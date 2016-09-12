5 идей пристроек для дома

Пристройка к дому – это отличный вариант и расширить дом, и украсить его. Вы можете увеличить комнату, сделать столовую или крытую террасу. В этой книге идей мы предоставляем 5 примеров построек, которые очень практичны.
Эта пристройка прекрасно дополняет пространство кухни, тем самым добавляя площадь для гостей. В этом помещении есть естественный свет, летом можно воспользоваться жалюзи от солнца.
Нужно хорошо изолировать все стыки во избежание утечки тепла, попадания холода, насекомых, влаги. Также не забывайте о стоках, это очень важно, чтобы все было сделано качественно.
Другой способ расширить пространство – создание террасы. Ее можно оснастить мягкой мебелью, подушками, так что вы сможете отдыхать и любоваться природой. Романтичные натуры могут добавить свечи, благовония, ароматные цветы и растения.
В этом типе расширения вы должны учитывать видд покрытия, который вы будете использовать. Если вы хотите защититься от интенсивности солнца с помощью специальной ткани, то в случае дождя все может намокать. Если вы решили установить постоянную крышу, не забудьте качественно изолировать ее.
Существуют также расширения, которые включают полное строительство или архитектурное обновление оригинальной конструкции. В этих случаях необходимо сделать с дизайнерами проект перед началом работ, чтобы избежать ослабления конструкций. Следует продумать все детали – и стиль, и цвет.
Преимуществом таких расширений является то, что пространство вдруг чувствует себя более просторным и светлым, при этом кажется, что дом всегда был в этих условиях.
Эта пристройка является универсальной террасой. У вас есть возможность получить простую открытую террасу, без стен или крыши, но с красивым деревянным полом. Можно сделать тихую и уютную галерею со стенами, изготовленными из поликарбоната или дерева.
Такая пристройка может быть использована для любых целей. В ней хорошо отдыхать и проводить время с семьей. Ее строительство несложное, поэтому под силу многим владельцам домов.
Сам дом построен из кирпича, это довольно недорогой материал с точки зрения затрат и экономии расхода энергии, он работает как изолятор, поддерживая комфортную температуру внутри, плюс есть много цветов, разный дизайн. Пристройка этого дома сделана из дерева, обладающего такой же изоляцией и эстетическими характеристиками.
Новое пространство используется для создания полного комфорта. Большая столовая вместила серию шкафов и небольшую зону отдыха рядом с кухней, установленной в оригинальной части дома.
Мы надеемся, что эти идеи будут полезны, и вы решите расширить свой дом.