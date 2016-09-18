7 крутых мангалов для дачных участков

Летом готовка превращается в сущий ад, даже если вы – прирожденный кулинар и получаете от нее колоссальное удовольствие. Даже хорошо проветриваемая кухня становится невыносимо душной и жаркой, когда в окно бьют слепящие лучи солнца, а на плите дышат паром кастрюли и танцуют языки синего пламени.

Самое время выбираться на свежий воздух! Оборудовав рабочий уголок в тени тента, вы сможете готовить любимые блюда в комфортных условиях, пока приятный ветерок будет овевать ваше лицо. Минимум, который для этого нужен – хороший мангал, с помощью которого можно приготовить мясо или овощи на гриле, шашлык и множество других вкусных блюд. А свежая подборка от Homify поможет вам выбрать наиболее подходящую модель. Семь потрясающих мангалов от современных дизайнеров – вам понравится!