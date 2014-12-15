Новогодние подарки | Что подарить лучшей подруге?

В преддверии главного праздника страны мы начали публиковать статьи посвященные идеям, что подарить детям и близким друзьям. Сегодняшнюю Книгу идей мы решили посвятить подаркам для лучшей подруги. Ее роль в нашей жизни трудно переоценить. Именно близкой подруге приходится разделять с нами все горести и радости. Она всегда рядом, всегда готова поддержать и помочь. Отнеситесь с вниманием к подбору подарка для нее. Подумайте о том, что больше всего интересует любимую подругу на данный момент. Возможно, она недавно упомянула, что снова увлеклась йогой и дизайном интерьера или ей хотелось бы пополнить коллекцию бижутерии. Давайте посмотрим, какие подарки на этот случай предлагают дизайнеры homify?
Какая девушка не любит яркое постельное белье? Скорее всего, ваша подруга не откажется от такого приятного подарка, ведь это так приятно, проснуться холодным зимним утром под одеалом, украшенном красочными узорами.
После бурной встречи Нового года так приятно посидеть дома в тишине и тепле. Подарите подруге набор грелок, и вы убедитесь, что она не раз будет благодарить вас за него, когда сама или кто-нибудь из ее ближайшего окружения подхватят зимнюю простуду. Чехол для грелок, представленных на фото, сделан из 100% шерсти. В особенно холодные дни с собой в пастель можно взять все четыре грелки, и в буквальном смыле слова, обложиться этими чудо-устройствами с головы до ног.
Маленькие ароматические свечки-сердечки гарантированно вызовут массу приятных эмоций у лучшей подруги. Их можно использовать как ёлочные игрушки или положить в качестве приятного дополнения в упаковку с подарком. В наборе найдутся сердечки-дьяволята, сердечки-ангелочки и просто улыбчивые сердечки.
В коллекции каждой дамы, помимо недорогих украшений, найдутся ювелирные изделия, которым не место в темных шкатулках. Зачем прятать дорогие ожерелья и браслеты из драгоценных камней, если они сами по себе являются привлекательным элементом декора. Приобретите элегантный бюст, подобный тому, что показан на изображении, и представьте то, чем вы дорожите, в наилучшем свете.
У вашей подруги выдался не самый лучший год? В таком случае, почему бы не подарить ей большую наклейку с призывом расслабиться и забыть про все проблемы. Каждый раз, когда лучшая подруга будет смотреть на стену, на котором висит ваш подарок, она будет радостно думать, как хорошо, что вы есть у нее.
Если подруга не представляет себе жизни без книг, подарите ей наколенную подставку для чтения. На нее можно положить бумажную книгу, планшет или электронный ридер и страница за страницей поглощать любимое произведение. Подробнее о подарках для книголюбов можно прочесть в Книге идей Новогодние подарки | Что подарить любителям чтения?