До и После: Невероятный ремонт старого дома!

Признаемся честно, для большинства в нашей стране проблема с жильем стоит настолько остро, что домик в этой Книге Идей и до ремонта выглядит весьма желанным объектом недвижимости. Но то, что получилось благодаря профессиональной работе специалистов из RK NEXT ARCHITEKTEN, впечатлит и всех остальных.
Крыша, в некоторых местах покрытая зеленью, нестриженый газон, тротуарная плитка, сквозь которую пробивается трава, алюминиевые блоки для дверей и окон, стена из стеклоблоков, ажурные решетки на окнах… Все элементы говорят о весьма зрелом возрасте постройки. Нельзя сказать, что они слишком старые для использования, но въехав в такой дом и имея свободные средства, вы тоже захотите его улучшить.
Горизонтальные реечные панели из дерева дополнены новенькой крышей, окнами в шоколадных рамах, графитовой дверью с огромной стильной ручкой, блоком из серо-металлической оцинковки и горизонтальными жалюзи на окнах. Современный ландшафтный дизайн завершает картинку ухоженного пригорода.
Оказалось, что дом стоит на участке с весьма существенным уклоном, что определило столь необычную конструкцию и общую планировку. Фасад этого коттеджа даже не предполагал наличия второго (или первого) этажа. Это оказалось приятным сюрпризом. Домик вовсе не так мал и прост! С этой стороны не нужна максимальная приватность, потому окна представлены огромными модулями, включая угловой от пола для потолка на втором этаже.
Просторный балкон со стеклянными экранами запланирован как место отдыха с удобной стильной мебелью, зонтом, маленькими деревьями в высоких контейнерах. Балкон служит навесом для террасы на уровне пола первого этажа.
По этому маленькому кусочку интерьера сложно судить о внутреннем пространстве всего дома. И нам, как и вам, невероятно жаль, что этот снимок – единственное, что мы имеем. Но, думается, совсем не случайно нашему вниманию предоставили именно это. Возможно, он показывает общую концепцию дизайна интерьера в этом отремонтированном доме.
Не каждый сможет увидеть в старом доме потенциал для такого космо-интерьера с эргономичными стульями, био-светильниками и «травкой» на потолке и пуфиках. На фоне белоснежных стен и серого пола все это выглядит весьма футуристично.
Угловой модуль остекления на втором этаже невероятно эффектно подает пасторальный пейзаж за окном. Напомним, дом находится на склоне, потому из окон второго этажа открывается потрясающий вид на долину и крыши домиков. Тот, кто путешествовал по горной местности, например, по Швейцарии или Турции, перемещаясь из Мармариса в Датчу, знает насколько незабываемо это выглядит.
Неужели все домики в пригороде действительно могут превратиться в нечто подобное! Представьте, как может измениться за несколько лет обычный пригород, если экономика страны опять будет на подъеме, что даст средства для ремонта еще большему количеству людей. Станет ли российский пригород похожим на благополучный европейский, зависит и от нас с вами. Потому выбирая дизайн фасада, забора, материалы для отделки дома и ландшафтный проект, прочувствуйте личную ответственность за будущее архитектуры страны в целом.
Сделайте нечто большее, чем собирались вначале. Например, благоустройте не только площадку перед своим домом, но и заброшенный пустырь напротив, вывезите весь мусор оттуда и подстригите газон, разбейте пару клумб. Не пожалейте времени, потому что это – именно то, на что будут смотреть ваши дети. Видя вашу трепетную заботу о своем доме и пространстве перед ним, они понесут такое отношение в мир, который стараниями всех нас для следующего поколения станет лучшим местом для жизни.
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