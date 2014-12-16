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Новогодние подарки | Что подарить любимым родителям?

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
BAÑOS, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca Ванная комната в стиле минимализм
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Продолжаем вести наш путеводитель по миру дизайнерских подарков к самому любимому празднику страны. Сегодняший выпуск особенный, потому что посвящен особенным людям – нашим родителям. Мама и папа – единственные, кто любят нас безусловно, они всегда придут на помощь и никогда не предадут. Они радуются нашим успехам и искренне переживают, когда у нас что-то не получается. О подарках для мамы и папы надо думать в первую очередь, но если так получилось, что время поджимает, а вы все никак не можете решить,  что подарить родителям, ищите решения в этой Книге идей.

Счастливая семейная жизнь

Sculpture en terre, Monique Dégluaire Monique Dégluaire Произведения искусстваСкульптуры
Monique Dégluaire

Monique Dégluaire
Monique Dégluaire
Monique Dégluaire

Ваши родители – образцовый пример семейного счастья. Они уже несколько десятков лет живут в мире и согласии, к тому же обладают потрясающим чувством юмора. В таком случае, почему бы не подарить им эту замечательную статуэтку с довольными поросятами? Уверены, что родители оценят иронию и продолжат наслаждаться счастливой семейной жизнью.

Деревенская поляна

Disguise, Surprise Arthouse Gallery Произведения искусстваХудожественные изделия
Arthouse Gallery

Disguise, Surprise

Arthouse Gallery
Arthouse Gallery
Arthouse Gallery

Если мама и папа после выхода на пенсию заделались заядлыми дачниками, зима для них – непростой период застоя, когда огород и крышу дома покрыло снегом, посему приходится проводить долгие зимние вечера за просмотром телевизора. Чтобы напомнить родителям о том, что весна – не за горами, подарите им небольшой сувенир с настоящей живой травой внутри. Он напомнит заскучавшим маме с папой, как весело они проводят время на любимой даче, и они снова с оптимизмом будут смотреть в будущее.

Асимметричные полки

Допустим, вы никогда не были примерным ребенком. Часто разбрасывали свои вещи, не выполняли данное маме обещание сделать уборку до конца недели и приводили гостей в комнату, в которой, согласно представлениям родителей, не был наведен надлежащий порядок. Когда-то мама с папой злились на вас, но теперь, когда вы покинули родной дом, с умилением вспоминают о вашей безолаберности. Чтобы подчеркнуть, что вы, хоть и выросли, но ничуть не изменились, порадуйте родителей необычным подарком. Приподнесите им ассиметричную книжную полку, поддерживать идеальный порядок на которой в силу ее нестандартной формы, просто невозможно.

Яркая ваза

"Composition variable d'éléments standards #2", Sarah Chantrel Sarah Chantrel Произведения искусстваКартины и принты
Sarah Chantrel

Sarah Chantrel
Sarah Chantrel
Sarah Chantrel

Не всем родителям нравится получать подарки с подтекстом. Иногда им тоже хочется романтики. Если мама является поклонницей цветов, а папа уже давно перестал ей их дарить, положите под ёлку яркую вазу с ручной росписью. Она не только украсит интерьер квартиры, но и будет напоминать проходящему мимо папе, что пора снова начать дарить жене букеты цветов.

Деревянная подставка

alkita Uhrenhalter, Alkita GmbH Alkita GmbH ГардеробнаяАксессуары и декор
Alkita GmbH

Alkita GmbH
Alkita GmbH
Alkita GmbH

Дарить часы в нашей культуре не принято. Почему бы в таком случае не подарить для них подставку? Стоить этот новогодний сюрприз будет значительно дешевле часов, зато его полезность сложно оспорить. Любимому папе такой подарок уж точно придется кстати.

Настенное зеркало-солнце

​Sun mirror, circa 1940-1945 contact190 Произведения искусстваХудожественные изделия
contact190

​Sun mirror, circa 1940-1945

contact190
contact190
contact190

Зеркала нужны всем и везде: в спальне, гостиной, детской, ванной, гардеробной. Их можно вешать на стену, ставить на стол или на пол, встраивать в дверцу шкафа. От этого круглого выпуклого зеркала исходят тонкие золотистые стальные лучи. Оно увеличивает приблизительно в 2,5 раза, и станет надежным помощником женщинам при нанесении макияжа, а мужчинам не позволит  порезаться во время бритья.

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Электронный самовар

Tee-Express/ Samowar, Mulex GmbH Mulex GmbH КухняЭлектроника
Mulex GmbH

Mulex GmbH
Mulex GmbH
Mulex GmbH

У самовара я и моя Маша… , – пел когда-то Утесов. Ваши дорогие мама и папа очень любят посидеть вечерами на кухне за чашечкой горячего чая. Подарите им электронный самовар, и процедура вечернего чаепития станет для родителей еще приятнее.

Необычная ванная-шкаф

BAÑOS, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca Ванная комната в стиле минимализм
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

Вы уже давно покинули отчий дом и из непослушного ребенка превратились в состоявшегося во всех смыслах человека. Это значит, что пришла пора подарить родителям по-настоящему дорогой и нужный подарок. Например, джакузи со встроенным раздвижными шкафчиком.

Для спортивных родителей

tischkicker, heidingsfelder-manufaktur heidingsfelder-manufaktur ГостинаяШкафы и серванты
heidingsfelder-manufaktur

heidingsfelder-manufaktur
heidingsfelder-manufaktur
heidingsfelder-manufaktur

Ваши мама и папа всегда любили спорт. Они научили вас кататься на велосипеде, на лыжах, на коньках, играть в футбол и волейбол. Они были вашими первыми горячими болельщиками и никогда не сомневались в победе. Возможно, в силу возраста, родители уже не могут поддерживать прежний уровень физической активности, однако это вовсе на значит, что став на десяток лет старше, они должны проводить свободное время у телевизора. Сделайте им спортивный новогодний подарок в виде стола для игры в настольный футбол, и прежний энтузиазм родителей по отношению к спорту возродится на ваших глазах.

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Какой подарок вы бы подарили своим родителям? 

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