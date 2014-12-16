homify 360°: До & После – реконструкция заброшенного дома

На этот раз героем рубрики homify 360° стал двухэтажный заброшенный дом, который стараниями специалистов из бюро ArchitectureLIVE удалось превратить в шикарный особняк. По желанию клиентов фасад дома был модернизирован, но не изменен. Существенные перемены претерпели интерьер здания и способы его энергоснабжения – от винтажных 50-х, в стиле которых были оформлены комнаты, не осталось и следа,
мостики холода были удалены, теплоизоляция ограждающих конструкций усилена. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому давайте посмотрим на это чудесное преображение.
Дом, представленый на изображении, несколько лет простоял пустым. Его конструкция обветшала, некогда цветущий сад зарос и покрылся сорняками. Тем не менее, нашелся покупатель, который, невзирая на запущенный вид постройки, сумел оценить ее достоинства – мощный фасад, выполенный из натурального камня и кирпича и большие квадратные окна, столь характерные для зданий в стиле модерн.
Несмотря на то, что форма переднего фасада осталась практически неизмененной, здание преобразилось до неузнаваемости. Вместо пожелтевших стен и тусклых окон нас приветствуют ослепительно белый фасад и светлые широкие окна. Палисадник был очищен от сорняков, и на месте затухающих растений, словно символ обновления, выросла свежая, молодая трава.
Обновленная прихожая выглядит гостеприимно и уютно. Заново установленные деревянные лестница и дверь придают помогают создать в помещении уютную атмосферу. Благодаря окну на всю высоту стены, вестибюль залит солнечным светом. Серое кресло
честерфильд и брошенная около него сумка говорят о том, что новые владельцы дома любят проводить время в светлой и расслабленной прихожей.
За небольшой прихожей нас ждет просторная гостиная, в оформлении которой дизайнеры, также как и в вестибюле, придерживались сдержанной цветовой гаммы. Белый, бежевый и кремовые цвета, настоящий камин, шкура животного в качестве ковра и диван
честерфильд говорят о том, что мы имеем дело с модными нынче стилями ’потертый шик’ и рустика.
Нейтральность цветовой палитры с лихвой компенсируется разнообразием материалов, использованных в интерьере гостиной. Широкий деревянный стол и две скамьи, покрытые накидками из шерсти, прекрасно сочетаются с современными металлическими лампами.
Столовая комната совмещена с гостиной. Она выглядит современно, стильно и гостеприимно. В целях экономии пространства дизайнеры использовали встраиваемую плиту с усиленной изоляцией, чтобы не повредилась прилегающая к ней мебель. Плита кухни-острова оснащена сенсорной панелью управления.
Окна от пола до потолка – несомненно главная достопримечательность комнаты для гостей. Дизайнеры и здесь остались верными нейтральным цветам. Яркость в этой комнате достигается за счет потока солнечного света, прорывающегося сквозь широкое окно.
Как мы и подозревали, ванная комната реконструированного дома выглядит современно и уютно. Широкое зеркало, подсвечиваемое светодиодными лампочками и керамическая плитка, уложенная кирпичом, добавляют в интерьер ванной немного индустриального шика.
Какую бы оценку вы поставили архитекторам и дизайнерам, работавшим над проектом? Ждем комментариев!