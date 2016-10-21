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До и После: 7 террас с редизайном

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Un attico a Jesolo., ESTERNIDAUTORE ESTERNIDAUTORE
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Необходимость жить севернее тропических широт вынуждает нас строить жилища, надежно укрытые от холодов, заботиться о толстых стенах и герметичных стеклопакетах. Но желание жить максимально приближенно к природе, хотя бы несколько месяцев в году толкает нас на создание террас и патио, беседок и летних кухонь. И не смотря на то, что и об этих строениях нам приходится заботиться почти наравне с домом, мы все равно это делаем – строим, оборудуем и ремонтируем.

Именно о последнем виде необходимых работ мы и поговорим сегодня, проиллюстрировав тему невероятно удачными вариантами редизайна нескольких террас.

​До: пустующая часть крыши

Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Плоская пустующая крыша – лакомый кусочек для любого, у кого есть достаточно средств для ее обустройства. Раньше она была общей, здесь просто сушили белье все живущие в доме, но теперь она оказалась в единоличной собственности и получила возможность стать настоящим оазисом.

​После: новая жизнь

Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Балкон и терраса в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Новые владельцы этой крыши купили и часть жилого помещения на последнем этаже. В ходе ремонта получилось создать просто невероятные интерьеры внутри. На площади крыши была сделана пристройка со складным остеклением по периметру, куда перенесли гостиную. Так обеспечили максимальную функциональность каждого квадратного метра площади крыши. Теперь все это кажется участком перед коттеджем с высоким забором, отделанным реечными деревянными панелями и дополненным лавочками.

​После: а что внутри

Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Спа в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

К террасе примыкает спальня за слайдерами во всю стену, а далее (тоже через стеклянную стену) идет ванная комната с вмонтированной в подиум чашей. Благодаря такой планировке и конструкции, лежа в ванной, можно наслаждаться простором и любоваться пейзажем.

​До: еще одна крыша

Un attico a Jesolo., ESTERNIDAUTORE ESTERNIDAUTORE Балкон и терраса в стиле минимализм
ESTERNIDAUTORE

ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE

Здесь подошли еще более основательно. Бетонная конструкция держит стеклянный потолок, а пол выложен террасной доской. Скоро еще одной пустующей крышей станет меньше.

​После: тропический люкс

Un attico a Jesolo., ESTERNIDAUTORE ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE

ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE

Такой террасе позавидует любой загородный дом. А уж если такое создано в условиях городской застройки, это вообще похоже на чудо! Бассейн, шезлонги, столовая группа, клумбы и даже дерево, все выдержано в невероятно гармоничной цветовой гамме на основе белого и серого с добавлением розово-сиреневых акцентов в виде цветущих растений. И все это на фоне голубого неба. Блестящий ансамбль!

​До: остекленный балкон

Realizzazioni, homeSbattistella homeSbattistella Балкон и терраса в стиле модерн
homeSbattistella

Realizzazioni

homeSbattistella
homeSbattistella
homeSbattistella

Балкончику такого размеру будет рад любой житель города. Придать ему более привлекательный вид не сложно, но все же требует некоторых усилий. Если вы не планируете вкладывать большие средства в его ремонт, то просто обновите краску на стенах, почистите или полностью замените плитку. Это будет хорошим началом новой жизни.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​После: скромно, но со вкусом

Realizzazioni, homeSbattistella homeSbattistella Балкон и терраса в стиле модерн
homeSbattistella

Realizzazioni

homeSbattistella
homeSbattistella
homeSbattistella

Если вы пока не собираетесь менять остекление, повесьте шторы или матовые рулонные жалюзи, не забыв про форточки для проветривания. Красивая столовая группа и декор создадут и здесь необходимый уют.

​До: участок городе

Un giardino moderno a Venezia, ESTERNIDAUTORE ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE

ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE

Такой участок мог получиться после реконструкции малоквартирного дома. Теперь и ему придется стать достойным новенького фасада.

​После: природный оазис

Un giardino moderno a Venezia, ESTERNIDAUTORE ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE

ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE

Современный ландшафтный дизайн в природном стиле превратил площадку с мусором в весьма эстетичное пространство. Деревянный забор по периметру, точечные посадки кустарников и многолетников не создадут особых сложностей в уходе. Обратите внимание, как эффектно наползает газон на мощеную площадку!

​До: спящее волшебство

Un bed&breakfast a Venezia, ESTERNIDAUTORE ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE

ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE

Даже на фотографии «ДО» чувствуется особая атмосфера этого уголка. Когда-то здесь был роскошный сад, теперь же царит запустение. Печально…

​После: ожившая сказка

Un bed&breakfast a Venezia, ESTERNIDAUTORE ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE

ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE

Краснокирпичные стены и две круглых площадки, выложенных такими же кирпичами, оставшимися после разборки старого дома где-то неподалеку, составляют основу всей композиции. Именно они «держат» весь образ, дополненный столовой группой из дерева. Кажется, что этот сад сформировался сам, без участия ландшафтного архитектора. В этом и заключается настоящая магия профессионализма.

​До: дом построен, что дальше?

Un giardino a Padova., ESTERNIDAUTORE ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE

ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE

Те, кто наконец-то достроил дом, знают, как на самом деле ужасно выглядит все вокруг после этого. Наверняка, при строительстве вы постепенно прибирали окружающую территорию, но это все равно похоже на поле битвы. Если вы строили дом достаточно долго, то и сад уже заложили, и кустарники ягодные посадили, и даже морковку свою вырастили. Земля уже работает. Но мы говорим о современном ландшафтном дизайне, который правильно дополнит ваш дом и подаст его еще более эффектно.

​После: гармония минимализма

Un giardino a Padova., ESTERNIDAUTORE ESTERNIDAUTORE Сад в стиле минимализм
ESTERNIDAUTORE

ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE

Минимализм как стиль является частью восточной традиции, где придается особое внимание гармоничному сочетанию всех стихий. Именно поэтому в садах в стиле минимализм обязательно есть водоем. А если для полноценного прудика с рыбками нет места, воду пускают вдоль дорожек, сформировав для нее бетонное русло.

До: Дом с панорамным остеклением

Un giardino moderno a Treviso., ESTERNIDAUTORE ESTERNIDAUTORE Сад в стиле минимализм
ESTERNIDAUTORE

ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE

Этот дом просто обязан был получить шикарный сад!

​После: кругом вода

Un giardino moderno a Treviso., ESTERNIDAUTORE ESTERNIDAUTORE Сад в стиле минимализм
ESTERNIDAUTORE

ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE
ESTERNIDAUTORE

Дно можно выложить галькой, так рукотворная река выглядит более естественно. Террасы можно смонтировать прямо над ней. Это может показаться сложным, но посмотрите, как эффектно!

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