Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

7 замечательных пристроек

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Cluny Drive, Edinburgh, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Loading admin actions …

Пополнение в семье – это всегда прекрасно. Однако сопряжено оно и с некоторыми трудностями. С ростом численности вашей родни все более тесным становится родной дом, что причиняет жуткие неудобства. Переезд – не всегда удачное решение в таких случаях. А вот сделать пристройку к зданию – отличная идея

Homify подобрал семь примеров стильных и красивых пристроек, которые наверняка вдохновят вас на рождение собственных проектов. Некоторые из них вас по-настоящему удивят!

Просто и со вкусом

LEBENSRAUM ERWEITERT II, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Дома в стиле модерн Белый
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

Изощряться с дизайном пристройки вовсе необязательно – простота форм и сдержанная цветовая гамма выглядят весьма элегантно. Чудесный одноэтажный коттедж, который обзавелся еще одним помещением, это доказывает. Небольшая прямоугольная пристройка с белыми стенами идеально вписывается в общую композицию, а широкие стеклянные двери, демонстрирующие уютный интерьер, и массивные кадки с растениями, стоящие у входа, придают ей очарование.

Не найдется ли у вас уголка?

erweiterung einer villa in reichenau an der rax, Atelier Fürtner-Tonn Atelier Fürtner-Tonn Дома в стиле модерн
Atelier Fürtner-Tonn

Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn

Помните старый анекдот про «нового русского», заказавшего архитекторам круглый дом, чтобы не нашлось уголка для тещи? Вряд ли владельцы этого здания руководствовались такими же мотивами, но результат получился превосходный. Чудесная пристройка цилиндрической формы стала гармоничным продолжением основного здания и вписалась в его стилевую концепцию, одновременно с этим разительно отличаясь от него. Особенно эффектно фасад постройки выглядит в мягком вечернем свете ламп и фонарей.

Выразительный контраст

EXTENSION D'UNE MAISON A HAGENTHAL-LE-BAS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Порой пристройка своим дизайном может сильно отличаться от основного здания. Однако такой эффект «инородного тела» не мешает общей композиции выглядеть гармонично и стильно. Взгляните, например, на это фото. В отличие от стен дома, выкрашенных в желтовато-бежевый, фасад пристройки облицован золотисто-коричневой древесиной. Кроме того, благодаря нестандартной форме и щедрому остеклению выглядит она более модерново, чем само здание. Тем не менее, в целом картина выглядит весьма привлекательно, хоть и несколько эклектично.

Великолепный интерьер

Терраса из бревен. homify Балконы и веранды в эклектичном стиле Терраса,Бревна,Остекление,Раздвижные двери,Стекло
homify

Терраса из бревен.

homify
homify
homify

Не только экстерьер важен в дизайне пристройки, но и внутреннее оформление. Посмотрите на эту чудесную террасу в рустикальном стиле – разве она не великолепна? Бревенчатый потолок задает атмосферу всему помещению, скромные точечные светильники в темное время суток дарят мягкий, приятный свет. Большой обеденный стол способен вместить дружную компанию из десяти человек, а огромные стеклянные двери разделяют террасу на две половины – открытую и закрытую.

Нестареющая классика

homify Дома в эклектичном стиле дом,деревянный
homify

homify
homify
homify

Роскошный дом в поселке Дубки – пример идеальной гармоничной композиции. Пристройка безупречно вписывается в общий стиль, хотя и уступает основному зданию в плане оформления. Дизайн постройки достаточно помпезный – лепнина, колонны и правильно подобранная цветовая гамма делают экстерьер роскошным. Но при этом классический стиль дома не выходит за рамки хорошего вкуса.

Прозрачная гостиная

Cluny Drive, Edinburgh, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Cluny Drive, Edinburgh

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Как правило, в пристройках оборудуют именно те комнаты, которых в доме недоставало – рабочий кабинет, детскую, гостевую спальню и тому подобное. Но иногда в них можно обосновать один из базовых стратегических объектов – скажем, гостиную. Взгляните на эту очаровательную пристройку, которая идеально подходит для того, чтобы отдыхать в ней с семьей и гостями. Стеклянные стены и двери в дневное время суток обеспечивают прекрасное естественное освещение, а также позволяют любоваться садом. Слева расположена еще одна маленькая пристройка, в которой оборудовали ванную.

Удивительное соседство

Extension d'une longère en Picardie, Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg Дома в стиле модерн
Atelier d&#39;Architecture Marc Lafagne, architecte dplg

Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg
Atelier d&#39;Architecture Marc Lafagne, architecte dplg
Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg

Напоследок мы приберегли для вас самое интересное. Представьте себе самый обычный фермерский дом – одноэтажное продолговатое здание с кирпичными стенами и простейшей двускатной крышей. Ничего интересного, правда? А поверите ли вы, что конструкция, которую вы видите на фото – пристройка именно к такому фермерскому дому?

Впрочем, верите вы или нет, но так и есть. Обыкновенный деревенский домик и стильное модерновое здание на одном участке – интересное соседство, верно? Обе постройки объединены просторным коридором, который будто бы соединяет два совершенно разных мира.

8 садовых комнат, где вы найдете уединение и покой

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо