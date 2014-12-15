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Декор для дома из меди

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Copper Bath, BLOTT WORKS BLOTT WORKS
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Аксессуары из меди сейчас актуальны как никогда. Украшения золотисто-розового цвета приходятся по вкусу как любителям минимализма, так и поклонникам рустикального стиля, поскольку одинаково уместно смотрятся и в холодных, и в теплых интерьерах. Давайте посмотрим, на что способен этот романтичный, элегантный и всегда готовый к компромиссам материал в руках талантливых дизайнеров.

Легкая ностальгия

homify Озеленение
homify

homify
homify
homify

Стильные вазы от GAIA & GINO слегка напоминают о 20-ых годах прошлого века. Они будут великолепно смотреться на подоконнике или обеденном столе. С такими необычными вазами вы моментально заработаете имидж настоящего модника от интерьера.

Лампа из меди

Cell Triplet Copper homify Домашнее хозяйство Мелкая бытовая техника
homify

Cell Triplet Copper

homify
homify
homify

Лампа-триплет из благородного металла украсит интерьер современной квартиры. Золотистый блеск меди прекрасно сочетается с необычным абажуром из бамбука и красным крученым проводом, напоминающим тонкий канат.

Корзины для хранения

homify Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
homify

homify
homify
homify

Навести порядок в четырех стенах нам помогут вот такие корзинки из меди. Их можно использовать в качестве недостающих полок в шкафу с одеждой. Впрочем, эти металлические корзинки будут уместно смотреться в любом помещении, в том числе и в офисном.

Классическая ваза

homify Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
homify

homify
homify
homify

Вазы из меди идеально подойдут для букетов осенней гаммы – оранжевых или желтых оттенков. Золотисто-розовый цвет и мягкие блики этого металла органично дополнят  теплую палитру золотистых цветов.

Настольная лампа в стиле индастриал

Industrial lamp, Gie El Home Gie El Home ГостинаяОсвещение
Gie El Home

Industrial lamp

Gie El Home
Gie El Home
Gie El Home

Предметы быта из меди могут выглядеть гламурно, стильно, элегантно и даже немного провокационно. Лампа от дизайнеров из Gie El Home особенно органично будет смотреться в индустриальном интерьере, в окружении дивана и кресел честерфильд, аксессуаров из натурального дерева и бетонных стен. 

Книгу идей, посвященную теме креативное освещение, можно прочесть здесь.

Подставка для свечей

Broste, the scandinavian shop the scandinavian shop Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
the scandinavian shop

Broste

the scandinavian shop
the scandinavian shop
the scandinavian shop

Отблески пламени, отражающиеся на поверхности подсвечника из меди, создадут в помещении теплую романтическую обстановку. Медь, как и бронза, стоически переносит высокие температуры, огонь не может причинить этому материалу никакого вреда. 

Поклонники эзотерики частенько используют украшения из меди в интерьере. Считается, что этот металл проясняет и укрепляет чувства, а также выравнивает отношения и сглаживает конфликты. Пользу этого металла для здоровья сложно переоценить – чистая медь восстанавливает энергетику почек и венозной системы.

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Комод

Elementi - Copper Patina Cabinet, Andrea Felice - Bespoke Furniture Andrea Felice - Bespoke Furniture ГостинаяШкафы и серванты
Andrea Felice – Bespoke Furniture

Elementi – Copper Patina Cabinet

Andrea Felice - Bespoke Furniture
Andrea Felice – Bespoke Furniture
Andrea Felice - Bespoke Furniture

Медь используется не только для создания предметов декора, из нее также получаются потрясающе красивые предметы мебели. Комод, созданный итальянским дизайнером Andrea Felice, – прекрасное подтверждение тому, насколько гибок и элегантен этот модный материал. Текстура меди может быть матовой и глянцевой, а ее оттенки меняются от светло-розового до темно-коричневого.

Медь в пространстве ванной комнаты

Copper Bath BLOTT WORKS
BLOTT WORKS

Copper Bath

BLOTT WORKS
BLOTT WORKS
BLOTT WORKS

Ванные из меди снова вернулись в моду. Помимо высоких эстетических свойств, медь обладает способностью исцелять. Она повышает способность организма сопротивляться инфекциям, а вода, отстоянная в медной посуде, убивает микробы. В некоторых учебниках истории можно встретить информацию о том, что во время эпидемий холеры и чумы, именно украшения и посуда из меди спасали людей от заражения этим смертельным вирусом. Экстрасенсы считают медь одним из самых сильных инструментов для наполнения дома позитивной энергией.

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