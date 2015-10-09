До и После: Скучный дом преображается на глазах

Этот добротный кирпичный дом был построен в 50-х годах и с тех пор не подвергался ремонту. Его фасад обветшал, крыша козырька покрылась мхом, а дугообразная форма забора, которая когда-то являлась необычной особенностью дома, вызывает лишь недоуменную усмешку.

Архитекторы из студии Newjoy Concepts разглядели в кирпичном старике большой потенциал, и решили спасти его от попадания в список самых неприглядных домов в голландской деревушке.