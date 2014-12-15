homify 360°: Загородный дом для любителей здорового образа жизни

Архитектурная фирма Althaus Architekten разработала скромный и стильный загородный дом, который идеально подходит для занятий фитнесом и оздоровительными процедурами. Классическая форма дома сочетается с широкими окнами, необычное месторасположение которых выделяет строение из ряда похожих зданий загородного поселка.
Если подойти к дому с боковой стороны, едва ли можно догадаться, что перед нами – строение, попавшее не в один архитектурный каталог. Узкое окно, небольшая бетонная лестница, ведущая к входной двери, – все выглядит предельно сдержанно и аскетично.
лицом
Передний фасад дома немало удивил незаурядными архитектурными решениями и, разумеется, наличием бассейна перед ним. Холодный белый цвет, в который выкрашен дом, прекрасно сочетается с теплым светом, проникающим из широких окон и освещающим пространство под навесом, которое предназначено для занятий йогой и гимнастикой на свежем воздухе. Слуховой окно над навесом служит для проветривания мансарды. Его необычная форма – подлинное украшение дома.
Бассейн, вокруг которого уложена гранитная плитка, является естественным продолжением пространства под навесом. В теплое время года после небольшой разминки можно погрузиться в прохладную чистую воду и заняться аквааэробикой.
С этого ракурса дом кажется разделен на две части, одна из которых ведет к окну, а другая представляет собой антресольный этаж, над которым виднеется проем для слухового окна. Если бы не приглушенный свет, виднеющийся из бокового окна и фиолетовый цветок на первом этаже, можно было бы решить, что снимок черно-белый. Такой интерьер придется по вкусу истинным любителям минимализма, которые не любят кричащих цветовых комбинаций и лишних предметов в пространстве дома.
Лестница, ведущая на второй этаж, визуально разделяет пространство дома на две половины. Архитекторы воздержались от установки перил, чтобы помещение прихожей казалось максимально открытым. Планировка интерьера напоминает небольшой лабиринт, состоящий из прямых геометрических линий.
Пожалуй, это фото наиболее полно проясняет, как соединяются части интерьера в этом небольшом и стильном доме-лабиринте. Гостиные комнаты связаны между собой узкими переходами. Такая планировка оставляет в доме много свободного пространства, что для многих людей является необходимым условием как для продуктивной деятельности, так и для психологической разгрузки. Если добавить к этому тот факт, что жильцы этого дома уделяют особое внимание здоровому образу жизни, становится очевидно, что архитекторам удалось блестяще справиться с задачей построить загородный дом для любителей здорового образа жизни.