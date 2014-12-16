Новогодние подарки | Что подарить любимым родителям?

Продолжаем вести наш путеводитель по миру дизайнерских подарков к самому любимому празднику страны. Сегодняший выпуск особенный, потому что посвящен особенным людям – нашим родителям. Мама и папа – единственные, кто любят нас безусловно, они всегда придут на помощь и никогда не предадут. Они радуются нашим успехам и искренне переживают, когда у нас что-то не получается. О подарках для мамы и папы надо думать в первую очередь, но если так получилось, что время поджимает, а вы все никак не можете решить, что подарить родителям, ищите решения в этой Книге идей.
Ваши родители – образцовый пример семейного счастья. Они уже несколько десятков лет живут в мире и согласии, к тому же обладают потрясающим чувством юмора. В таком случае, почему бы не подарить им эту замечательную статуэтку с довольными поросятами? Уверены, что родители оценят иронию и продолжат наслаждаться счастливой семейной жизнью.
Если мама и папа после выхода на пенсию заделались заядлыми дачниками, зима для них – непростой период застоя, когда огород и крышу дома покрыло снегом, посему приходится проводить долгие зимние вечера за просмотром телевизора. Чтобы напомнить родителям о том, что весна – не за горами, подарите им небольшой сувенир с настоящей живой травой внутри. Он напомнит заскучавшим маме с папой, как весело они проводят время на любимой даче, и они снова с оптимизмом будут смотреть в будущее.
Допустим, вы никогда не были примерным ребенком. Часто разбрасывали свои вещи, не выполняли данное маме обещание сделать уборку до конца недели и приводили гостей в комнату, в которой, согласно представлениям родителей, не был наведен надлежащий порядок. Когда-то мама с папой злились на вас, но теперь, когда вы покинули родной дом, с умилением вспоминают о вашей безолаберности. Чтобы подчеркнуть, что вы, хоть и выросли, но ничуть не изменились, порадуйте родителей необычным подарком. Приподнесите им ассиметричную книжную полку, поддерживать идеальный порядок на которой в силу ее нестандартной формы, просто невозможно.
Не всем родителям нравится получать подарки с подтекстом. Иногда им тоже хочется романтики. Если мама является поклонницей цветов, а папа уже давно перестал ей их дарить, положите под ёлку яркую вазу с ручной росписью. Она не только украсит интерьер квартиры, но и будет напоминать проходящему мимо папе, что пора снова начать дарить жене букеты цветов.
Дарить часы в нашей культуре не принято. Почему бы в таком случае не подарить для них подставку? Стоить этот новогодний сюрприз будет значительно дешевле часов, зато его полезность сложно оспорить. Любимому папе такой подарок уж точно придется кстати.
Зеркала нужны всем и везде: в спальне, гостиной, детской, ванной, гардеробной. Их можно вешать на стену, ставить на стол или на пол, встраивать в дверцу шкафа. От этого круглого выпуклого зеркала исходят тонкие золотистые стальные лучи. Оно увеличивает приблизительно в 2,5 раза, и станет надежным помощником женщинам при нанесении макияжа, а мужчинам не позволит порезаться во время бритья.
У самовара я и моя Маша… , – пел когда-то Утесов. Ваши дорогие мама и папа очень любят посидеть вечерами на кухне за чашечкой горячего чая. Подарите им электронный самовар, и процедура вечернего чаепития станет для родителей еще приятнее.
Вы уже давно покинули отчий дом и из непослушного ребенка превратились в состоявшегося во всех смыслах человека. Это значит, что пришла пора подарить родителям по-настоящему дорогой и нужный подарок. Например, джакузи со встроенным раздвижными шкафчиком.
Ваши мама и папа всегда любили спорт. Они научили вас кататься на велосипеде, на лыжах, на коньках, играть в футбол и волейбол. Они были вашими первыми горячими болельщиками и никогда не сомневались в победе. Возможно, в силу возраста, родители уже не могут поддерживать прежний уровень физической активности, однако это вовсе на значит, что став на десяток лет старше, они должны проводить свободное время у телевизора. Сделайте им спортивный новогодний подарок в виде стола для игры в настольный футбол, и прежний энтузиазм родителей по отношению к спорту возродится на ваших глазах.