами мебели или плоскими, простыми и строгими углами, выбирайте первое!

При этом, даже комоды и гарнитуры в стиле рококо могут красиво смотреться в маленькой спальне, если сама отделка и цветовая гамма отделки им соответствует по уровню, качеству и настроению. Если ваша мечта – классическая спальня, вы можете реализовать ее даже на площади от 11-12 кв. метров!

Правда, лучше всего для маленькой спальни все же подойдут такие стили, как ар-деко, транситионал, модерн и бразильяно, а также скандинавский шик.

​Интегрированная отделка и подсветка

Apartamento Mooca, Lo. interiores Lo. interiores Спальня в стиле модерн
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

Сложная продуманная отделка стены у изголовья кровати, подсветка, книги, ящики и комоды, полочки для украшений, текстильные или пластиковые декоративные панели – все это сделает вашу маленькую спальню оазисом красоты и стиля!

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