Проект квартиры в Милане: будущее наступило

Итальянцы являются, пожалуй, единственной нацией, внесшей существенный вклад в развитие практически всех сфер человеческой деятельности – право, мода, архитектура, наука, кинематограф, музыка, машиностроение, кораблестроение, кулинария, парфюмерия – кажется, нет таких областей, в которых итальянцы не оставили бы весомого следа в истории. Дизайн интерьера также не стал исключением.
Уникальная способность итальянцев создавать красоту вокруг себя говорит о том, что представители этой солнечной средиземноморской страны являются врожденными обладателями исключительного вкуса и, несмотря на непростую экономическую ситуацию, стремятся не просто следовать модным тенденциям, а создавать их. Перед нами – проект футуристического интерьера, выполненного специалистами дизайнерского бюро Arketipо.
Интерьер гостиной похож на космический корабль, в котором, как и положено, доминирует белый цвет, а кресла, журнальный столик и лампы имеют обтекаемую форму. Коричневые диванные подушки и ковер являются, пожалуй, единственные составляющими интерьера, которые напоминают нам о том, что мы находимся не в космосе, а в центре самого большого города Италии.
Стены гостиной состоят из подсвеченных светодиодными лампочками асимметричных белых блоков. Справа можно увидеть зеркало во всю длину стены, напротив дивана – арка, ведующая на не менее футуристически оформленную кухню.
В проекте интерьера этой квартиры кухня является связующим звеном между гостиной и верандой. Небольшая по размеру, она вмещает в себе современную кухонную стенку со встроенной духовкой. На балконе планируется разместить горшки с цветами, благо, что теплый итальянский климат позволяет растениям успешно перезимовать даже на незастекленном балконе.
На этом изображении мы видим, что дизайнерам из Arketipo не чужды принципы эргономики. Широкий шкаф для одежды они поместили между двумя этажами, сэкономи таким обзразом несколько квадратных метров свободного пространства для реализации футуристических идей. Ступеньки винтовой лестницы сделаны из металла, а переходы между ними – из стекла, что позволят создать иллюзию непрерывности.
Спальная комната также чем-то похожа на палубу на космическом корабле. Приглушенная подсветка, круглые стеклянные двери и асимметричное зеркало, состоящее из трех блоков, позволят вам почувствовать себя настоящим путешественником по вселенной, готовящимся к очередному межгалактическому вояжу. В такую спальню не преминут заглянуть обаятельные марсианки или звездные рейджеры.
Не будем забывать, что итальянцы – это очень гостеприимная нация, для которой семейные ценности превыше всего. Обустраивая интерьер для гостевой спальной комнаты, они не забывают о том, что гости могут пожаловать и с детьми, поэтому предусмотрительно располагают кроватку для ребенка рядом с родительской.