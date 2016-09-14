7 замечательных пристроек

Пополнение в семье – это всегда прекрасно. Однако сопряжено оно и с некоторыми трудностями. С ростом численности вашей родни все более тесным становится родной дом, что причиняет жуткие неудобства. Переезд – не всегда удачное решение в таких случаях. А вот сделать пристройку к зданию – отличная идея
Homify подобрал семь примеров стильных и красивых пристроек, которые наверняка вдохновят вас на рождение собственных проектов. Некоторые из них вас по-настоящему удивят!
Изощряться с дизайном пристройки вовсе необязательно – простота форм и сдержанная цветовая гамма выглядят весьма элегантно. Чудесный одноэтажный коттедж, который обзавелся еще одним помещением, это доказывает. Небольшая прямоугольная пристройка с белыми стенами идеально вписывается в общую композицию, а широкие стеклянные двери, демонстрирующие уютный интерьер, и массивные кадки с растениями, стоящие у входа, придают ей очарование.
Помните старый анекдот про «нового русского», заказавшего архитекторам круглый дом, чтобы не нашлось уголка для тещи? Вряд ли владельцы этого здания руководствовались такими же мотивами, но результат получился превосходный. Чудесная пристройка цилиндрической формы стала гармоничным продолжением основного здания и вписалась в его стилевую концепцию, одновременно с этим разительно отличаясь от него. Особенно эффектно фасад постройки выглядит в мягком вечернем свете ламп и фонарей.
Порой пристройка своим дизайном может сильно отличаться от основного здания. Однако такой эффект «инородного тела» не мешает общей композиции выглядеть гармонично и стильно. Взгляните, например, на это фото. В отличие от стен дома, выкрашенных в желтовато-бежевый, фасад пристройки облицован золотисто-коричневой древесиной. Кроме того, благодаря нестандартной форме и щедрому остеклению выглядит она более модерново, чем само здание. Тем не менее, в целом картина выглядит весьма привлекательно, хоть и несколько эклектично.
Не только экстерьер важен в дизайне пристройки, но и внутреннее оформление. Посмотрите на эту чудесную террасу в рустикальном стиле – разве она не великолепна? Бревенчатый потолок задает атмосферу всему помещению, скромные точечные светильники в темное время суток дарят мягкий, приятный свет. Большой обеденный стол способен вместить дружную компанию из десяти человек, а огромные стеклянные двери разделяют террасу на две половины – открытую и закрытую.
Роскошный дом в поселке Дубки – пример идеальной гармоничной композиции. Пристройка безупречно вписывается в общий стиль, хотя и уступает основному зданию в плане оформления. Дизайн постройки достаточно помпезный – лепнина, колонны и правильно подобранная цветовая гамма делают экстерьер роскошным. Но при этом классический стиль дома не выходит за рамки хорошего вкуса.
Как правило, в пристройках оборудуют именно те комнаты, которых в доме недоставало – рабочий кабинет, детскую, гостевую спальню и тому подобное. Но иногда в них можно обосновать один из базовых стратегических объектов – скажем, гостиную. Взгляните на эту очаровательную пристройку, которая идеально подходит для того, чтобы отдыхать в ней с семьей и гостями. Стеклянные стены и двери в дневное время суток обеспечивают прекрасное естественное освещение, а также позволяют любоваться садом. Слева расположена еще одна маленькая пристройка, в которой оборудовали ванную.
Напоследок мы приберегли для вас самое интересное. Представьте себе самый обычный фермерский дом – одноэтажное продолговатое здание с кирпичными стенами и простейшей двускатной крышей. Ничего интересного, правда? А поверите ли вы, что конструкция, которую вы видите на фото – пристройка именно к такому фермерскому дому?
Впрочем, верите вы или нет, но так и есть. Обыкновенный деревенский домик и стильное модерновое здание на одном участке – интересное соседство, верно? Обе постройки объединены просторным коридором, который будто бы соединяет два совершенно разных мира.