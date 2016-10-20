10 шикарных идей для отделки стен

Эти потрясающие панели из натурального камня очень дорогостоящи и интегрированы вместе с текстильными и зеркальными вставками в интерьер столовой. Потрясающая подсветка позволяет сфокусировать внимание на изысканности природного рисунка. Такие панели стоят очень дорого, от 100 тысяч рублей за подобную композицию. Правда, есть и различные виды керамогранита, которые с помощью дизайнера можно использовать подобным образом, что обойдется уже в 20-40 тысяч рублей.