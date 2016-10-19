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Восхитительные патио и террасы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD Сад в стиле модерн
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В этой новой Книге Идей о дизайне патио и террас мы обсудим с вами конкретные проекты и главные этапы в обустройстве такой площадки для отдыха!

​Комфортабельная мебель

homify Сад Мебель
homify

homify
homify
homify

Новая комфортабельная мебель не из дерева – важная часть удобной террасы или патио. Мебель из дерева не только постоянно требует мягких подушек и спинок, особых условий в мойке и бережного отношения, но и стоит дороже.

Мы советуем использовать самые дешевые (но не по форме, по форме лучше выбрать подороже) пластиковые стулья и мебель из техноротанга или пластика. Она современна, практична, легка в переноске и стильно смотрится. Можно выбрать бежевый шоколадный цвет, если вы все-таки любите стиль кантри или рустик, а для тех, кто предпочитает модерн подойдут белый, серый и венге.

​Райский оазис

SC-152, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS Сад в стиле модерн
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

Стиль райского оазиса красиво подчеркивается буйством красок и листвы, белыми цветами в текстиле, для контраста с окружающей природой.

​Изысканные манеры

Designer-Ferienhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Для более аристократичного образа следует использовать дорогие ткани в обивке, люстру с хрусталем, шторы, модные орнаменты, серебро и металлические подсвечники.

​Шик и блеск

Country Garden, Chew Manga, Katherine Roper Landscape & Garden Design Katherine Roper Landscape & Garden Design Сад в стиле кантри
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design

Country Garden, Chew Manga

Katherine Roper Landscape & Garden Design
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design
Katherine Roper Landscape & Garden Design

Патио и терраса всегда должны содержаться в частоте. Во время частого использования пол следует мыть из шланга каждый день или раз в два дня и так же часто протирать все горизонтальные поверхности и всю мебель.

​Атмосфера блаженства

Brudenell Avenue, Canford Cliffs, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Сад в стиле модерн
David James Architects &amp; Partners Ltd

Brudenell Avenue, Canford Cliffs, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

Для атмосферы баунти или SPA незаменимыми помощниками являются шторы, свечи и подсвечники, люстра. Очень сильно влияет на настроение белый цвет отделки.

​Варианты дизайна

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD Сад в стиле модерн
BTL Property LTD

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

Среди многих вариантов модного дизайна мы просим обратить ваше внимание на стиль коастал (кораблики + морская полоска, бело-синяя гамма), тропический стиль (фламинго + пальмы, розово-бананово-зеленая гамма), минимализм (черно-шоколадная гамма), модерн (серо-белая гамма) и различные этнические стили.

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Обратитесь к нам!

​Материалы мощения

A private garden in West Hampstead, London, Bowles & Wyer Bowles & Wyer Сад в эклектичном стиле
Bowles &amp; Wyer

A private garden in West Hampstead, London

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

Среди самых популярных современных вариантов мощения керамическая плитка, термодерево и древесно-полимерный композит обыгрывают всех остальных участников гонки. Нейтральный, легкий, неброский оттенок отлично подойдет для семейной террасы или патио.

В люксовые же проекты, например, в стиле минимализм отлично подойдут деревянные террасы с имитацией ценных пород дерева или действительно из ценных пород, например, из палисандра.

Материал мощения действительно задает тон всему дизайну интерьера на патио или террасе. Очень важно, чтобы он был качественным и не из дешевых, и вы получите уровень, которого заслуживаете.

​Очаровательная атмосфера

​S-line Pergola EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches Сад
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches

​S-line Pergola

EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches

Повысить статус террасы или патио легко – купите новую мебель!

​Яркие акценты

JSR WINTER GARDEN, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Сад в средиземноморском стиле
Esra Kazmirci Mimarlik

JSR WINTER GARDEN

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

На патио очень важны не только комфортабельная мебель, которая является основой вашего отдыха, но и яркие акценты. Вы можете выбрать любую цветовую гамму на выбор, этническую или тропическую тематику, современный урбанистический стиль или коастал.

Яркие акценты должны не только поддерживать атмосферу на патио в нужном ключе, но и объединять патио с интерьером в доме, с пейзажем. Бывает, что на патио в принципе нет ярких акцентов – лишь один темный или один легкий цветной мазок на монохромном фоне. В таком случае, его нужно выбирать особенно внимательно.

​Текстиль

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura Терраса в средиземноморском стиле
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Многие считают, что мягкое патио требует слишком много хлопот в условиях переменчивой погоды умеренной полосы. Дождь, холод, роса ночью… эти вещи могут доставлять неприятности, но не столь серьезные, как принято думать.

В принципе, за лето у нас бывает несколько дождей, и все они легко прогнозируемы. В это время мебель либо просто накрывается специальной пленкой, которую вы держите здесь же, например, под крышкой кофейного столика или на кухне. Такой вариант проще всего реализовать и он очень удобен, даже ливень будет не страшен вашей мебели.

На зиму, примерно 15 октября, мебель можно вовсе перенести с террасы в подвал, на цоколь, на чердак, в холл и т.п. Для пары лишних диванчиков и кресел всегда найдется место в простом коридоре, даже в детской, но лучше всего хранить их в отдельной кладовой.

И обязательно используйте текстиль в виде подушек, пледа и других деталей для увеличения комфорта!

​Средиземноморское патио

Veranda ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd. Балкон и терраса в стиле минимализм
ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd.

Veranda

ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd.
ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd.
ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd.

Шикарная идея была реализована в Индии при дорогом коттедже. Эта терраса имеет средиземноморские корни и выглядит просто блистательно!

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