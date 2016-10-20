10 шикарных идей для отделки стен

Надоели обычные стены? Давайте вместе присмотримся к шикарным декоративным панелям и дизайнерским трендам в отделке стен!
Шикарная композиция в стиле ар-деко состоит из зеркал, красиво уложенных в эффектном узоре. Комбинаций для орнаментов множество, дизайнер рассчитает их специально под вашу комнату.
Нежнейшие текстильные панели для спальни помогут создать классический или неоклассический интерьер. Также они популярны в стиле минимализм, а в богемном шике используются с особо крупными орнаментами.
Стильная длинная полочка или ниша с подсветкой в коридоре способны прекрасным образом дополнить любой интерьер квартиры или загородного дома. Динамики такой дорожке может дать подсветка неоновой лентой, что будет изменять цвет.
Симпатичная ниша с модулем хранения, встроенном прямо в нее и сделанным под заказ, сможет разнообразить интерьер маленькой квартиры. Можно создать тематическую подборку ваших любимых книг и фотографий, а также скульптур и памятных вещиц.
Специальные настенные покрытия для кухни с параметрическим узором и легко моющейся поверхностью способны удивить любого гостя и прослужить вам многие годы. Спрашивайте в магазинах вашего города все необычные варианты и, возможно, вы найдете подходящий.
Даже в самой простой квартире зеркало от пола до потолка способно оживить атмосферу. Оно увеличивает количество солнечного света в интерьере, добавляет ему блеска и простора. Лучше всего его интегрировать в стену, с рамками или без, в коридоре, столовой, холле, гардеробной.
Вместо обычных полочек на стены можно повесить красивые боксы с подсветкой, где будут выставлены предметы искусства, фотографии, книги. Такие навесные полочки отлично подходят для создания контраста – белое на темном или яркое на белом.
Эти потрясающие панели из натурального камня очень дорогостоящи и интегрированы вместе с текстильными и зеркальными вставками в интерьер столовой. Потрясающая подсветка позволяет сфокусировать внимание на изысканности природного рисунка. Такие панели стоят очень дорого, от 100 тысяч рублей за подобную композицию. Правда, есть и различные виды керамогранита, которые с помощью дизайнера можно использовать подобным образом, что обойдется уже в 20-40 тысяч рублей.
Шикарные идеи из пластика и различных вариантов древесины могут быть реализованы в формате настенных панелей. Декоративные орнаменты, рисунки, интересные визуальные эффекты, удивительные арабские орнаменты и ажурная параметрика – все это необычайно украсит вашу гостиную, столовую или коридор.
Стиль бразильяно лучше всего умеет обращаться с зеркальной и текстильной отделкой стен, нишами, полочками, маленькими идеями. Он создан для малогабариток и в принципе для всех любителей передового модерна.
Декоративный камень по цене от 800 рублей за кв. метр может красиво украсить стену в гостиной, на балконе или в коридоре. Такой вариант еще лучше смотрится с подсветкой рельефности материала. Декоративный камень в данном случае искусственный.
Это шикарное изголовье сделано из зеркал, текстильных и деревянных настенных панелей. В варианте для комнаты в 10-12 кв. метров такое решение смотрелось бы не менее потрясающе, чем здесь.
В этой потрясающей спальне отделка стен представлена штукатуркой, декоративным кирпичом, зеркалами с подсветкой, нишами из гипсокартона! Столько всего и все в одной комнате! У напольного покрытия здесь также два вида, а планировка комнаты поражает не меньше, чем все остальное!
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