Викторианская квартира на современный лад

Дом в викторианском стиле приобрел оформление под стать тенденциям, современным техническим стандартам и понятию хорошего вкуса. Произведенные ремонтные работы были направлены на расширение границ пространства, облегчение передвижения между помещениями, а также создание настроения в стиле фанк. Давайте посмотрим на работу британцев из URBAN CREATURES ARCHITECTS.
Возведение одноэтажной пристройки к жилому дому стало ключевым шагом для расширения квартиры. Для наружной облицовки нового строения был выбран деревянный гонт — кровельный материал в виде пластин. В качестве сырья использовался кедр, содержащий высокое количество смолы; как и другие хвойные породы, этот материал не восприимчив к появлению грибков и растений — весьма важный фактор для дождливой Англии. На участке возле дома также были выполнены актуальные ландшафтные работы, позволившие придать новому строению обжитой вид. Отсюда мы можем попасть сразу в гостиную.
Панорамное остекление и открывающийся взору вид на сад воистину является изюминкой новой гостиной. Однако не стоит недооценивать любовь англичан к естественному освещению, давайте поднимем глаза и увидим еще одну стеклянную секцию на крыше! Также нам понравилось, как дизайнеры интерьера обыграли одну из стен, где расположилась телевизионная панель. Глянцевый экран отлично вписался в убранство помещения и его стиль. Более подробно о стенах из природных материалов можно узнать в нашей специальной книге идей.
Проект получился особенным. Обратите внимание на решение архитекторов и дизайнеров интерьера сохранить оконный проем. Превратившись в стенную нишу, он демонстрирует отныне диковинные предметы декора. Благородный и яркий блеск журнального столика делает его центральным элементом в интерьере гостиной. Далее мы попадаем на кухню.
Помещение, некогда выполнявшее функцию кухни, гостиной и столовой отныне целиком и полностью посвящено созданию кулинарных шедевров и семейным трапезам. Современный кухонный гарнитур имеет лаконичный дизайн, лишенный декоративной фурнитуры. Выразительные глянцевые поверхности мебели являются примером того, как порой незначительные детали придают пространству современный вид.
По задумке авторов проекта, цвет спальни в викторианском стиле ни в коем случае не должен быть скучным. Желтые акценты оживляют нейтральный фон базового серого оттенка.