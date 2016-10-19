Восхитительные патио и террасы

Новая комфортабельная мебель не из дерева – важная часть удобной террасы или патио. Мебель из дерева не только постоянно требует мягких подушек и спинок, особых условий в мойке и бережного отношения, но и стоит дороже.

Мы советуем использовать самые дешевые (но не по форме, по форме лучше выбрать подороже) пластиковые стулья и мебель из техноротанга или пластика. Она современна, практична, легка в переноске и стильно смотрится. Можно выбрать бежевый шоколадный цвет, если вы все-таки любите стиль кантри или рустик, а для тех, кто предпочитает модерн подойдут белый, серый и венге.