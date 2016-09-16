Кухни, достойные золотой медали

Нескучный проект интерьера – это всегда эксперимент и определенный риск. Тогда есть шанс сделать действительно нечто неординарное. В этой кухне таких авантюрных экспериментов можно найти даже несколько, но все они столько тонко сочетаются друг с другом даже не на уровне визуальных приемов работы с пространством, а скорее в своеобразном настроении и позитивном подходе к жизни. Насыщенный синий безусловно превалирует над остальными деталями интерьера, но делает это весьма интеллигентно и со вкусом. Большую роль в интерьере как ни странно играет не только цвет, но и свет. Вернее его разнообразные варианты: от мило-оформленного в кантри-стиле окошка до встроенного потолочного светильника, имитирующего еще одно окно. А уж разно-форматные черные светильники над барной стойкой – это та самая вишенка на торте, без которой интерьер стал бы гораздо более простым и пресным.