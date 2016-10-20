До и После: Редизайн старой квартиры

Наша готовность к переменам определяется по странному, но весьма отчетливому состоянию, будто что-то где-то не так. Стоит не там, где нужно. Выглядит не так, как хотелось бы. Иногда в этот момент достаточно провести небольшую перестановку, чтобы нужное состояние равновесия, общей гармонии происходящего снова вернулось. Но если вы ничего не сделали, «не так» начинают накапливаться, и вот уже кажется, что не остается ничего другого, как начать перекрашивать стены и переклеивать обои.
Если ваша квартира на этом этапе «несовершенства», вам точно поможет работа из портфолио FRANCESCA GRECO – HOME|PHILOSOPHY. Она покажет, как вполне бюджетными средствами можно создать пространство, в котором снова захочется жить.
Мы с вами, конечно же, видели интерьеры и в гораздо худшем состоянии. Этот не представляется чем-то особенно страшным. Кажется, что мебель и вещи просто стащили в эту комнату, а в других сейчас делается ремонт. А если рассмотреть мебель поэлементно, то кресло со спинкой-медальоном, думаю, многие захотели бы унести себе домой, да и обивка у дивана тоже не так уж плоха. Скептики, конечно же, скажут, что если бы включили свет, интерьер на фото выглядел бы намного лучше. И отчасти они правы, но владельцы знают, что просто свет уже не поможет. Наоборот, он более явно проявит несовершенства старого мраморного пола и потертой мебели.
Невероятное преображение! Заметьте, специалистам, что занимались редизайном этой квартиры, тоже понравился диванчик с креслами! Наверняка, приглашали на дом мастера, который качественно почистил его, и не только обивку, но и пыльное «нутро». И теперь он идеально вписывается в воздушный эклектичный интерьер.
В паре со столовой группой (прозрачные акриловые стулья и стол со стеклянной столешницей на хромированных на ножках) диван с нежным цветочным принтом создает невероятно романтичный образ. Дополняют все это белоснежный тюль на огромных окнах и максимально светлая отделка пола и потолка.
На фоне акцентной стены в нежно-кофейном оттенке стоит бело-шоколадный гарнитур. Его нижние модули тоже являются подвесными, что продолжает «воздушную» концепцию всего пространства. Просторная комната не перегружена предметами мебели, что ощущается очень приятно и комфортно.
Не будем судить излишне строго, просто двадцать лет назад, когда и была оборудована эта кухня, возможности ее обустройства были гораздо скромнее нынешних. Мы уверены, что и тогда было сделано все возможное, чтобы хозяйке было удобно и приятно использовать кухню. Но вы правы, сейчас это никуда не годится!
По выбранным оттенкам она больше всего напоминает кофейно-дынный десерт с ванильным мороженым. Невероятно эстетичная палитра для кулинарной зоны! Формат и расположение модулей остались почти такими же. Но теперь привычное удобство дополнено плиткой современного формата на стенах, композитной столешницей с гранитной крошкой и общей атмосферой новизны.
Представьте, как выглядела эта мебель для коридора, когда была совсем новой. Приятные пастельные оттенки (мятный и сливочный), золотые вставки резного декора, комод с удобными, плавно скользящими ящиками, изящные металлические ручки, очень вместительные высокие шкафы, над комодом – картина в золоченой рамке. Было действительно очень красиво. Но время сделало свое дело, и теперь от былой картинки остались лишь приятные воспоминания.
Думаем, вы тоже заметили, что шкафы остались те же, их просто настолько качественно покрасили, что на первый взгляд они кажутся новыми. Комод исчез, вместо него теперь – «кубик» из IKEA. Очень современный образ.
Ну, на самом деле и здесь можно жить. Секретер с откидной крышкой для стола, комод со множеством ящичков, высокое окно. Жить-то можно, но все же становится как-то грустно, когда смотришь на это.
По этому фрагменту не сложно оценить атмосферу, созданную в этой комнате. Модно, стильно, современно!
Увидев главную спальню, понимаешь, насколько гармоничный образ создан дизайнерами во всей этой квартире. Сочетание оттенков отделки, современной и ретро-мебели превратили старую квартиру в место, где можно в радости прожить несколько лет. А как только что-то покажется «не так», можно пригласить специалистов для редизайна, не допуская, чтобы из своего дома вам пришлось спасаться бегством, потому что там все «не так» и уже безвозвратно.
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