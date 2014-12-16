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homify 360°: До & После – реконструкция заброшенного дома

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Renovation and Extension, Lodsworth, West Sussex, ArchitectureLIVE ArchitectureLIVE
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На этот раз героем рубрики homify 360° стал двухэтажный заброшенный дом, который стараниями специалистов из бюро ArchitectureLIVE удалось превратить в шикарный особняк. По желанию клиентов фасад дома был модернизирован, но не изменен. Существенные перемены претерпели интерьер здания и способы его энергоснабжения – от винтажных 50-х, в стиле которых были оформлены комнаты,  не осталось и следа, мостики холода были удалены, теплоизоляция ограждающих конструкций усилена.  Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому давайте посмотрим на это чудесное преображение.

До: Полуразрушенный фасад

Derelict 1960s property in West Sussex ArchitectureLIVE 1960s house,renovation project,restoration
ArchitectureLIVE

Derelict 1960s property in West Sussex

ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE

Дом, представленый на изображении, несколько лет простоял пустым. Его конструкция обветшала, некогда цветущий сад зарос и покрылся сорняками. Тем не менее, нашелся покупатель, который, невзирая на запущенный вид постройки, сумел оценить ее достоинства – мощный фасад, выполенный из натурального камня и кирпича и большие квадратные окна, столь характерные для зданий в стиле модерн.

После: Обновленный и расширенный внешний фасад

Zinc-clad Bay Window Extension ArchitectureLIVE zinc cladding,bay window,extension,1960s property,stone restoration,white render,render,juliet balconies,restoration,renovation
ArchitectureLIVE

Zinc-clad Bay Window Extension

ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE

Несмотря на то, что форма переднего фасада осталась практически неизмененной, здание преобразилось до неузнаваемости. Вместо пожелтевших стен и тусклых окон нас приветствуют ослепительно белый фасад и светлые широкие окна. Палисадник был очищен от сорняков, и на месте затухающих растений, словно символ обновления, выросла свежая, молодая трава.

Прихожая дома

Hallway & Restored 1960s Staircase and Flooring - West Sussex ArchitectureLIVE 1960s restoration,full height windows,hardwood door,parquet flooring,pivoting door,polished concrete,restored staircase
ArchitectureLIVE

Hallway & Restored 1960s Staircase and Flooring – West Sussex

ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE

Обновленная прихожая выглядит гостеприимно и уютно. Заново установленные деревянные лестница и дверь придают помогают создать в помещении уютную атмосферу. Благодаря окну на всю высоту стены, вестибюль залит солнечным светом. Серое кресло честерфильд и брошенная около него сумка говорят о том, что новые владельцы дома любят проводить время в светлой и расслабленной прихожей.

Рустикальный шарм

A Dual Aspect Fireplace ArchitectureLIVE open-plan living,dual-aspect fire,polished concrete,1960s home,home extension,home restoration
ArchitectureLIVE

A Dual Aspect Fireplace

ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE

За небольшой прихожей нас ждет просторная гостиная, в оформлении которой дизайнеры, также как и в вестибюле, придерживались сдержанной цветовой гаммы. Белый, бежевый и кремовые цвета, настоящий камин, шкура животного в качестве ковра и диван честерфильд говорят о том, что мы имеем дело с модными нынче стилями ’потертый шик’ и рустика.

Текстиль и текстуры

Open plan living on ground floor ArchitectureLIVE open space kitchen,open plan living,dining table,dining room,living room,polished concrete,concrete flooring
ArchitectureLIVE

Open plan living on ground floor

ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE

Нейтральность цветовой палитры с лихвой компенсируется разнообразием материалов, использованных в интерьере гостиной. Широкий деревянный стол и две скамьи, покрытые накидками из шерсти, прекрасно сочетаются с современными металлическими лампами.

Кухня

Open-plan kitchen and dining area ArchitectureLIVE open space kitchen,open-plan,polished concrete,underfloor heating,kitchen diner,kitchen chairs,kitchen lighting,black kitchen,kitchen island,dining chair,dining table
ArchitectureLIVE

Open-plan kitchen and dining area

ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE

Столовая комната совмещена с гостиной. Она выглядит современно, стильно и гостеприимно. В целях экономии пространства дизайнеры использовали встраиваемую плиту с усиленной изоляцией, чтобы не повредилась прилегающая к ней мебель. Плита кухни-острова оснащена сенсорной панелью управления.

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Гостевая комната

Guest Bedroom featuring Juliet Balcony ArchitectureLIVE bedroom,juliet balcony,1960s home,restoration,extension,full height windows
ArchitectureLIVE

Guest Bedroom featuring Juliet Balcony

ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE

Окна от пола до потолка – несомненно главная достопримечательность комнаты для гостей. Дизайнеры и здесь остались верными нейтральным цветам. Яркость в этой комнате достигается за счет потока солнечного света, прорывающегося сквозь широкое окно.

Ванная комната

Family bathroom with wall-hung sink & WC ArchitectureLIVE Family bathroom,wall-hung toilet,wall-hung sink,metro-style tiles,LED Lighting,bathroom mirror,mirrored wall
ArchitectureLIVE

Family bathroom with wall-hung sink & WC

ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE

Как мы и подозревали, ванная комната реконструированного дома выглядит современно и уютно. Широкое зеркало, подсвечиваемое светодиодными лампочками и керамическая плитка, уложенная кирпичом, добавляют в интерьер ванной немного индустриального шика. 

Какую бы оценку вы поставили архитекторам и дизайнерам, работавшим над проектом? Ждем комментариев!

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