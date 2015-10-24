Идеи зонирования гостиной

Для того, чтобы наше жилище было одновременно комфортным и функциональным, существует такой дизайнерский прием, как зонирование помещения. Разделяя таким образом помещение на отдельные зоны, мы обретаем много плюсов как с практической стороны, так и с эстетической.
Зонирование гостиной комнаты является очень близкой и актуальной проблемой для всех небольших квартир. И это неудивительно, ведь в одном маленьком помещении нужно разместить сразу несколько зон, не ограничивая комфорт хозяев. Но часто бывают и такие полноразмерные квартиры и дома, где просто не хочется строить стены. Примером тому служат лофты — идеально зонированные «open-space», в которых с помощью различных приемов дизайнерам удается добиться целостности всего пространства одновременно с зонами приватности для всех жителей квартиры. Вооружившись этими идеями, мы подготовили приемы по грамотному зонированию гостиных комнат.
Используя легкие как у шкафов-купе двери под потолок, можно добиться довольно изящного зонирования помещения, особенно при отделении небольшой зоны в торце комнаты, содержимое которой нежелательно демонстрировать посторонним – в таком случае лучше использовать непрозрачные двери, во всех остальных случаях наиболее выигрышно будут смотреться полотна со стеклами или же из полупрозрачной рисовой бумаги, аналогичной японским сёдзи.
Начнем мы наш обзор с самого бюджетного, простого, но в то же время оригинального способа зонирования - при помощи ковра.
Даже если разместить самый маленький коврик, можно, таким образом, не только сделать визуальный акцент, украсив и «согрев» интерьер гостиной подобным утеплителем пола, но и найти в его лице прекрасный инструмент зонирования.
Хороший вариант для дизайна совмещенной гостиной со спальней - это шторы. Они легки и невесомы, при необходимости их можно легко спрятать, помимо этого, данный способ зонирования тоже является бюджетным и простым.
Шторы могут быть легкими, полупрозрачными или наоборот, плотными, не пропускающими свет. В любом случае, занавески и портьеры всегда можно раскрыть, и помещение приобретет объём. Также шторы добавляют уюта комнате, что наиболее заметно в вечернее время. В закрытом состоянии занавески делят помещение на зоны, а в открытом — трансформируют его в единое пространство.
Одним из наиболее популярных способов объединения комнат является совмещение кухни и гостиной. В качестве перегородки между зоной кухни и гостиной могут выступать: остров или барная стойка, которые отделят кухню от гостиной и/или столовой; ту же роль могут сыграть тумба или консоль с симметричными светильниками; или же диван, стоящий посреди комнаты.
Еще один малозатратный, простой и быстрый способо разграничить гостиную – это расставить зональную мебель спинкой друг к другу. Или другими словами, чтобы люди в разных зонах сидели спиной друг к другу. Этот прием основывается на базовых знаниях психологии — «если я не вижу, значит этого нет». То есть, если вы не видите людей, которые что-то делают рядом, вы их и не замечаете. Таким способом вы можете разместить в одной комнате около трех разных зон. Естественно нужно соблюдать расстояния, и между зонами должны быть границы не менее одного метра. Расстановка мебели спиной хорошо подходит также и для больших открытых пространств в домах, лофтах и квартирах опэн-спейсах.
Этот прием требует достаточного пространства пола. Однако такой способ зонирования, в свою очередь, гораздо эстетичнее и легче, чем использование глухой стены, например. Плюс в такие конструкции можно встроить подсветку, нишу, стеклянную или гипсокартонную полку и даже аквариум или камин, который придаст вашей гостиной выразительность и индивидуальность.
Данный способ зонирования позаимствован из стиля лофт, где обустраиваются квартиры-студии для писателей, художников, журналистов и прочих творческих личностей, перегородкой может служить ниша или шкаф, помимо этого, они могут быть сплошными или сквозными (что в свою очередь придает им воздушности).
Эти элементы мебели очень хорошо помогают зонировать пространство. По принципу — чем выше шкаф, тем очевиднее разделение. То есть ,если вы решили разделить зоны с помощью небольшой ниши или тумбы, поставьте на нее какие-то длинные предметы — вазы с цветами, настольные лампы или статуи.
У каждой зоны единого пространства может быть отдельное освещение. Например, в кухне-гостиной свои лампы и подсветки можно увидеть и над обеденным столом, и над варочной поверхностью, и над диваном.
В зонировании помогает не только верхний свет, но также и дополнительное освещение (бра над диваном, маленькие подвесные светильники над кабинетным столом в гостиной, симметричные торшеры или настольные лампы).
Данный метод удобен тем, что четко делит пространство кухни-гостиной на зоны, не требуя установки дополнительных конструкций. Для каждой зоны – свой оттенок.
Зона кухни, чаще всего, гораздо меньше помещения гостиной, поэтому дизайнеры интерьера рекомендуют делать ее оформление более ярким и насыщенным. А вот в зоне отдыха предпочтительны мягкие и спокойные оттенки, настраивающие на расслабление.
Можно произвести зонирование гостиной используя разный материал, цвет и форму при отделке потолка разных зон. Если, например, навесить полукруглые гипсокартонные каркасы, то угловатость квартиры сглаживается, а пространства при подобном зонировании отделяются друг от друга легко и невесомо.
Используя разные покрытия, например, для комнаты и кухни, происходит визуальное отделение одной зоны от другой, особенно, если покрытия имеют контрастные цвета, а еще лучше, разные материалы, например, если пол основной зоны покрыт, к примеру ламинатом, а кухонная зона выполнена декоративной керамической плиткой.
Какой вариант конкретно выбрать для зонирования гостиной – все зависит от самого помещения, его габаритов, а также, от предпочтений хозяев. Ну и, конечно же, для начала нужно хорошо взвесить все за и против и попытаться максимально наглядно представить гостиную, которую вы хотите увидеть в итоге.