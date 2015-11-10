Сегодня существует много вариантов дизайна кухонного помещения. От классического оформления отдельно стоящих комнат все чаще отходят и проектируют кухню-нишу в коридоре или другом свободном пространстве. С какой целью это делается и в чем польза подобной организации?
Все дело в том, что для получения многофункциональной и уютной кухни совсем не обязательно занимать целую комнату. А в некоторых малометражных квартирах это и вовсе не предусмотрено планировкой. Поэтому выгоднее установить все необходимое на небольшом пространстве, которое ничем не занято. Например, в коридоре, холле или возле лестницы. Главное – правильно все спланировать и тогда вы сможете по достоинству оценить все выгоды такого кухонного помещения.
Что касается именно кухни-ниши, то она получила такое название за особенности установки, ведь сооружают такую конструкцию в нише между стенами или другими конструктивными элементами помещения. Наиболее часто можно увидеть кухню-нишу в коридоре. Это довольно экономный и практичный вариант, поэтому рекомендуем ознакомится с его характерными особенностями, чтобы иметь собственное мнение на этот счет.
Очень эффектно выглядит кухня-ниша в коридоре, выполнена в рустикальном стиле. Такой подход подразумевает наличие грубого дерева, традиционных линий и привычных форм. Лаконичная идея кухни выбранной стилистики удачно заполнит пространство под лестницей, выполняя свои прямые функции на отлично. Вместительную рабочую зону лучше располагать у стен, а вот стол можно поставить в самом центре, подобно островку. Всего несколько навесных шкафчиков не будут перегружать зрительное восприятие гарнитура и, в то же время, спрячут кухонную утварь от посторонних глаз. Грамотное освещение и мультифункциональная мебель сделает кухню в рустикальном стиле настоящим украшением вашего дома.
Если у вас есть совсем небольшое пространство в коридоре – это не повод отчаиваться, ведь там также можно разместить удобную кухню-нишу. Рекомендуем в данном случае отдавать предпочтение светлым оттенкам и активно использовать в дизайне натуральные материалы, такие как дерево и камень. Чтобы визуально расширить пространство, дизайнеры интерьера расставляют нужные акценты с помощью современных систем освещения. Обратите внимание на лаконичный дизайн кухонного гарнитура. Его секции не имеют ручек, поэтому создается иллюзия, что перед нами стена. Хотя, на самом деле, достаточно легкого прикосновения, чтобы открыть нужный шкафчик и спрятать в него все необходимое.
Кухня-ниша в коридоре по своим функциональным характеристикам ничем не уступает стандартной кухне в отдельной комнате. Более того, она даже практичнее, ведь находится таким образом в центре помещения и на ней удобно собираться всей семье. Если метраж позволяет, можно установить на ней эффектный стол из мрамора, объединенный с рабочей зоной. Он прекрасно оттенит спрятанный в нишу кухонный уголок и станет главным акцентом данного помещения.
Поскольку особенностью кухни-ниши в коридоре является отсутствие естественного освещения, которое обеспечивается наличием окон, стоит уделить внимание этому вопросу. Разместите стильный потолочный светильник над столом и рабочей зоной, а также дополнительную секционную подсветку по периметру.
Довольно интересное решение получается, если разместить кухню-нишу в коридоре, который разделен аркой. Можно обыграть это – разместить крохотный столик в данной зоне. Также стена между кухонным гарнитуром может послужить своеобразной перегородкой для разделения зон – рабочей и обеденной. Этот прием позволить воплотить ваши идеи организации кухонного пространства на самой маленькой площади – практически вдоль стены. Конечно же, такая кухня-ниша в коридоре больше подойдет для небольшой семьи из двух человек. В противном случае, потребуется дополнительная установка традиционного кухонного стола. Подробнее о разновидностях последних можно прочесть в Книге идей
Какие бывают кухонные столы.
Самый беспроигрышный вариант для кухни-ниши в коридоре – белый гарнитур. Он идеально подходит для небольших помещений с искусственным освещением, а также помогает немного расширить пространство. Глянцевые поверхности пастельного оттенка лучше всего отбивают свет, поэтому выбирайте именно такие типы покрытий. Старайтесь максимально наполнять кухню качественной мебелью и техникой, лучше чтобы она гармонировала с белым цветом. Отлично подойдут элементы металлического оттенка и разных тонов натурального дерева.
Молодежный вариант кухни-ниши в коридоре предполагает минимум сложных элементов и максимум комфорта. Утонченный гарнитур белого цвета довольно вместителен и при этом имеет компактный вид. Современная техника контрастных цветов делает кухню более выразительной. Рядом с традиционным столом видим удобную барную стойку, которая совмещена с рабочей поверхностью. Это делает интерьер живым и стильным, а также позволяет быстро перекусить или выпить кофе с друзьями, почувствовав себя в уютном кафе. Высокие стулья у стойки полностью соответствуют выбранной стилистике и специально выделяются цветом и материалом из общего ансамбля. Такой акцент делает их важными элементами интерьера данной кухни-ниши в коридоре. Обратите внимание, как оригинально решен вопрос хранения алкогольных напитков – бутылки расположены в открытом шкафу во всю стену, что наполняет дизайн неповторимым характером.
Небольшая кухня-ниша в коридоре сделает вечерние посиделки в кругу семьи невероятно комфортными. Дело в том, что не отвлекаясь от процесса приготовления пищи, хозяйка сможет быть полноправным участником дискуссий и разговоров, которые ведутся в гостиной. В такой кухне все под рукой и на своем месте, хотя при этом она занимает совсем немного квадратных метров. Яркое разноуровневое освещение и блестящая плитка кухонного фартука гармонично дополняют друг друга. Но имейте в виду, что стоит позаботится о качественной системе вентиляции над плитой, поскольку при подобной организации пространства есть риск распространения по всей квартире запахов пищи.
Благородный темный цвет натурального дерева, его естественные изъяны и колоритный рисунок могут стать визитной карточкой кухни-ниши в коридоре. Если установить мощные системы освещения, то, несмотря на отсутствие окон, такая кухня не будет выглядеть мрачно. Рекомендуем зонировать пространство с помощью различных светильников. Низко свисающие модели создадут уютную атмосферу за столом, а высокая потолочная подсветка позволит вам комфортно заниматься приготовлением пищи.
Даже в самой маленькой квартире советских времен можно найти местечко для современной кухни. Учитывая новейшие наработки и достижения в области дизайна, предлагаем обратить внимание на проект стильной кухни-ниши в коридоре. Как видно на фото, кроме маленького метража, помещение имеет разную высоту потолка. В таком случае стоит располагать на самых низких участках технику, а на самых высоких – рабочую поверхность, возле которой вы и будете проводить большую часть времени. Самый простой дизайн гарнитура в белом цвете и только необходимые конструктивные элементы позволят разместить на кухне все необходимое.
Современная эклектика может быть спокойной и грациозной. Вы только посмотрите на эту прекрасную кухню-нишу в коридоре, которая порадует взор и душу каждого эстета. Обилие дерева делает ее уютной и наполняет домашней атмосферой все пространство вокруг. Едва заметная вытяжка старательно заберет из помещения все лишние запахи, совершенно не бросаясь в глаза. Аккуратная подсветка по периметру кухонной области и над плитой позволит заниматься традиционными делами, не отвлекаясь от общения с членами семьи. Такая кухня-ниша в коридоре прослужит вам не одно десятилетие и всегда будет в моде.