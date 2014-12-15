homify 360°: Загородный дом для любителей здорового образа жизни

Передний фасад дома немало удивил незаурядными архитектурными решениями и, разумеется, наличием бассейна перед ним. Холодный белый цвет, в который выкрашен дом, прекрасно сочетается с теплым светом, проникающим из широких окон и освещающим пространство под навесом, которое предназначено для занятий йогой и гимнастикой на свежем воздухе. Слуховой окно над навесом служит для проветривания мансарды. Его необычная форма – подлинное украшение дома.

Бассейн, вокруг которого уложена гранитная плитка, является естественным продолжением пространства под навесом. В теплое время года после небольшой разминки можно погрузиться в прохладную чистую воду и заняться аквааэробикой.