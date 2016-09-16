Кухни, достойные золотой медали

Основная сложность оформления интерьера кухни – в необходимости множества компромиссов на ограниченной площади. Здесь мы хотим добиться и максимального комфорта для отдыха за обедом, и максимальной функциональности для приготовления разнообразных деликатесов. Совместить все пожелания домочадцев и сделать это пространство стильным – достойный вызов для любого дизайнера.
Пересечение футуристичности и брутальной рустикальности создает в интерьере непередаваемую игру контрастов, мощную и яркую. Глянец серой стали кажется особенно легким рядом с деревянными потолочными балками, а минимализм отделки утрированно чистым.
Нескучный проект интерьера – это всегда эксперимент и определенный риск. Тогда есть шанс сделать действительно нечто неординарное. В этой кухне таких авантюрных экспериментов можно найти даже несколько, но все они столько тонко сочетаются друг с другом даже не на уровне визуальных приемов работы с пространством, а скорее в своеобразном настроении и позитивном подходе к жизни. Насыщенный синий безусловно превалирует над остальными деталями интерьера, но делает это весьма интеллигентно и со вкусом. Большую роль в интерьере как ни странно играет не только цвет, но и свет. Вернее его разнообразные варианты: от мило-оформленного в кантри-стиле окошка до встроенного потолочного светильника, имитирующего еще одно окно. А уж разно-форматные черные светильники над барной стойкой – это та самая вишенка на торте, без которой интерьер стал бы гораздо более простым и пресным.
Интерьер любой кухни – это всегда компромисс практичности и стиля. Довольно сложно бывает сделать нечто оригинальное на ограниченной площади, да еще и с учетом всего технического оборудования. Но, если за удобство и функциональность отвечает нейтральная гамма цветов и качество натуральных материалов, то это не обязывает вас сдерживать полет фантазии в выборе дополнительных аксессуаров. Именно с помощью пары ярких акцентов цвета и формы можно выразить всю индивидуальность проекта и характера хозяев кухни. Оригинальный светильник, нетривиальный набор стульев и барных табуретов, нестандартные текстиль для декора окон – даже таких небольших деталей достаточно для полного преображения интерьера.
Изысканность сдержанного английского стиля в классических деталях и традиционных материалах. Сложные оттенки рыжего, коричневого, цвета красного дерева, золотистого и глубокого серо-синего цветов погружают в дорогую атмосферу далекой Англии. Оформляя интерьер, особое внимание уделялось выбору мебели. Все элементы созданы из дорогих пород деревьев, например, из мореного дуба, красного дерева, выполненных в темных расцветках. Визитной карточкой данной кухни является наличие металлических поверхностей в сочетании с мелким расписным национальным узором. Она достаточно контрастна и увесисто смотрится в интерьере. Каждый элемент композиционно находится на своем месте, помимо этого каждый элемент, модуль имеет функциональное значение.
Этот классический светлый интерьер совершенно по-новому показывает пространство кухни. Благодаря оформлению эркера окнами и диванами эта зона кухни становится настоящей мини-гостиной, уютной и семейной. Центральное место занимает практичный кухонный остров, совмещающий рабочую поверхность и обеденный стол. Вкусное сочетание молочного оттенка фасадов и темно-шоколадной отделки поверхностей делает интерьер кухни по-домашнему теплым и доброжелательным.
Вот казалось бы, что может быть уютного в неотесанных кирпичных стенах с нарочитой побелкой, черном грифеле доски, металле кованных светильников? Но все вместе образует эксклюзивный образ лофт-интерьера, интересного своими единичными деталями и целостным настроением.
Крошечное пространство кухни может быть насквозь пропитано солнечным светом и чистейшей атмосферой невесомости. Белые стены, белое окно, белая мебель – оказывается белого не бывает слишком много. Просто чем больше такого кристального цвета в интерьере, тем ярче и сочнее смотрится каждая самая незначительная деталь: зелень цветов на окне, тонкие перекладинки мебели, приятная теплота деревянной отделки.