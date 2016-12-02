TOP-10 лучших кухонь с барбекю!

Осень всегда подкрадывается незаметно. Днем еще можно загорать, а вечера уже стали такими холодными, что вспоминаешь об инвентаризации зимней одежды. Продлить время пребывания на свежем воздухе можно разными способами. Оборудовать балкон, построить террасу, веранду или летнюю кухню. Здесь, спрятавшись от холодного ветра, рядом с камином или печкой можно провести незабываемые осенние вечера. А зимой ждать весны, чтобы продолжить наслаждаться природой в комфортных условиях.
Даже если вы не планируете заняться обустройством летней кухни в этом сезоне, пусть наша новая Книга Идей станет вашим вдохновением, чтобы на следующий год и себе соорудить нечто подобное. А пока можно примерить каждую из них к своему участку.
Камни в металлической сетке (габионы) годятся не только для сооружения огромных стен вдоль трасс, но и для камина на вашей террасе. Брутальность конструкции смягчается волшебным пламенем танцующего огня. Оттенки диванчика и пуфа-столика из техноротанга с мягкими подушками гармонируют с палитрой отделки.
Строгие линии модерна в тандеме с очарованием средиземноморского стиля тоже подходят для дизайна летней кухни. Идеально ровная кирпичная кладка для дымохода и открытое, но отполированное до блеска дерева подтверждают невероятную гармоничность этого сочетания.
Ковка, фактурная штукатурка, фасады цвета горького шоколада для кухонного гарнитура, огромный стол по центру. На этой атмосферной кухне собираются не только вкусно покушать, но и насладиться аутентичным дизайном. Из этой кухни открывается приятный вид на сад, дополняющий своими красками интерьер.
Летняя кухня на роскошной вилле не обойдется без лазурного бассейна. Ведь такие шикарные дома строятся именно для того, чтобы все блага жизни были под рукой. Да и готовят на такой кухне вовсе не потому, что никто это не сделает за тебя, а потому что кулинария – именно то удовольствие, которым ты выбираешь насладиться именно сейчас.
Не трудно представить, как великолепно будет выглядеть любая еда на такой кухне. Она – будто чистый лист, а в центре композиции выставлены именно кулинарные изыски. Ничто не помешает вам прочувствовать все нюансы приготовленного блюда! Обратите внимание, что рабочая зона с техникой прячется за дверцей.
Рядом с такой сложносочиненной печью, включающей и купольную печь, и барбекю, никто не останется голодным. Здесь можно приготовить одновременно столько всего, что хватит даже на большую компанию.
Интересная серо-шоколадная палитра повторяется во многих барах, которые вовсе не стремятся поразить посетителя дизайнерским интерьером. Туда приходят вкусно покушать, а после – потанцевать. Но это вовсе не значит, что над таким интерьером не поработали настоящие профессионалы. Просто здесь создается иллюзия того, что плитка выщерблена, а столешница отполирована именно потому, что место столь популярно. А значит у него есть какой-то особый секрет.
Складная крыша позволит и во время дождя провести время в этом невероятно эстетичном пространстве. Лаконичность в эко-формате всегда смотрится красиво. Белоснежное дерево на стенах и ровные полоски террасной доски в нежном ореховом оттенке дополнены нежной зеленью злаковых.
Складная крыша позволит и во время дождя провести время в этом невероятно эстетичном пространстве. Лаконичность в эко-формате всегда смотрится красиво. Белоснежное дерево на стенах и ровные полоски террасной доски в нежном ореховом оттенке дополнены нежной зеленью злаковых.
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— Проекты домов в американском стиле;