Декор для дома из меди

Аксессуары из меди сейчас актуальны как никогда. Украшения золотисто-розового цвета приходятся по вкусу как любителям минимализма, так и поклонникам рустикального стиля, поскольку одинаково уместно смотрятся и в
холодных, и в
теплых интерьерах. Давайте посмотрим, на что способен этот романтичный, элегантный и всегда готовый к компромиссам материал в руках талантливых дизайнеров.
Стильные вазы от GAIA & GINO слегка напоминают о 20-ых годах прошлого века. Они будут великолепно смотреться на подоконнике или обеденном столе. С такими необычными вазами вы моментально заработаете имидж настоящего модника от интерьера.
Лампа-триплет из благородного металла украсит интерьер современной квартиры. Золотистый блеск меди прекрасно сочетается с необычным
абажуром из бамбука и красным крученым проводом, напоминающим тонкий канат.
Навести порядок в четырех стенах нам помогут вот такие корзинки из меди. Их можно использовать в качестве недостающих полок в шкафу с одеждой. Впрочем, эти металлические корзинки будут уместно смотреться в любом помещении, в том числе и в офисном.
Вазы из меди идеально подойдут для букетов осенней гаммы – оранжевых или желтых оттенков. Золотисто-розовый цвет и мягкие блики этого металла органично дополнят теплую палитру золотистых цветов.
Предметы быта из меди могут выглядеть гламурно, стильно, элегантно и даже немного провокационно. Лампа от дизайнеров из Gie El Home особенно органично будет смотреться в индустриальном интерьере, в окружении дивана и кресел
честерфильд, аксессуаров из натурального дерева и бетонных стен.
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Отблески пламени, отражающиеся на поверхности подсвечника из меди, создадут в помещении теплую романтическую обстановку. Медь, как и бронза, стоически переносит высокие температуры, огонь не может причинить этому материалу никакого вреда.
Поклонники эзотерики частенько используют украшения из меди в интерьере. Считается, что этот металл проясняет и укрепляет чувства, а также выравнивает отношения и сглаживает конфликты. Пользу этого металла для здоровья сложно переоценить – чистая медь восстанавливает энергетику почек и венозной системы.
Медь используется не только для создания предметов декора, из нее также получаются потрясающе красивые предметы мебели. Комод, созданный итальянским дизайнером Andrea Felice, – прекрасное подтверждение тому, насколько гибок и элегантен этот модный материал. Текстура меди может быть матовой и глянцевой, а ее оттенки меняются от светло-розового до темно-коричневого.
Ванные из меди снова вернулись в моду. Помимо высоких эстетических свойств, медь обладает способностью исцелять. Она повышает способность организма сопротивляться инфекциям, а вода, отстоянная в медной посуде, убивает микробы. В некоторых учебниках истории можно встретить информацию о том, что во время эпидемий холеры и чумы, именно украшения и посуда из меди спасали людей от заражения этим смертельным вирусом. Экстрасенсы считают медь одним из самых сильных инструментов для наполнения дома позитивной энергией.