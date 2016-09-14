7 замечательных пристроек

Пополнение в семье – это всегда прекрасно. Однако сопряжено оно и с некоторыми трудностями. С ростом численности вашей родни все более тесным становится родной дом, что причиняет жуткие неудобства. Переезд – не всегда удачное решение в таких случаях. А вот сделать пристройку к зданию – отличная идея

Homify подобрал семь примеров стильных и красивых пристроек, которые наверняка вдохновят вас на рождение собственных проектов. Некоторые из них вас по-настоящему удивят!