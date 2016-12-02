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TOP-10 лучших кухонь с барбекю!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Зимний сад в стиле модерн
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Осень всегда подкрадывается незаметно. Днем еще можно загорать, а вечера уже стали такими холодными, что вспоминаешь об инвентаризации зимней одежды. Продлить время пребывания на свежем воздухе можно разными способами. Оборудовать балкон, построить террасу, веранду или летнюю кухню. Здесь, спрятавшись от холодного ветра, рядом с камином или печкой можно провести незабываемые осенние вечера. А зимой ждать весны, чтобы продолжить наслаждаться природой в комфортных условиях.

Даже если вы не планируете заняться обустройством летней кухни в этом сезоне, пусть наша новая Книга Идей станет вашим вдохновением, чтобы на следующий год и себе соорудить нечто подобное. А пока можно примерить каждую из них к своему участку.

​Модные габионы

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel Сад Грильницы
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

Камни в металлической сетке (габионы) годятся не только для сооружения огромных стен вдоль трасс, но и для камина на вашей террасе. Брутальность конструкции смягчается волшебным пламенем танцующего огня. Оттенки диванчика и пуфа-столика из техноротанга с мягкими подушками гармонируют с палитрой отделки.

​Средиземноморский модерн

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Кухня в рустикальном стиле Твердая древесина Эффект древесины
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Строгие линии модерна в тандеме с очарованием средиземноморского стиля тоже подходят для дизайна летней кухни. Идеально ровная кирпичная кладка для дымохода и открытое, но отполированное до блеска дерева подтверждают невероятную гармоничность этого сочетания.

​Тропический кантри

Clásicos Detalles, LLACAY arq LLACAY arq Зимний сад в классическом стиле
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

Ковка, фактурная штукатурка, фасады цвета горького шоколада для кухонного гарнитура, огромный стол по центру. На этой атмосферной кухне собираются не только вкусно покушать, но и насладиться аутентичным дизайном. Из этой кухни открывается приятный вид на сад, дополняющий своими красками интерьер.

​Мексиканский люкс

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Бассейн в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Летняя кухня на роскошной вилле не обойдется без лазурного бассейна. Ведь такие шикарные дома строятся именно для того, чтобы все блага жизни были под рукой. Да и готовят на такой кухне вовсе не потому, что никто это не сделает за тебя, а потому что кулинария – именно то удовольствие, которым ты выбираешь насладиться именно сейчас.

​Белый + шоколад

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Зимний сад в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Не трудно представить, как великолепно будет выглядеть любая еда на такой кухне. Она – будто чистый лист, а в центре композиции выставлены именно кулинарные изыски. Ничто не помешает вам прочувствовать все нюансы приготовленного блюда! Обратите внимание, что рабочая зона с техникой прячется за дверцей.

​Максимальная функциональность

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited Сад в средиземноморском стиле
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Рядом с такой сложносочиненной печью, включающей и купольную печь, и барбекю, никто не останется голодным. Здесь можно приготовить одновременно столько всего, что хватит даже на большую компанию.

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​Аргентинская классика

CASA EN LA HORQUETA, Fainzilber Arqts. Fainzilber Arqts. Сад Грильницы
Fainzilber Arqts.

Fainzilber Arqts.
Fainzilber Arqts.
Fainzilber Arqts.

Интересная серо-шоколадная палитра повторяется во многих барах, которые вовсе не стремятся поразить посетителя дизайнерским интерьером. Туда приходят вкусно покушать, а после – потанцевать. Но это вовсе не значит, что над таким интерьером не поработали настоящие профессионалы. Просто здесь создается иллюзия того, что плитка выщерблена, а столешница отполирована именно потому, что место столь популярно. А значит у него есть какой-то особый секрет.

​Эко-минимализм

VIVIENDA UNIFAMILIAR MG, Marantz Arquitectura Marantz Arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
Marantz Arquitectura

Marantz Arquitectura
Marantz Arquitectura
Marantz Arquitectura

Складная крыша позволит и во время дождя провести время в этом невероятно эстетичном пространстве. Лаконичность в эко-формате всегда смотрится красиво. Белоснежное дерево на стенах и ровные полоски террасной доски в нежном ореховом оттенке дополнены нежной зеленью злаковых.

​Эко-минимализм

Giardino privato, Progetti d'Interni e Design Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design

Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design
Progetti d'Interni e Design

Складная крыша позволит и во время дождя провести время в этом невероятно эстетичном пространстве. Лаконичность в эко-формате всегда смотрится красиво. Белоснежное дерево на стенах и ровные полоски террасной доски в нежном ореховом оттенке дополнены нежной зеленью злаковых.

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