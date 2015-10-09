До и После: Скучный дом преображается на глазах

Этот добротный кирпичный дом был построен в 50-х годах и с тех пор не подвергался ремонту. Его фасад обветшал, крыша козырька покрылась мхом, а дугообразная форма забора, которая когда-то являлась необычной особенностью дома, вызывает лишь недоуменную усмешку.
Архитекторы из студии Newjoy Concepts разглядели в кирпичном
старике большой потенциал, и решили спасти его от попадания в список самых неприглядных домов в голландской деревушке.
Дома на века – такое название кирпичные постройки заслужили благодаря прочности и долговечности материала. Стены кирпичных домов становятся немыми свидетелями жизни многих поколений, они заботливо охраняют покой хозяев, надежно защищая их от внешнего шума и зимней стужи.
Архитекторы и строители любят работать с кирпичными домами, поскольку в таких проектах практически любая идея может быть легко воплощена в жизнь. Такие здания долго не теряют своих эксплуатационных возможностей, не боятся огня и отлично противостоят разрушающим природным факторам.
Не так часто нам удается показать вам фотографии строительных работ, тем ценнее снимок, который вы видите перед собой. Первое, что решили сделать архитекторы, – это избавиться от старомодного козырька, заменив его на очень необычную пристройку, внешний вид которой непременно заставит сердца поклонников современной архитектуры биться чаще. Вы заинтригованы? Тогда читаем дальше…
Ожидали ли вы такой метаморфозы? На месте видавшего вида забора возникла ультрасовременная веранда, благодаря которой жилая площадь дома была значительно расширена, а его внешний вид преобразился до неузнаваемости.
Без внимания не осталась и прилегающая к дому территрия. Вместо заброшенного сада на ней появились аккуратно подстриженный газон и выложенная камнями дорожка.
Давайте поближе рассмотрим модную веранду. Собрана она из нескольких цинковых листов, главная особенность фасада – массивные раздвижные двери из стекла, которые обеспечивают веранду непрерывным потоком естественного света. Архитекторам и дизайнерам, работавшим над проектом, удалось создать многофункциональное помещение, где можно работать, отдыхать и принимать гостей.
Эко-стиль – направление, в котором выполнено оформление пристройки, уже на протяжении нескольких лет крепко удерживает лидирующие позиции в мире дизайна интерьера. Его главные особенности – экологичность материалов и минимум аксессуаров, а это значит, что в таких помещениях всегда будет доминировать деревянная мебель, а сложным предметам декора, дизайнеры предпочтут незамысловатые изделия ручной работы.
Переделку оконных рам мы сохранили на десерт. Помните, эти жуткие тканевые навесы с полосатым рисунком? Несколько десятилетий назад украшать ими окна считалось очень модным, но сегодня такая конструкция выглядит как минимум комично.
Выбор жалюзи и роллетов для загородных домов на сегодняшний день огромен, поэтому нет смысла использовать внешние навесы для защиты от солнца. Когда лучи становятся слишком яркими, хозяева дома перекрывают им доступ с помощью полупрозрачной шторки, а в ночное время плотно заслоняют окна с помощью жалюзи.
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