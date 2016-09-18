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7 крутых мангалов для дачных участков

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
"Fire Walk With Me", Nik Baeyens Design Studio Nik Baeyens Design Studio Сад Грильницы
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Летом готовка превращается в сущий ад, даже если вы – прирожденный кулинар и получаете от нее колоссальное удовольствие. Даже хорошо проветриваемая кухня становится невыносимо душной и жаркой, когда в окно бьют слепящие лучи солнца, а на плите дышат паром кастрюли и танцуют языки синего пламени.

Самое время выбираться на свежий воздух! Оборудовав рабочий уголок в тени тента, вы сможете готовить любимые блюда в комфортных условиях, пока приятный ветерок будет овевать ваше лицо. Минимум, который для этого нужен – хороший мангал, с помощью которого можно приготовить мясо или овощи на гриле, шашлык и множество других вкусных блюд. А свежая подборка от Homify поможет вам выбрать наиболее подходящую модель. Семь потрясающих мангалов от современных дизайнеров – вам понравится!

Эстетика и удобство

BAHÇE ŞÖMİNESİ , BAHÇE ŞÖMİNESİ BAHÇE ŞÖMİNESİ Сад Грильницы
BAHÇE ŞÖMİNESİ

BAHÇE ŞÖMİNESİ
BAHÇE ŞÖMİNESİ
BAHÇE ŞÖMİNESİ

В наших широтах популярностью зачастую пользуются мангалы, дизайн которых далек от понятия эстетики. Пора это исправить! Если вы хотите, чтобы ваш сад и двор выглядели безупречно, вам нужен красивый очаг. Например, округлый мангал, который можно со всех сторон окружить удобными креслами, пуфами и диванчиками. Вокруг костра вы сможете греться в холодное время года, поэтому ваши садовые вечеринки перестанут быть исключительно летним типом мероприятий.

По высшему разряду

Терраса-Взлетная полоса, Bureau GN Bureau GN Балкон и терраса в рустикальном стиле
Bureau GN

Терраса-Взлетная полоса

Bureau GN
Bureau GN
Bureau GN

Полноценный мангал-печь с вытяжной трубой – вариант для тех, кто уже выбрал наиболее подходящее место для барбекю и планирует готовить там постоянно. В массивной конструкции предусмотрены подставки на разных уровнях высоты, чтобы над огнем можно было расположить сразу несколько жаровен, сковородок, котелков или кастрюль. Их можно перемещать выше или ниже, в зависимости от того, насколько интенсивное температурное воздействие требуется блюду.

Стильный и практичный BonFire

http://www.fineline.ru/Proekty/kostrizhe_bonfire/ Fineline.ru барбекю,камины,огород,дачя
Fineline.ru

http://www.fineline.ru/Proekty/kostrizhe_bonfire/

Fineline.ru
Fineline.ru
Fineline.ru

Компания FineLine недавно представила модель барбекю BonFire Woodgrill. Эта стильная конструкция станет центральной в вашем саду и соберет вокруг себя всю компанию. Благодаря большой рабочей площади, на жаровне можно одновременно готовить множество блюд. Посередине имеются дверцы, которые можно открыть, если требуется открытый огонь.

Настольное пламя

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel Сад Грильницы
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

Еще одно оригинальное решение – мини-мангал, установленный прямо на обеденном столе в саду или на открытой террасе. Лучше всего, если он будет выполнен в виде плоского поддона. С его помощью каждый из гостей, вооружившись шпажками, шампурами и длинными вилками, сможет самостоятельно поджаривать на огне все, что пожелает – мясо, сосиски, овощи, рыбу или маршмеллоу. Такой подход еще больше сплотит дружеский коллектив, ведь никому не придется откалываться от компании, чтобы колдовать над барбекю. Напротив, все друзья будут держать руки над огнем, и ваши отношения станут еще теплее.

Для маленькой такой компании

Na Grilla z designem od Fabryka Form, Fabryka Form Fabryka Form Сад Грильницы
Fabryka Form

Fabryka Form
Fabryka Form
Fabryka Form

Мини-мангал необязательно ставить на стол, конечно же. Он будет очень удобен для приготовления барбекю или шашлыка в саду, если вы планируете собрать маленькую компанию из 2-4 человек. Некоторые конструкции даже позволяют использовать жаровню в качестве казана, разжигая огонь не в ней самой, а под ней. Это очень удобно для приготовления запеченных овощей (картофеля, батата, кукурузы, томатов, кабачков), плова или мясного гуляша.

Супер-практичность

"Fire Walk With Me", Nik Baeyens Design Studio Nik Baeyens Design Studio Сад Грильницы
Nik Baeyens Design Studio

Nik Baeyens Design Studio
Nik Baeyens Design Studio
Nik Baeyens Design Studio

Раскладной мангал – наиболее практичное решение. Вы можете хранить его в кладовке или сарае, и при необходимости доставать. А в исполнении дизайнера Nick Baeyens эта идея не только очень практична, но еще и стильно воплощена. Конструкция раскладывается и складывается в считанные минуты, поэтому мангал даже можно брать с собой на отдых или в поход.

Совершенный минимализм

Feuerschalen, Finoform Finoform Сад Грильницы Металл Металлический / Серебристый
Finoform

Finoform
Finoform
Finoform

Мангал в виде изогнутого листа металла – что может быть проще? Выглядит он очень оригинально при всей своей непритязательности. Для равновесия его можно установить на специальную подставку. Благодаря максимально простой форме сверху на мангал можно установить как решетку для гриля, так и шампуры. Сама же конструкция очень легка – вы запросто сможете перенести ее в любое место.

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