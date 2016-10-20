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До и После: Редизайн старой квартиры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Столовая комната в стиле модерн
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Наша готовность к переменам определяется по странному, но весьма отчетливому состоянию, будто что-то где-то не так. Стоит не там, где нужно. Выглядит не так, как хотелось бы. Иногда в этот момент достаточно провести небольшую перестановку, чтобы нужное состояние равновесия, общей гармонии происходящего снова вернулось. Но если вы ничего не сделали, «не так» начинают накапливаться, и вот уже кажется, что не остается ничего другого, как начать перекрашивать стены и переклеивать обои. 

Если ваша квартира на этом этапе «несовершенства», вам точно поможет работа из портфолио FRANCESCA GRECO – HOME|PHILOSOPHY. Она покажет, как вполне бюджетными средствами можно создать пространство, в котором снова захочется жить.

​До: хаотичная расстановка

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Гостиная в классическом стиле
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

Мы с вами, конечно же, видели интерьеры и в гораздо худшем состоянии. Этот не представляется чем-то особенно страшным. Кажется, что мебель и вещи просто стащили в эту комнату, а в других сейчас делается ремонт. А если рассмотреть мебель поэлементно, то кресло со спинкой-медальоном, думаю, многие захотели бы унести себе домой, да и обивка у дивана тоже не так уж плоха. Скептики, конечно же, скажут, что если бы включили свет, интерьер на фото выглядел бы намного лучше. И отчасти они правы, но владельцы знают, что просто свет уже не поможет. Наоборот, он более явно проявит несовершенства старого мраморного пола и потертой мебели.

​После: новая гостиная-столовая

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Столовая комната в стиле модерн
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

Невероятное преображение! Заметьте, специалистам, что занимались редизайном этой квартиры, тоже понравился диванчик с креслами! Наверняка, приглашали на дом мастера, который качественно почистил его, и не только обивку, но и пыльное «нутро». И теперь он идеально вписывается в воздушный эклектичный интерьер. 

В паре со столовой группой (прозрачные акриловые стулья и стол со стеклянной столешницей на хромированных на ножках) диван с нежным цветочным принтом создает невероятно романтичный образ. Дополняют все это белоснежный тюль на огромных окнах и максимально светлая отделка пола и потолка.

​После: гостиная

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Гостиная в стиле модерн
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

На фоне акцентной стены в нежно-кофейном оттенке стоит бело-шоколадный гарнитур. Его нижние модули тоже являются подвесными, что продолжает «воздушную» концепцию всего пространства. Просторная комната не перегружена предметами мебели, что ощущается очень приятно и комфортно.

​До: кухня

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Кухня в классическом стиле
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

Не будем судить излишне строго, просто двадцать лет назад, когда и была оборудована эта кухня, возможности ее обустройства были гораздо скромнее нынешних. Мы уверены, что и тогда было сделано все возможное, чтобы хозяйке было удобно и приятно использовать кухню. Но вы правы, сейчас это никуда не годится!

После: кухня

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Кухня в стиле модерн
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

По выбранным оттенкам она больше всего напоминает кофейно-дынный десерт с ванильным мороженым. Невероятно эстетичная палитра для кулинарной зоны! Формат и расположение модулей остались почти такими же. Но теперь привычное удобство дополнено плиткой современного формата на стенах, композитной столешницей с гранитной крошкой и общей атмосферой новизны.

​До: коридор

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

Представьте, как выглядела эта мебель для коридора, когда была совсем новой. Приятные пастельные оттенки (мятный и сливочный), золотые вставки резного декора, комод с удобными, плавно скользящими ящиками, изящные металлические ручки, очень вместительные высокие шкафы, над комодом – картина в золоченой рамке. Было действительно очень красиво. Но время сделало свое дело, и теперь от былой картинки остались лишь приятные воспоминания.

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​После: коридор

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

Думаем, вы тоже заметили, что шкафы остались те же, их просто настолько качественно покрасили, что на первый взгляд они кажутся новыми. Комод исчез, вместо него теперь – «кубик» из IKEA. Очень современный образ.

​До: маленькая спальня

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Спальня в классическом стиле
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

Ну, на самом деле и здесь можно жить. Секретер с откидной крышкой для стола, комод со множеством ящичков, высокое окно. Жить-то можно, но все же становится как-то грустно, когда смотришь на это.

​После: уголок в новой спальня

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Спальня в стиле модерн
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

По этому фрагменту не сложно оценить атмосферу, созданную в этой комнате. Модно, стильно, современно!

​После: главная спальня

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Спальня в стиле модерн
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

Увидев главную спальню, понимаешь, насколько гармоничный образ создан дизайнерами во всей этой квартире. Сочетание оттенков отделки, современной и ретро-мебели превратили старую квартиру в место, где можно в радости прожить несколько лет. А как только что-то покажется «не так», можно пригласить специалистов для редизайна, не допуская, чтобы из своего дома вам пришлось спасаться бегством, потому что там все «не так» и уже безвозвратно.

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