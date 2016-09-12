5 идей пристроек для дома

В этом типе расширения вы должны учитывать видд покрытия, который вы будете использовать. Если вы хотите защититься от интенсивности солнца с помощью специальной ткани, то в случае дождя все может намокать. Если вы решили установить постоянную крышу, не забудьте качественно изолировать ее.