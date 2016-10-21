12 стилей в дизайне кухни + цены на ремонт

Из этой Книге Идей мы узнаем, какие стили популярны в дизайне кухонь и каковы их возможности. Вместе мы сможем увидеть минусы и плюсы определенных дизайнерских приемов и определить собственные приоритеты.

В контексте выбора кухни в первую очередь всплывает цена, цвет фасадов, дизайн фасадов или стиль, цвет столешницы. В каждом варианте есть свои недостатки и достоинства, потому порой бывает очень сложно выбрать кухню, которая понравится всей семье. Правило здесь одно – хозяйка решает все, ведь именно ей проводить на кухне большую часть времени. И дело даже не в том, кто готовит на ней, а кто постоянно следит за ее чистотой, порядком в доме и убирает после обеда и ужина. Поэтому лучше всего отдать в данном случае все бразды правления хозяйке.