Идеальные дома для российского климата

При строительстве теплого дома в первую очередь надо учитывать особенности климата той местности, где строится здание и в соответствии с этим выбирать форму дома и его планировку, строительные материалы, приемлемые конструкции и необходимую теплозащиту. При этом такие требования к дому, как — тепло, сухо и уютно — остаются решающими в большинстве случаев.

Самая большая часть территории России располагается в умеренном климатическом поясе. Название «умеренный» не совсем соответствует действительности. При строительстве домов в этом поясе необходимо учитывать не только проблему сохранения тепла зимой, но и защиту здания от перегрева в летнюю жару.

С развитием новых строительных технологий эта проблема легко решается, будь у вас дом из кирпича, панельный или деревянный. С помощью слоя утеплителя, который можно располагать как с наружной, так и с внутренней стороны, достигается комфортный температурный режим.

Чувство красоты и гармонии, сложные формы здания, наличие летних помещений (балконы, лоджии, веранды), объемно-пространственное решение крыш — отличительные черты строений умеренного климатического пояса, самого благоприятного пояса для проживания человека.

В этой статье мы собрали для вас несколько примеров идеальных домов для российского климата.