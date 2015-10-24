Идеи зонирования гостиной

Для того, чтобы наше жилище было одновременно комфортным и функциональным, существует такой дизайнерский прием, как зонирование помещения. Разделяя таким образом помещение на отдельные зоны, мы обретаем много плюсов как с практической стороны, так и с эстетической.

Зонирование гостиной комнаты является очень близкой и актуальной проблемой для всех небольших квартир. И это неудивительно, ведь в одном маленьком помещении нужно разместить сразу несколько зон, не ограничивая комфорт хозяев. Но часто бывают и такие полноразмерные квартиры и дома, где просто не хочется строить стены. Примером тому служат лофты — идеально зонированные «open-space», в которых с помощью различных приемов дизайнерам удается добиться целостности всего пространства одновременно с зонами приватности для всех жителей квартиры. Вооружившись этими идеями, мы подготовили приемы по грамотному зонированию гостиных комнат.