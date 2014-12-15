Новогодние подарки | Что подарить лучшей подруге?

В преддверии главного праздника страны мы начали публиковать статьи посвященные идеям, что подарить детям и близким друзьям. Сегодняшнюю Книгу идей мы решили посвятить подаркам для лучшей подруги. Ее роль в нашей жизни трудно переоценить. Именно близкой подруге приходится разделять с нами все горести и радости. Она всегда рядом, всегда готова поддержать и помочь. Отнеситесь с вниманием к подбору подарка для нее. Подумайте о том, что больше всего интересует любимую подругу на данный момент. Возможно, она недавно упомянула, что снова увлеклась йогой и дизайном интерьера или ей хотелось бы пополнить коллекцию бижутерии. Давайте посмотрим, какие подарки на этот случай предлагают дизайнеры homify?