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12 стилей в дизайне кухни + цены на ремонт

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Modern meets Edwardian., Rencraft Rencraft Кухня в классическом стиле
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Из этой Книге Идей мы узнаем, какие стили популярны в дизайне кухонь и каковы их возможности. Вместе мы сможем увидеть минусы и плюсы определенных дизайнерских приемов и определить собственные приоритеты.

В контексте выбора кухни в первую очередь всплывает цена, цвет фасадов, дизайн фасадов или стиль, цвет столешницы. В каждом варианте есть свои недостатки и достоинства, потому порой бывает очень сложно выбрать кухню, которая понравится всей семье. Правило здесь одно – хозяйка решает все, ведь именно ей проводить на кухне большую часть времени. И дело даже не в том, кто готовит на ней, а кто постоянно следит за ее чистотой, порядком в доме и убирает после обеда и ужина. Поэтому лучше всего отдать в данном случае все бразды правления хозяйке.

​Модерн

REFORMA EM APARTAMENTO CONSTRUÍDO A MAIS DE 50 ANOS., Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Кухня в стиле модерн
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Модерн является не самым современным стилем в дизайне интерьера, как ни странно. Современный минимализм и лофт появились позже, и так же популярны, но нет ничего более бюджетного и доступного из современности, чем модерн. Сам термин стиля определяет серийное производство, позволяющее платить меньше, а получить больше.

Гарнитуры из ЛДСП в стиле модерн очень популярны – белые, серые, яркие оранжевые и зеленые, с темными, светлыми или бежевыми столешницами. Их стоимость – от 16-18 тысяч рублей за гарнитур длиной в 3 метра (это достаточно большой гарнитур!). Если взять только бюджетную технику, всю кухню получится укомплектовать за 50 тысяч рублей.

​Прованс

homify Столовая комната в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Стиль прованс ощущается как провинциальный, слегка исторический и особенно уютный. Он идеально подойдет семейной паре от 50 лет, но для более молодых мы советуем в первую очередь обратить внимание на модерн.

Стиль прованс самый доступный по цене из про-классических стилей. Стоимость гарнитура длиной в 3 метра начинается от 35-45 тысяч рублей, т.е. в два раза дороже, чем в стиле модерн. Кроме того, вам придется подбирать технику по цвету, что может обойтись еще в два раза дороже, и вы получите суммарный минимум в 100 тысяч рублей.

​Минимализм

Cocinas con frentes de cristal, Aura Cocinas Aura Cocinas КухняШкафы и полки
Aura Cocinas

Aura Cocinas
Aura Cocinas
Aura Cocinas

Минимализму подходит как самая бюджетная современная техника (но в сером, а не белом цвете), так и брендовые новинки. Стоимость 3-метрового гарнитура начинается от 150 тысяч рублей, но он имеет столько встроенных модулей и удобных деталей, что вы не пожалеете. Стоит выбирать кухни итальянского или турецкого производства. Стоимость полного комплекта с техникой начинается от 250 тысяч рублей и практически не ограничена.

​Скандинавский стиль

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio Кухни в эклектичном стиле
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

Кухня в скандинавском стиле стоит столько же, сколько кухня в стиле прованс. Люксовые варианты – как стиль минимализм. Здесь отлично смотрелись бы яркие или пастельные акценты. Бюджет – от 150-200 тысяч рублей.

​Лофт

Shoreditch EC1: Warehouse Living, Increation Increation Кухня в стиле лофт
Increation

Shoreditch EC1: Warehouse Living

Increation
Increation
Increation

Стиль лофт обойдется вам даже дороже минимализма, ведь гарнитур здесь выполнен со множеством характерных дополнений. Бюджет – от 400 тысяч рублей.

​Английский стиль

Modern meets Edwardian. Rencraft Кухня в классическом стиле
Rencraft

Modern meets Edwardian.

Rencraft
Rencraft
Rencraft

Оригинальные английские кухни стоят очень дорого (от 1,5 млн рублей) и при этом выглядят достаточно просто. Данный стиль редко кто копирует в бюджетном варианте, но на международной арене он очень популярен.

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Эко-стиль

Zomerhuis Midlaren, Kwint architecten Kwint architecten Кухня в стиле минимализм
Kwint architecten

Kwint architecten
Kwint architecten
Kwint architecten

В доме в стиле эко кухня обычно выполнена либо в стиле модерн, либо в стиле минимализм.

​Винтаж

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Гостиная в рустикальном стиле
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Самодельные кухни только выглядят дешево, а на самом деле скорее приближаются по цене к провансу, чем к модерну.

​Мини-кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Мини-кухни могут стоить в полном комплекте около 70 тысяч рублей, почти как большие в модерне, но с брендовой техникой и гарнитуром. Мини-кухни в стиле модерн стоят от 30 тысяч рублей с техникой.

​Средиземноморский

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Кухня в классическом стиле
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Авторские средиземноморские кухни на виллах стоят невероятно дорого, но гарнитуры в этом стиле длиной 3 метра начинаются от 250-350 тысяч рублей.

​Шале

Cocina Patagon Chef W30, Patagon Chef Patagon Chef КухняХранение Металл Серый
Patagon Chef

Patagon Chef
Patagon Chef
Patagon Chef

Так как данный стиль популярен лишь в люксовом сегменте недвижимости, грубоватая брутальная кухня в стиле шале будет даже дороже, чем английская. Сделать ее своими руками можно за сумму в 600 тысяч рублей. Правда, если вы сэкономите на древесине, то скорее получите кухню в стиле кантри, с «худенькими» ножками и некрасивыми дверцами. Или в славянском стиле, если захотите украсить ее резьбой.

​Лучший вариант

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky КухняСтолы и стулья
Platon Makedonsky

Интерьерная фотосъемка квартиры

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

Получается, что кухня в стиле модерн очень красива, доступна и удобна. Стоимость начинается от 10 тысяч рублей за фасад 2,2 метра длиной и от 20 тысяч рублей за трехметровый. Техника стоит от 40 до 80 тысяч рублей, в зависимости от комплекта. Столовая группа (как на фотографии выше) – еще около 20 тысяч рублей. Получается, что современную кухню вы можеет получить за 60-100 тысяч рублей (14 метров комната).

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