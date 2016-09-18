Идеальные дома для российского климата

При строительстве теплого дома в первую очередь надо учитывать особенности климата той местности, где строится здание и в соответствии с этим выбирать форму дома и его планировку, строительные материалы, приемлемые конструкции и необходимую теплозащиту. При этом такие требования к дому, как — тепло, сухо и уютно — остаются решающими в большинстве случаев.
Самая большая часть территории России располагается в умеренном климатическом поясе. Название «умеренный» не совсем соответствует действительности. При строительстве домов в этом поясе необходимо учитывать не только проблему сохранения тепла зимой, но и защиту здания от перегрева в летнюю жару.
С развитием новых строительных технологий эта проблема легко решается, будь у вас дом из кирпича, панельный или деревянный. С помощью слоя утеплителя, который можно располагать как с наружной, так и с внутренней стороны, достигается комфортный температурный режим.
Чувство красоты и гармонии, сложные формы здания, наличие летних помещений (балконы, лоджии, веранды), объемно-пространственное решение крыш — отличительные черты строений умеренного климатического пояса, самого благоприятного пояса для проживания человека.
В этой статье мы собрали для вас несколько примеров идеальных домов для российского климата.
Автономный дом — это дом, который не зависит от инфраструктуры, внешних электрических и газовых сетей, систем водоснабжения и канализации и т.п. Несомненными плюсами автономного дома являются снижение стоимости обслуживания и снижение степени влияния на окружающую среду, что соответствует принципам зеленого строительства.
Для людей, живущих в отдаленных районах, где не еще подведены коммуникации, автономный дом может оказаться просто необходимостью.
Для обеспечения низких потерь тепла можно использовать некоторые принципы пассивного дома (passiv hause), в котором максимально используются пассивные источники тепла.
Газобетонные блоки – это отличный стройматериал, который используется для возведения качественных и теплых домов в разных регионах страны. Из газобетона изготавливают блоки, подходящие для возведения самонесущих и несущих конструкций.
Газобетон является очень легким материалом, поэтому для его возведения не требуется сложный и дорогой фундамент. Это позволяет сократить расходы на строительство. Изделия имеют ровную поверхность (так как производятся в заводских условиях на современном оборудовании), поэтому на выравнивание стен уходит минимум времени, что также позволяет сэкономить на стоимость строительства.
Из качественных панелей sip строят канадские дома для российского климата. SIP технология считается разновидностью каркасной, поэтому часто называется канадская. На самом же деле такая технология – это уникальная разновидность панельного строительства, так как дом собирается из качественных панелей, которые изготовлены в заводских условиях.
Правильно изготовленный дом из сип панелей максимально прочный. А наличие каркаса помогает выдержать высокую нагрузку от снега и ураганного ветра.
Виды крыш: Чердачная конструкция крыши. Такой вид строительства кровли известен на Руси издревле. Чердак выполняет множество функций: вентиляция крыши, защита дома от низких температур, хранение различных, не нужных на данный момент, вещей. Строение крыши с чердаком всегда считалось наиболее надежным способом защиты дома от застаивания снега и воды на скатах. Такое строительство более затратно по сравнению с другими видами кровли, но многие отдают предпочтение именно домам с чердаками. Мансардная конструкция крыши. Сегодня возведение дома чаще всего сопровождается постройкой на верхних этажах мансарды — жилого помещения, что в свою очередь предполагает мансардный тип крыши. Крыша в этом случае служит тем самым потолком. При этом, отдавая все пространство под жилые помещения, стоимость строительства снижается в ощутимую сторону. При устройстве такой кровли важно обратить внимание на внутреннюю составляющую крыши, которая будет защищать ее от конденсата.
Виды кровельного покрытия крыш: Мягкая (гибкая) черепица. Широко востребованный вид строительного материала, напоминает черепицу только внешним видом кромки. Обладает высоким уровнем звукоизоляции, легок при монтаже и экономичен при укладке, устойчив к механической нагрузке. Эти его свойства обуславливают его использование для нестандартных крыш различной формы. Очень устойчив к внешним погодным воздействиям и долговечен. Он имеет высокие шумо- и теплоизолирующие свойства, плохо подвержен ржавчине и облезанию краски. Шифер. Сегодня этот строительный материал является самым востребованным за счет своей дешевизны, кроме того он довольно универсален. Используют как кровельный материал для любых жилых помещений, имеет свои нюансы при укладке. Металлочерепица. Этот материал состоит из листов оцинкованной стали, ее скаты заглушают звук, а внешний вид создает эффект настоящей черепицы. Лучше всего приобретать такое покрытие с качественной полимерной окраской. Керамочерепица. Самый дорогой и долговечный слой кровельного покрытия. Является наиболее функциональным и эстетичным видом крышевого материала. Различен по внешнему виду, подходит для крыш любой формы. Прекрасно снижает шумы, сохраняет тепло. Но так как это наборный материал, при его укладке требуются определенные навыки.
Важно помнить, что чем крыша стандартнее, тем она надежнее.
Обеспечение собственного коттеджа теплом – приоритетная задача в условиях российского климата. Для ее выполнения, загородный дом необходимо оснастить системой отопления. В современном индивидуальном строительстве применяются водяные, воздушные и электрические автономные системы отопления домов. Среди них наиболее распространённые – водяные, обеспечивающие циркуляцию теплоносителя (вода, антифриз) внутри помещений.
Подобрать оптимальный вариант, идеально подходящий к конкретному помещению, задача непростая и, пожалуй, под силу только специалистам, ведь необходимо учесть и сопоставить достаточно большое количество параметров. Поэтому не полагайтесь на себя и доверьтесь профессионалам.