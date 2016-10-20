7 типов крытых террас

Удивительно, но как только начинаешь в реальности готовить что-то на летней кухне, понимаешь, как много для этого нужно места. Как минимум, квадратов 15, как кажется на первый взгляд. При этом, вам не хватит одной печи для готовки на 10-15 человек! Вам нужно две, и, как правило, это будет означать, что вы подаете сразу два блюда.

Таким образом, пицца-мейкер в лице купольной печи и барбекю для овощей и мяса идеальным образом дополнят друг друга. Например, пиццу можно подавать детям, а –шашлыки взрослым. Кроме того, не помешает и дополнительная техника – тостер, миксер и т.п., чтобы готовить закуски.