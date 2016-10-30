До и После: Невероятный ремонт старого дома!

Оказалось, что дом стоит на участке с весьма существенным уклоном, что определило столь необычную конструкцию и общую планировку. Фасад этого коттеджа даже не предполагал наличия второго (или первого) этажа. Это оказалось приятным сюрпризом. Домик вовсе не так мал и прост! С этой стороны не нужна максимальная приватность, потому окна представлены огромными модулями, включая угловой от пола для потолка на втором этаже.

Просторный балкон со стеклянными экранами запланирован как место отдыха с удобной стильной мебелью, зонтом, маленькими деревьями в высоких контейнерах. Балкон служит навесом для террасы на уровне пола первого этажа.