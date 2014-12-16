Проект квартиры в Милане: будущее наступило

Итальянцы являются, пожалуй, единственной нацией, внесшей существенный вклад в развитие практически всех сфер человеческой деятельности – право, мода, архитектура, наука, кинематограф, музыка, машиностроение, кораблестроение, кулинария, парфюмерия – кажется, нет таких областей, в которых итальянцы не оставили бы весомого следа в истории. Дизайн интерьера также не стал исключением.

Уникальная способность итальянцев создавать красоту вокруг себя говорит о том, что представители этой солнечной средиземноморской страны являются врожденными обладателями исключительного вкуса и, несмотря на непростую экономическую ситуацию, стремятся не просто следовать модным тенденциям, а создавать их. Перед нами – проект футуристического интерьера, выполненного специалистами дизайнерского бюро Arketipо.