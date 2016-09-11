Викторианская квартира на современный лад

Возведение одноэтажной пристройки к жилому дому стало ключевым шагом для расширения квартиры. Для наружной облицовки нового строения был выбран деревянный гонт — кровельный материал в виде пластин. В качестве сырья использовался кедр, содержащий высокое количество смолы; как и другие хвойные породы, этот материал не восприимчив к появлению грибков и растений — весьма важный фактор для дождливой Англии. На участке возле дома также были выполнены актуальные ландшафтные работы, позволившие придать новому строению обжитой вид. Отсюда мы можем попасть сразу в гостиную.