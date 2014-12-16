homify 360°: До & После – реконструкция заброшенного дома

Как мы и подозревали, ванная комната реконструированного дома выглядит современно и уютно. Широкое зеркало, подсвечиваемое светодиодными лампочками и керамическая плитка, уложенная кирпичом, добавляют в интерьер ванной немного индустриального шика.

Какую бы оценку вы поставили архитекторам и дизайнерам, работавшим над проектом? Ждем комментариев!