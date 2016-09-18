7 крутых мангалов для дачных участков

Летом готовка превращается в сущий ад, даже если вы – прирожденный кулинар и получаете от нее колоссальное удовольствие. Даже хорошо проветриваемая кухня становится невыносимо душной и жаркой, когда в окно бьют слепящие лучи солнца, а на плите дышат паром кастрюли и танцуют языки синего пламени.
Самое время выбираться на свежий воздух! Оборудовав рабочий уголок в тени тента, вы сможете готовить любимые блюда в комфортных условиях, пока приятный ветерок будет овевать ваше лицо. Минимум, который для этого нужен – хороший мангал, с помощью которого можно приготовить мясо или овощи на гриле, шашлык и множество других вкусных блюд. А свежая подборка от Homify поможет вам выбрать наиболее подходящую модель. Семь потрясающих мангалов от современных дизайнеров – вам понравится!
В наших широтах популярностью зачастую пользуются мангалы, дизайн которых далек от понятия эстетики. Пора это исправить! Если вы хотите, чтобы ваш сад и двор выглядели безупречно, вам нужен красивый очаг. Например, округлый мангал, который можно со всех сторон окружить удобными креслами, пуфами и диванчиками. Вокруг костра вы сможете греться в холодное время года, поэтому ваши садовые вечеринки перестанут быть исключительно летним типом мероприятий.
Полноценный мангал-печь с вытяжной трубой – вариант для тех, кто уже выбрал наиболее подходящее место для барбекю и планирует готовить там постоянно. В массивной конструкции предусмотрены подставки на разных уровнях высоты, чтобы над огнем можно было расположить сразу несколько жаровен, сковородок, котелков или кастрюль. Их можно перемещать выше или ниже, в зависимости от того, насколько интенсивное температурное воздействие требуется блюду.
Компания FineLine недавно представила модель барбекю BonFire Woodgrill. Эта стильная конструкция станет центральной в вашем саду и соберет вокруг себя всю компанию. Благодаря большой рабочей площади, на жаровне можно одновременно готовить множество блюд. Посередине имеются дверцы, которые можно открыть, если требуется открытый огонь.
Еще одно оригинальное решение – мини-мангал, установленный прямо на обеденном столе в саду или на открытой террасе. Лучше всего, если он будет выполнен в виде плоского поддона. С его помощью каждый из гостей, вооружившись шпажками, шампурами и длинными вилками, сможет самостоятельно поджаривать на огне все, что пожелает – мясо, сосиски, овощи, рыбу или маршмеллоу. Такой подход еще больше сплотит дружеский коллектив, ведь никому не придется откалываться от компании, чтобы колдовать над барбекю. Напротив, все друзья будут держать руки над огнем, и ваши отношения станут еще теплее.
Мини-мангал необязательно ставить на стол, конечно же. Он будет очень удобен для приготовления барбекю или шашлыка в саду, если вы планируете собрать маленькую компанию из 2-4 человек. Некоторые конструкции даже позволяют использовать жаровню в качестве казана, разжигая огонь не в ней самой, а под ней. Это очень удобно для приготовления запеченных овощей (картофеля, батата, кукурузы, томатов, кабачков), плова или мясного гуляша.
Раскладной мангал – наиболее практичное решение. Вы можете хранить его в кладовке или сарае, и при необходимости доставать. А в исполнении дизайнера Nick Baeyens эта идея не только очень практична, но еще и стильно воплощена. Конструкция раскладывается и складывается в считанные минуты, поэтому мангал даже можно брать с собой на отдых или в поход.
Мангал в виде изогнутого листа металла – что может быть проще? Выглядит он очень оригинально при всей своей непритязательности. Для равновесия его можно установить на специальную подставку. Благодаря максимально простой форме сверху на мангал можно установить как решетку для гриля, так и шампуры. Сама же конструкция очень легка – вы запросто сможете перенести ее в любое место.