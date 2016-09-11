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Викторианская квартира на современный лад

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extension and refurbishment of Victorian flat, Urban Creatures : Architects Urban Creatures : Architects Гостиная в стиле модерн
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Дом в викторианском стиле приобрел оформление под стать тенденциям, современным техническим стандартам и понятию хорошего вкуса. Произведенные ремонтные работы были направлены на расширение границ пространства, облегчение передвижения между помещениями, а также создание настроения в стиле фанк. Давайте посмотрим на работу британцев из URBAN CREATURES ARCHITECTS.

Ура! Расширение

living room extension Urban Creatures : Architects Дома в стиле модерн Дерево
Urban Creatures : Architects

living room extension

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

Возведение одноэтажной пристройки к жилому дому стало ключевым шагом для расширения квартиры. Для наружной облицовки нового строения был выбран деревянный гонт — кровельный материал в виде пластин. В качестве сырья использовался кедр, содержащий высокое количество смолы; как и другие хвойные породы, этот материал не восприимчив к появлению грибков и растений — весьма важный фактор для дождливой Англии. На участке возле дома также были выполнены актуальные ландшафтные работы, позволившие придать новому строению обжитой вид. Отсюда мы можем попасть сразу в гостиную. 

Да будет свет!

living room extension Urban Creatures : Architects Гостиная в стиле модерн
Urban Creatures : Architects

living room extension

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

Панорамное остекление и открывающийся взору вид на сад воистину является изюминкой новой гостиной. Однако не стоит недооценивать любовь англичан к естественному освещению, давайте поднимем глаза и увидим еще одну стеклянную секцию на крыше! Также нам понравилось, как дизайнеры интерьера обыграли одну из стен, где расположилась телевизионная панель. Глянцевый экран отлично вписался в убранство помещения и его стиль. Более подробно о стенах из природных материалов можно узнать в нашей специальной книге идей.

Эксклюзивный декор

living room extension looking in towards the original victorian property. The old window is now a feature slot. Urban Creatures : Architects Гостиная в стиле модерн
Urban Creatures : Architects

living room extension looking in towards the original victorian property. The old window is now a feature slot.

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

Проект получился особенным. Обратите внимание на решение архитекторов и дизайнеров интерьера сохранить оконный проем. Превратившись в стенную нишу, он демонстрирует отныне диковинные предметы декора. Благородный и яркий блеск журнального столика делает его центральным элементом в интерьере гостиной. Далее мы попадаем на кухню. 

Свет и глянец

kitchen Urban Creatures : Architects Кухня в стиле минимализм
Urban Creatures : Architects

kitchen

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

Помещение, некогда выполнявшее функцию кухни, гостиной и столовой отныне целиком и полностью посвящено созданию кулинарных шедевров и семейным трапезам. Современный кухонный гарнитур имеет лаконичный дизайн, лишенный декоративной фурнитуры. Выразительные глянцевые поверхности мебели являются примером того, как порой незначительные детали придают пространству современный вид.

Красочные сны

master bedroom Urban Creatures : Architects Спальня в стиле модерн
Urban Creatures : Architects

master bedroom

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

По задумке авторов проекта, цвет спальни в викторианском стиле ни в коем случае не должен быть скучным. Желтые акценты оживляют нейтральный фон базового серого оттенка.

До и После: Из домика в деревне в коттедж!
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