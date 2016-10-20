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10 шикарных идей для отделки стен

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Decora Lider Campinas - Loft masculino, Lider Interiores Lider Interiores Спальня в стиле модерн
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Надоели обычные стены? Давайте вместе присмотримся к шикарным декоративным панелям и дизайнерским трендам в отделке стен!

​Зеркальная композиция

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ СОН, GOODESIGN GOODESIGN Гостиные в эклектичном стиле
GOODESIGN

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ СОН

GOODESIGN
GOODESIGN
GOODESIGN

Шикарная композиция в стиле ар-деко состоит из зеркал, красиво уложенных в эффектном узоре. Комбинаций для орнаментов множество, дизайнер рассчитает их специально под вашу комнату.

Текстильные панели

Decora Lider Salvador - Quarto Rosana Abubakir, Lider Interiores Lider Interiores Спальня в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Нежнейшие текстильные панели для спальни помогут создать классический или неоклассический интерьер. Также они популярны в стиле минимализм, а в богемном шике используются с особо крупными орнаментами.

​Полочка в коридоре

Armoni , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

Стильная длинная полочка или ниша с подсветкой в коридоре способны прекрасным образом дополнить любой интерьер квартиры или загородного дома. Динамики такой дорожке может дать подсветка неоновой лентой, что будет изменять цвет.

​Ниша для книг и фотографий

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

Симпатичная ниша с модулем хранения, встроенном прямо в нее и сделанным под заказ, сможет разнообразить интерьер маленькой квартиры. Можно создать тематическую подборку ваших любимых книг и фотографий, а также скульптур и памятных вещиц.

​Параметрика

Apartamento LM, Renata Matos Arquitetura & Business Renata Matos Arquitetura & Business Кухня в стиле модерн МДФ Белый
Renata Matos Arquitetura &amp; Business

Renata Matos Arquitetura & Business
Renata Matos Arquitetura &amp; Business
Renata Matos Arquitetura & Business

Специальные настенные покрытия для кухни с параметрическим узором и легко моющейся поверхностью способны удивить любого гостя и прослужить вам многие годы. Спрашивайте в магазинах вашего города все необычные варианты и, возможно, вы найдете подходящий.

​Зеркало от пола до потолка

Sala de estar/jantar M&R, Otaviano Douglas Otaviano Douglas Столовая комната в стиле модерн Дерево Белый
Otaviano Douglas

Otaviano Douglas
Otaviano Douglas
Otaviano Douglas

Даже в самой простой квартире зеркало от пола до потолка способно оживить атмосферу. Оно увеличивает количество солнечного света в интерьере, добавляет ему блеска и простора. Лучше всего его интегрировать в стену, с рамками или без, в коридоре, столовой, холле, гардеробной.

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​Навесные полочки-боксы

PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores Гостиная в стиле модерн
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

Вместо обычных полочек на стены можно повесить красивые боксы с подсветкой, где будут выставлены предметы искусства, фотографии, книги. Такие навесные полочки отлично подходят для создания контраста – белое на темном или яркое на белом.

​Декоративный камень

Decora Lider Vitória - Sala de Estar e Jantar Para o Casal Sofisticado , Lider Interiores Lider Interiores Столовая комната в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Эти потрясающие панели из натурального камня очень дорогостоящи и интегрированы вместе с текстильными и зеркальными вставками в интерьер столовой. Потрясающая подсветка позволяет сфокусировать внимание на изысканности природного рисунка. Такие панели стоят очень дорого, от 100 тысяч рублей за подобную композицию. Правда, есть и различные виды керамогранита, которые с помощью дизайнера можно использовать подобным образом, что обойдется уже в 20-40 тысяч рублей.

​Декоративные панели из дерева и пластика

Decora Lider Vitória - Varanda Gourmet, Lider Interiores Lider Interiores Столовая комната в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Шикарные идеи из пластика и различных вариантов древесины могут быть реализованы в формате настенных панелей. Декоративные орнаменты, рисунки, интересные визуальные эффекты, удивительные арабские орнаменты и ажурная параметрика – все это необычайно украсит вашу гостиную, столовую или коридор.

Стиль бразильяно

Decore Lider Salvador - Suíte master, Lider Interiores Lider Interiores Спальня в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Стиль бразильяно лучше всего умеет обращаться с зеркальной и текстильной отделкой стен, нишами, полочками, маленькими идеями. Он создан для малогабариток и в принципе для всех любителей передового модерна.

​Декоративный камень

Decora Líder Brasília - Loft Soho, Lider Interiores Lider Interiores Гостиная в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Декоративный камень по цене от 800 рублей за кв. метр может красиво украсить стену в гостиной, на балконе или в коридоре. Такой вариант еще лучше смотрится с подсветкой рельефности материала. Декоративный камень в данном случае искусственный.

​Комбинация для изголовья

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Это шикарное изголовье сделано из зеркал, текстильных и деревянных настенных панелей. В варианте для комнаты в 10-12 кв. метров такое решение смотрелось бы не менее потрясающе, чем здесь.

​Комбинированная отделка

Decora Lider Campinas - Loft masculino, Lider Interiores Lider Interiores Спальня в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

В этой потрясающей спальне отделка стен представлена штукатуркой, декоративным кирпичом, зеркалами с подсветкой, нишами из гипсокартона! Столько всего и все в одной комнате! У напольного покрытия здесь также два вида, а планировка комнаты поражает не меньше, чем все остальное!

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