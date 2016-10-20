До и После: Редизайн старой квартиры

Наша готовность к переменам определяется по странному, но весьма отчетливому состоянию, будто что-то где-то не так. Стоит не там, где нужно. Выглядит не так, как хотелось бы. Иногда в этот момент достаточно провести небольшую перестановку, чтобы нужное состояние равновесия, общей гармонии происходящего снова вернулось. Но если вы ничего не сделали, «не так» начинают накапливаться, и вот уже кажется, что не остается ничего другого, как начать перекрашивать стены и переклеивать обои.

Если ваша квартира на этом этапе «несовершенства», вам точно поможет работа из портфолио FRANCESCA GRECO – HOME|PHILOSOPHY. Она покажет, как вполне бюджетными средствами можно создать пространство, в котором снова захочется жить.