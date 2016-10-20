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7 типов крытых террас

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
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Террасы бывают разными, но немногие из них подходят для большой семьи и приема гостей. Давайте вместе разберем идеи, которые позволят вам устраивать барбекю-вечеринки, готовить на большое количество людей и при этом с удобством отдыхать.

​С двумя печками

Parque Sabará I, Terence Arquitetura Terence Arquitetura Балкон и терраса в рустикальном стиле
Terence Arquitetura

Terence Arquitetura
Terence Arquitetura
Terence Arquitetura

Удивительно, но как только начинаешь в реальности готовить что-то на летней кухне, понимаешь, как много для этого нужно места. Как минимум, квадратов 15, как кажется на первый взгляд. При этом, вам не хватит одной печи для готовки на 10-15 человек! Вам нужно две, и, как правило, это будет означать, что вы подаете сразу два блюда.

Таким образом, пицца-мейкер в лице купольной печи и барбекю для овощей и мяса идеальным образом дополнят друг друга. Например, пиццу можно подавать детям, а –шашлыки взрослым. Кроме того, не помешает и дополнительная техника – тостер, миксер и т.п., чтобы готовить закуски.

​С двумя комплектами мебели

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

Разные дружеские встречи подразумевают различные деления, чаще всего образуя, как минимум, две компании. Иногда хочется, чтобы дети отдыхали отдельно от взрослых, иногда – разделить женщин и мужчин, в другой вечер – четверых попарно.

Поэтому следует предусмотреть две зоны, разговоры в которых не доносились бы до другого угла. Например, столовую и патио отдельно. Кроме того, добавьте в одну из зон телевизор.

​С мягкой мебелью

Bedroom 3 Terrace TG Studio Терраса в средиземноморском стиле
TG Studio

Bedroom 3 Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Иногда гости и вы так устали, что обычная деревянная или пластиковая мебель не даст возможности полноценно отдохнуть. Мягкая мебель по типу патио будет незаменимой для того, чтобы устроить настоящую вечеринку, которая длится больше 3 часов.

​А что, если у вас только балкон?

Квартира на Пырьева, Надежда Каппер Надежда Каппер Балкон и терраса в стиле модерн Серый
Надежда Каппер

Квартира на Пырьева

Надежда Каппер
Надежда Каппер
Надежда Каппер

Чтобы сделать балкончик идеальным для большой семьи, стоит предусмотреть его объединение с кухней. Тогда здесь также образуется две зоны – одна с барной стойкой на лоджии, другая – в кухне и даже третья – в гостиной.

​Кухонный гарнитур

Casa Imbassaí, Jamile Lima Arquitetura Jamile Lima Arquitetura Веранда и терраса в тропическом стиле
Jamile Lima Arquitetura

Jamile Lima Arquitetura
Jamile Lima Arquitetura
Jamile Lima Arquitetura

Без кухонного гарнитура или аналога нельзя устроить полноценную террасу с летней кухней, ведь здесь нужна далеко не просто печь. Где-то нужно хранить скоропортящиеся продукты, овощи для салата и закуску, готовить гарнир, поставить бутылки с лимонадом и вино. Чем больше гарнитур, тем лучше.

Кухонный гарнитур на основе ЛДСП (самый дешевый) нуждается в укрытии от осадков, но дизайнерский проект от архитектора с применением деревянной структуры и каменной столешницы может выдержать любые осадки, если будет специально разработан под ваш климат.

​Лоджия для большой семьи

Лоджия "Fiesta" Студия дизайна Дарьи Одарюк Балконы и веранды в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Лоджия Fiesta

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Еще один вариант организации балкона для большой семьи – отдать его в полную власть хозяйки. Это особенно актуально в квартирах и коттеджах с площадью кухни до 15 кв. метров. Здесь можно поставить стиральную машину, сушилку, гладильную доску, поставить шкафчик.

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​Интеграция с садом

Villa, GRNT3D GRNT3D Сад в классическом стиле
GRNT3D

GRNT3D
GRNT3D
GRNT3D

Если ваша терраса должна стать местом для отдыха и взрослых, и детей, вам пригодится интеграция с садом, чтобы дети легко могли встать из-за стола и побежать играть. Сад лучше всего предусмотреть многоплановый – с местами для приватной беседы, детских игр вдали от глаз взрослых и главной полянкой для малышей-дошкольников, которая отлично просматривается.

​Терраса по-итальянски

Летняя Веранда • Summer Terrace Tony House Interior Design & Decoration Балкон и веранда в стиле лофт Terrace,Summer,Веранда,Уютный,Светлая,Летняя,Загородный,Доски,Дерево,Панели
Tony House Interior Design &amp; Decoration

Летняя Веранда • Summer Terrace

Tony House Interior Design & Decoration
Tony House Interior Design &amp; Decoration
Tony House Interior Design & Decoration

Итальянские патио – неотъемлемая часть средиземноморской культуры. Чаще всего оно находится возле дома, в саду, начинается у парадной калитки, занимает весь палисадник и дворик, частично заменяет крыльцо.

На такой террасе или патио всегда есть, как минимум, три места для отдыха, летняя кухня, место для сушки одежды, иногда здесь даже есть дверь в отдельный туалет и прачечную, для удобства хозяйки.

Такая же терраса на современный лад скорее всего была бы выполнена из дерева и имела несколько уютных уголков для отдыха, разнообразных – таких, чтобы всем нашлось место для отдыха!

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