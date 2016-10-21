12 стилей в дизайне кухни + цены на ремонт

Из этой Книге Идей мы узнаем, какие стили популярны в дизайне кухонь и каковы их возможности. Вместе мы сможем увидеть минусы и плюсы определенных дизайнерских приемов и определить собственные приоритеты.
В контексте выбора кухни в первую очередь всплывает цена, цвет фасадов, дизайн фасадов или стиль, цвет столешницы. В каждом варианте есть свои недостатки и достоинства, потому порой бывает очень сложно выбрать кухню, которая понравится всей семье. Правило здесь одно – хозяйка решает все, ведь именно ей проводить на кухне большую часть времени. И дело даже не в том, кто готовит на ней, а кто постоянно следит за ее чистотой, порядком в доме и убирает после обеда и ужина. Поэтому лучше всего отдать в данном случае все бразды правления хозяйке.
Модерн является не самым современным стилем в дизайне интерьера, как ни странно. Современный минимализм и лофт появились позже, и так же популярны, но нет ничего более бюджетного и доступного из современности, чем модерн. Сам термин стиля определяет серийное производство, позволяющее платить меньше, а получить больше.
Гарнитуры из ЛДСП в стиле модерн очень популярны – белые, серые, яркие оранжевые и зеленые, с темными, светлыми или бежевыми столешницами. Их стоимость – от 16-18 тысяч рублей за гарнитур длиной в 3 метра (это достаточно большой гарнитур!). Если взять только бюджетную технику, всю кухню получится укомплектовать за 50 тысяч рублей.
Стиль прованс ощущается как провинциальный, слегка исторический и особенно уютный. Он идеально подойдет семейной паре от 50 лет, но для более молодых мы советуем в первую очередь обратить внимание на модерн.
Стиль прованс самый доступный по цене из про-классических стилей. Стоимость гарнитура длиной в 3 метра начинается от 35-45 тысяч рублей, т.е. в два раза дороже, чем в стиле модерн. Кроме того, вам придется подбирать технику по цвету, что может обойтись еще в два раза дороже, и вы получите суммарный минимум в 100 тысяч рублей.
Минимализму подходит как самая бюджетная современная техника (но в сером, а не белом цвете), так и брендовые новинки. Стоимость 3-метрового гарнитура начинается от 150 тысяч рублей, но он имеет столько встроенных модулей и удобных деталей, что вы не пожалеете. Стоит выбирать кухни итальянского или турецкого производства. Стоимость полного комплекта с техникой начинается от 250 тысяч рублей и практически не ограничена.
Кухня в скандинавском стиле стоит столько же, сколько кухня в стиле прованс. Люксовые варианты – как стиль минимализм. Здесь отлично смотрелись бы яркие или пастельные акценты. Бюджет – от 150-200 тысяч рублей.
Стиль лофт обойдется вам даже дороже минимализма, ведь гарнитур здесь выполнен со множеством характерных дополнений. Бюджет – от 400 тысяч рублей.
Оригинальные английские кухни стоят очень дорого (от 1,5 млн рублей) и при этом выглядят достаточно просто. Данный стиль редко кто копирует в бюджетном варианте, но на международной арене он очень популярен.
В доме в стиле эко кухня обычно выполнена либо в стиле модерн, либо в стиле минимализм.
Самодельные кухни только выглядят дешево, а на самом деле скорее приближаются по цене к провансу, чем к модерну.
Мини-кухни могут стоить в полном комплекте около 70 тысяч рублей, почти как большие в модерне, но с брендовой техникой и гарнитуром. Мини-кухни в стиле модерн стоят от 30 тысяч рублей с техникой.
Авторские средиземноморские кухни на виллах стоят невероятно дорого, но гарнитуры в этом стиле длиной 3 метра начинаются от 250-350 тысяч рублей.
Так как данный стиль популярен лишь в люксовом сегменте недвижимости, грубоватая брутальная кухня в стиле шале будет даже дороже, чем английская. Сделать ее своими руками можно за сумму в 600 тысяч рублей. Правда, если вы сэкономите на древесине, то скорее получите кухню в стиле кантри, с «худенькими» ножками и некрасивыми дверцами. Или в славянском стиле, если захотите украсить ее резьбой.
Получается, что кухня в стиле модерн очень красива, доступна и удобна. Стоимость начинается от 10 тысяч рублей за фасад 2,2 метра длиной и от 20 тысяч рублей за трехметровый. Техника стоит от 40 до 80 тысяч рублей, в зависимости от комплекта. Столовая группа (как на фотографии выше) – еще около 20 тысяч рублей. Получается, что современную кухню вы можеет получить за 60-100 тысяч рублей (14 метров комната).
Далее на homify:
— Лучшие проекты домов на homify;
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;