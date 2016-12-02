TOP-10 лучших кухонь с барбекю!

Осень всегда подкрадывается незаметно. Днем еще можно загорать, а вечера уже стали такими холодными, что вспоминаешь об инвентаризации зимней одежды. Продлить время пребывания на свежем воздухе можно разными способами. Оборудовать балкон, построить террасу, веранду или летнюю кухню. Здесь, спрятавшись от холодного ветра, рядом с камином или печкой можно провести незабываемые осенние вечера. А зимой ждать весны, чтобы продолжить наслаждаться природой в комфортных условиях.

Даже если вы не планируете заняться обустройством летней кухни в этом сезоне, пусть наша новая Книга Идей станет вашим вдохновением, чтобы на следующий год и себе соорудить нечто подобное. А пока можно примерить каждую из них к своему участку.