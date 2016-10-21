До и После: 7 террас с редизайном

Необходимость жить севернее тропических широт вынуждает нас строить жилища, надежно укрытые от холодов, заботиться о толстых стенах и герметичных стеклопакетах. Но желание жить максимально приближенно к природе, хотя бы несколько месяцев в году толкает нас на создание террас и патио, беседок и летних кухонь. И не смотря на то, что и об этих строениях нам приходится заботиться почти наравне с домом, мы все равно это делаем – строим, оборудуем и ремонтируем.
Именно о последнем виде необходимых работ мы и поговорим сегодня, проиллюстрировав тему невероятно удачными вариантами редизайна нескольких террас.
Плоская пустующая крыша – лакомый кусочек для любого, у кого есть достаточно средств для ее обустройства. Раньше она была общей, здесь просто сушили белье все живущие в доме, но теперь она оказалась в единоличной собственности и получила возможность стать настоящим оазисом.
Новые владельцы этой крыши купили и часть жилого помещения на последнем этаже. В ходе ремонта получилось создать просто невероятные интерьеры внутри. На площади крыши была сделана пристройка со складным остеклением по периметру, куда перенесли гостиную. Так обеспечили максимальную функциональность каждого квадратного метра площади крыши. Теперь все это кажется участком перед коттеджем с высоким забором, отделанным реечными деревянными панелями и дополненным лавочками.
К террасе примыкает спальня за слайдерами во всю стену, а далее (тоже через стеклянную стену) идет ванная комната с вмонтированной в подиум чашей. Благодаря такой планировке и конструкции, лежа в ванной, можно наслаждаться простором и любоваться пейзажем.
Здесь подошли еще более основательно. Бетонная конструкция держит стеклянный потолок, а пол выложен террасной доской. Скоро еще одной пустующей крышей станет меньше.
Такой террасе позавидует любой загородный дом. А уж если такое создано в условиях городской застройки, это вообще похоже на чудо! Бассейн, шезлонги, столовая группа, клумбы и даже дерево, все выдержано в невероятно гармоничной цветовой гамме на основе белого и серого с добавлением розово-сиреневых акцентов в виде цветущих растений. И все это на фоне голубого неба. Блестящий ансамбль!
Балкончику такого размеру будет рад любой житель города. Придать ему более привлекательный вид не сложно, но все же требует некоторых усилий. Если вы не планируете вкладывать большие средства в его ремонт, то просто обновите краску на стенах, почистите или полностью замените плитку. Это будет хорошим началом новой жизни.
Если вы пока не собираетесь менять остекление, повесьте шторы или матовые рулонные жалюзи, не забыв про форточки для проветривания. Красивая столовая группа и декор создадут и здесь необходимый уют.
Такой участок мог получиться после реконструкции малоквартирного дома. Теперь и ему придется стать достойным новенького фасада.
Современный ландшафтный дизайн в природном стиле превратил площадку с мусором в весьма эстетичное пространство. Деревянный забор по периметру, точечные посадки кустарников и многолетников не создадут особых сложностей в уходе. Обратите внимание, как эффектно наползает газон на мощеную площадку!
Даже на фотографии «ДО» чувствуется особая атмосфера этого уголка. Когда-то здесь был роскошный сад, теперь же царит запустение. Печально…
Краснокирпичные стены и две круглых площадки, выложенных такими же кирпичами, оставшимися после разборки старого дома где-то неподалеку, составляют основу всей композиции. Именно они «держат» весь образ, дополненный столовой группой из дерева. Кажется, что этот сад сформировался сам, без участия ландшафтного архитектора. В этом и заключается настоящая магия профессионализма.
Те, кто наконец-то достроил дом, знают, как на самом деле ужасно выглядит все вокруг после этого. Наверняка, при строительстве вы постепенно прибирали окружающую территорию, но это все равно похоже на поле битвы. Если вы строили дом достаточно долго, то и сад уже заложили, и кустарники ягодные посадили, и даже морковку свою вырастили. Земля уже работает. Но мы говорим о современном ландшафтном дизайне, который правильно дополнит ваш дом и подаст его еще более эффектно.
Минимализм как стиль является частью восточной традиции, где придается особое внимание гармоничному сочетанию всех стихий. Именно поэтому в садах в стиле минимализм обязательно есть водоем. А если для полноценного прудика с рыбками нет места, воду пускают вдоль дорожек, сформировав для нее бетонное русло.
Этот дом просто обязан был получить шикарный сад!
Дно можно выложить галькой, так рукотворная река выглядит более естественно. Террасы можно смонтировать прямо над ней. Это может показаться сложным, но посмотрите, как эффектно!
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