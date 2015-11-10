Кухня-ниша в коридоре

Сегодня существует много вариантов дизайна кухонного помещения. От классического оформления отдельно стоящих комнат все чаще отходят и проектируют кухню-нишу в коридоре или другом свободном пространстве. С какой целью это делается и в чем польза подобной организации?

Все дело в том, что для получения многофункциональной и уютной кухни совсем не обязательно занимать целую комнату. А в некоторых малометражных квартирах это и вовсе не предусмотрено планировкой. Поэтому выгоднее установить все необходимое на небольшом пространстве, которое ничем не занято. Например, в коридоре, холле или возле лестницы. Главное – правильно все спланировать и тогда вы сможете по достоинству оценить все выгоды такого кухонного помещения.

Что касается именно кухни-ниши, то она получила такое название за особенности установки, ведь сооружают такую конструкцию в нише между стенами или другими конструктивными элементами помещения. Наиболее часто можно увидеть кухню-нишу в коридоре. Это довольно экономный и практичный вариант, поэтому рекомендуем ознакомится с его характерными особенностями, чтобы иметь собственное мнение на этот счет.