Восхитительные патио и террасы

В этой новой Книге Идей о дизайне патио и террас мы обсудим с вами конкретные проекты и главные этапы в обустройстве такой площадки для отдыха!
Новая комфортабельная мебель не из дерева – важная часть удобной террасы или патио. Мебель из дерева не только постоянно требует мягких подушек и спинок, особых условий в мойке и бережного отношения, но и стоит дороже.
Мы советуем использовать самые дешевые (но не по форме, по форме лучше выбрать подороже) пластиковые стулья и мебель из техноротанга или пластика. Она современна, практична, легка в переноске и стильно смотрится. Можно выбрать бежевый шоколадный цвет, если вы все-таки любите стиль кантри или рустик, а для тех, кто предпочитает модерн подойдут белый, серый и венге.
Стиль райского оазиса красиво подчеркивается буйством красок и листвы, белыми цветами в текстиле, для контраста с окружающей природой.
Для более аристократичного образа следует использовать дорогие ткани в обивке, люстру с хрусталем, шторы, модные орнаменты, серебро и металлические подсвечники.
Патио и терраса всегда должны содержаться в частоте. Во время частого использования пол следует мыть из шланга каждый день или раз в два дня и так же часто протирать все горизонтальные поверхности и всю мебель.
Для атмосферы баунти или SPA незаменимыми помощниками являются шторы, свечи и подсвечники, люстра. Очень сильно влияет на настроение белый цвет отделки.
Среди многих вариантов модного дизайна мы просим обратить ваше внимание на стиль коастал (кораблики + морская полоска, бело-синяя гамма), тропический стиль (фламинго + пальмы, розово-бананово-зеленая гамма), минимализм (черно-шоколадная гамма), модерн (серо-белая гамма) и различные этнические стили.
Среди самых популярных современных вариантов мощения керамическая плитка, термодерево и древесно-полимерный композит обыгрывают всех остальных участников гонки. Нейтральный, легкий, неброский оттенок отлично подойдет для семейной террасы или патио.
В люксовые же проекты, например, в стиле минимализм отлично подойдут деревянные террасы с имитацией ценных пород дерева или действительно из ценных пород, например, из палисандра.
Материал мощения действительно задает тон всему дизайну интерьера на патио или террасе. Очень важно, чтобы он был качественным и не из дешевых, и вы получите уровень, которого заслуживаете.
Повысить статус террасы или патио легко – купите новую мебель!
На патио очень важны не только комфортабельная мебель, которая является основой вашего отдыха, но и яркие акценты. Вы можете выбрать любую цветовую гамму на выбор, этническую или тропическую тематику, современный урбанистический стиль или коастал.
Яркие акценты должны не только поддерживать атмосферу на патио в нужном ключе, но и объединять патио с интерьером в доме, с пейзажем. Бывает, что на патио в принципе нет ярких акцентов – лишь один темный или один легкий цветной мазок на монохромном фоне. В таком случае, его нужно выбирать особенно внимательно.
Многие считают, что мягкое патио требует слишком много хлопот в условиях переменчивой погоды умеренной полосы. Дождь, холод, роса ночью… эти вещи могут доставлять неприятности, но не столь серьезные, как принято думать.
В принципе, за лето у нас бывает несколько дождей, и все они легко прогнозируемы. В это время мебель либо просто накрывается специальной пленкой, которую вы держите здесь же, например, под крышкой кофейного столика или на кухне. Такой вариант проще всего реализовать и он очень удобен, даже ливень будет не страшен вашей мебели.
На зиму, примерно 15 октября, мебель можно вовсе перенести с террасы в подвал, на цоколь, на чердак, в холл и т.п. Для пары лишних диванчиков и кресел всегда найдется место в простом коридоре, даже в детской, но лучше всего хранить их в отдельной кладовой.
И обязательно используйте текстиль в виде подушек, пледа и других деталей для увеличения комфорта!
Шикарная идея была реализована в Индии при дорогом коттедже. Эта терраса имеет средиземноморские корни и выглядит просто блистательно!
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