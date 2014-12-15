Декор для дома из меди

Отблески пламени, отражающиеся на поверхности подсвечника из меди, создадут в помещении теплую романтическую обстановку. Медь, как и бронза, стоически переносит высокие температуры, огонь не может причинить этому материалу никакого вреда.

Поклонники эзотерики частенько используют украшения из меди в интерьере. Считается, что этот металл проясняет и укрепляет чувства, а также выравнивает отношения и сглаживает конфликты. Пользу этого металла для здоровья сложно переоценить – чистая медь восстанавливает энергетику почек и венозной системы.