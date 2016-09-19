Стандартные планировки в домах изживают себя. Будущее – за необычными формами и ориентацией на индивидуальность. Дом человека – отражение его внутреннего мира, поэтому жилища разных людей просто не могут быть одинаковыми. Если вы решили, что и в вашем семейном (или холостяцком) гнездышке пора что-то менять, вас наверняка заинтересует новая подборка от Homify – современные дома с необычными планировками.
Невероятный дом, спроектированный Сергеем Махно, представляет собой конструкцию, выполненную в лучших традициях актуального модерна. Здание как бы состоит из отдельных блоков, каждый из которых имеет свою собственную стилистическую концепцию. Так, одна часть облицована светлой плиткой, другая – черными панелями, а третья с двух сторон вовсе обложена поперечно срезанными кусками древесины. Внутренняя планировка дома примечательна тем, что в ней сочетаются два противоположных принципа – максимальная открытость и четкое зонирование пространства.
Роскошный дом в поселке Грибово – яркий пример удачного сочетания классики и модерна. Благородные материалы, такие как золотистая древесина и антрацитовая каменная плитка, сочетаются с весьма современными решениями. Двухэтажное дание стоит полукругом, и отдельные секции первого этажа, несмотря на единую стилистику, отличаются своей архитектурой. Выступы эркеров чередуются с огромными окнами, террасы – с глухими стенами. Благодаря большой площади и необычной планировке внутри здания удалось создать весьма разнообразный интерьер.
Как вам дом, внешне похожий на летающую тарелку? Космический дизайн здания влюбляет в себя с первого взгляда. Конструкция имеет форму полусферы с каскадной облицовкой, а окружает ее просторная терраса с деревянным полом. Внутри планировка дома тщательно продумана таким образом, чтобы даже при традиционном декоре ощущение «космичности» не покидало обитателей и гостей. В центре здания находится большая гостиная, а все остальные помещения расположены по кругу от нее.
Удивительный проект Максима Любецкого никого не оставит равнодушным. Немногие архитекторы обладают столь же неудержимой фантазией, сочетающейся с талантом инженера. Здание представляет собой параллелепипед, установленный на своеобразных подпорках. Одна половина дома покоится на естественном возвышении, другая же нависает над ручьем. Кажется, что если из-под постройки убрать холмик земли, она будет балансировать на подпорках, подобно качели. Потрясающий визуальный эффект! Внутренняя планировка здания, несмотря на простую форму корпуса, не уступает по оригинальности экстерьеру.
Этот загородный дом, расположенный в Подмосковье, выглядит поистине необычно. Основная часть здания имеет вполне привычный, классический экстерьер. Традиционная двускатная крыша покрыта черепицей, стены облицованы древесиной и ониксом. Но вот вторая часть дома разительно отличается по форме, представляя собой нечто вроде сложного нагромождения отдельных геометрических фигур. Тем не менее, фасад всего здания имеет единую стилистику, поэтому композиция выглядит гармонично.
Планировка дома несколько удивляет – при взгляде снаружи кажется, что в нем множество комнат, но на самом деле отдельных помещений всего несколько, просто все они имеют внушительную площадь.
Потрясающий дом в Ярославском районе – еще один классический пример архитектурного модерна в нынешнем понимании этого термина. Здание имеет П-образную форму и состоит из трех частей, которые кажутся соединенными по иронии судьбы, но не по замыслу архитектора. Однако общая композиция выглядит стильно – в ней удачно сочетаются разные типы облицовки и необычные геометрические решения.