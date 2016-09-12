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5 идей пристроек для дома

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design Терраса в средиземноморском стиле
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Пристройка к дому – это отличный вариант и расширить дом, и украсить его. Вы можете увеличить комнату, сделать столовую или крытую террасу. В этой книге идей мы предоставляем 5 примеров построек, которые очень практичны.

1. Столовая с видом на двор

Cerramiento terraza, Lignea Construcció Sostenible Lignea Construcció Sostenible Дома в стиле модерн
Lignea Construcció Sostenible

Lignea Construcció Sostenible
Lignea Construcció Sostenible
Lignea Construcció Sostenible

Эта пристройка прекрасно дополняет пространство кухни, тем самым добавляя площадь для гостей. В этом помещении есть естественный свет, летом можно воспользоваться жалюзи от солнца.

Что учесть?

Cerramiento terraza, Lignea Construcció Sostenible Lignea Construcció Sostenible Дома в стиле модерн
Lignea Construcció Sostenible

Lignea Construcció Sostenible
Lignea Construcció Sostenible
Lignea Construcció Sostenible

Нужно хорошо изолировать все стыки во избежание утечки тепла, попадания холода, насекомых, влаги. Также не забывайте о стоках, это очень важно, чтобы все было сделано качественно.

2. Терраса для отдыха в выходные дни

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design Терраса в средиземноморском стиле
Sweet Home Design

Летняя терраса в частном доме

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

Другой способ расширить пространство – создание террасы. Ее можно оснастить мягкой мебелью, подушками, так что вы сможете отдыхать и любоваться природой. Романтичные натуры могут добавить свечи, благовония, ароматные цветы и растения.

Все удобства практически на открытом воздухе!

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design Терраса в средиземноморском стиле
Sweet Home Design

Летняя терраса в частном доме

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

В этом типе расширения вы должны учитывать видд покрытия, который вы будете использовать. Если вы хотите защититься от интенсивности солнца с помощью специальной ткани, то в случае дождя все может намокать. Если вы решили установить постоянную крышу, не забудьте качественно изолировать ее.

3. Элегантно и практично

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Существуют также расширения, которые включают полное строительство или архитектурное обновление оригинальной конструкции. В этих случаях необходимо сделать с дизайнерами проект перед началом работ, чтобы избежать ослабления конструкций. Следует продумать все детали – и стиль, и цвет.

Идеально для столовой или кухни

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Преимуществом таких расширений является то, что пространство вдруг чувствует себя более просторным и светлым, при этом  кажется, что дом всегда был в этих условиях.

Нужна помощь с проектом дома?
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4. Небольшая терраса

재훈이네 집수리(Jaehoon's Jip-Soori), 무회건축연구소 무회건축연구소
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

Эта пристройка является универсальной террасой.  У вас есть возможность получить простую открытую террасу, без стен или крыши, но с красивым деревянным полом. Можно сделать тихую и уютную галерею со стенами, изготовленными из поликарбоната или дерева.

Прекрасное пространство

재훈이네 집수리(Jaehoon's Jip-Soori), 무회건축연구소 무회건축연구소 Дома в стиле модерн
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

Такая пристройка может быть использована для любых целей. В ней хорошо отдыхать и проводить время с семьей. Ее строительство несложное, поэтому под силу многим владельцам домов.

5. Деревянное здание для размещения кухни, столовой

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Сам дом построен из кирпича, это довольно недорогой материал с точки зрения затрат и экономии расхода энергии, он работает как изолятор, поддерживая комфортную температуру внутри, плюс есть много цветов, разный дизайн. Пристройка этого дома сделана из дерева, обладающего такой же изоляцией и эстетическими характеристиками.

Полная зона комфорта!

Kitchen/Dining Room homify Кухня в стиле модерн
homify

Kitchen/Dining Room

homify
homify
homify

Новое пространство используется для создания полного комфорта. Большая столовая вместила  серию шкафов и небольшую зону отдыха рядом с кухней, установленной в оригинальной части дома. 

Мы надеемся, что эти идеи будут полезны, и вы решите расширить свой дом.

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