Дома с необычными планировками

Этот загородный дом, расположенный в Подмосковье, выглядит поистине необычно. Основная часть здания имеет вполне привычный, классический экстерьер. Традиционная двускатная крыша покрыта черепицей, стены облицованы древесиной и ониксом. Но вот вторая часть дома разительно отличается по форме, представляя собой нечто вроде сложного нагромождения отдельных геометрических фигур. Тем не менее, фасад всего здания имеет единую стилистику, поэтому композиция выглядит гармонично.

Планировка дома несколько удивляет – при взгляде снаружи кажется, что в нем множество комнат, но на самом деле отдельных помещений всего несколько, просто все они имеют внушительную площадь.