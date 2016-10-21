До и После: 7 террас с редизайном

Необходимость жить севернее тропических широт вынуждает нас строить жилища, надежно укрытые от холодов, заботиться о толстых стенах и герметичных стеклопакетах. Но желание жить максимально приближенно к природе, хотя бы несколько месяцев в году толкает нас на создание террас и патио, беседок и летних кухонь. И не смотря на то, что и об этих строениях нам приходится заботиться почти наравне с домом, мы все равно это делаем – строим, оборудуем и ремонтируем.

Именно о последнем виде необходимых работ мы и поговорим сегодня, проиллюстрировав тему невероятно удачными вариантами редизайна нескольких террас.